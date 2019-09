VIDEO Cazul fetiţei care nu a fost operată din cauză că medicii erau în concediu, în Parlament. Ungureanu cere demisia managerului Spitalului de Copii din Cluj

„Adevărul” relata, în 9 septembrie, situaţia Ralucăi Mureşan , mamă a trei copii, care a fost purtată o lună de zile cu fetiţa care avea mâna ruptă între două spitale din Cluj-Napoca. Pacienta trebuia operată la Spitalul de Urgenţă pentru Copii, dar nu s-a putut din cauză că toţi cei trei chirurgi ortopezi erau în concediu. După circa o lună, fetiţa a fost operată la Spitalul de Recuperare, care nu are linie de gardă pentru rezolvarea urgenţelor medicale ortopedice, în baza unui protocol între cele două spitale.

Deputatul Emanuel Ungureanu (USR), vicepreşedintele Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaţilor , a preluat cazul prezentat de „Adevărul” şi a făcut o interpelare, astăzi, în Parlament, cerând ministrului Sănătăţii demisia directorului Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii din Cluj, Cornel Aldea.

Interpelarea deputatului Emanuel Ungureanu

Redăm interpelarea deputatului Emanuel Ungureanu:

„Doamnei Ministru al Sănătăţii, Sorina Pintea

Stimată doamnă ministru vă rog să trimiteţi în regim de urgenţă, Corpul de Control al Ministerului Sănătăţii pentru a efectua un control de fond la Spitalul Clinic de Copii din Cluj-Napoca, aflat în subordinea Consiliului Judeţean Cluj

În ziarul Adevărul din data de 9 septembrie a fost relatat cu lux de amănunte cazul unei minore din Cluj-Napoca care a suferit o fractură şi care nu a fost operată din cauza proastei organizări a acestui spital care nu a putut asigura prezenţa unui medic chirurg ortoped capabil să rezolve în regim de urgenţă, în luna august, problema de sănătate a minorei Raluca Mureşan din Cluj-Napoca.

Conform anchetei jurnalistice

"Clujeanca Raluca Mureşan, mamă a trei copii, s-a prezentat, în 24 iulie, la Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca cu fetiţa sa care şi-a rupt mâna. Medicii i-au pus mâna în ghips , iar peste 7 zile, la primul control, medicii au constatat că s-a deplasat osul, dar starea fetiţei nefiind atât de rea, au decis să mai aştepte.

Mama fetiţei a relatat că în 7 august, mâna fetiţei ar fi arătat destul de bine, după ce i s-a pus un ghips circular, a văzut ulterior că nu era chiar aşa de bine”, povesteşte femeia.

În 14 august i se îndepărtează ghipsul, se pune un fel de atelă, „deşi osul pe toate radiografiile nu era la locul lui, arăta destul de strâmb. Când am întrebat de ce este umflată mana un pic, mi s-a spus că e ok. Am întrebat de ce nu se face radiografie? Mi s-a spus că arată bine la palpat. Nu am primit nicio foaie bineînţeles. Mi se transmite să revin în septembrie, în data de 2, să scoatem atela”, a relatat doamna Mureşan.



Femeia revine lunea următoare, pe 19 august, pentru că „se simţea o umflătură prea mare prin tifonul de la atelă”.

Medicul rezident i-a răspuns: „e umflat, eu ce să îi fac.” Revine miercuri mai insistent şi în urma radiografiei rezultă: „surpriză, osul e dus de la loc bine de tot, mâna umflată acum rău, trebuie operată, dar, surpriză, nu sunt medici care operează.

Toţi cei trei medici chirurgi ortopezi pediatrici se aflau simultan în concediu.”





Familia e trimisă, miercuri, pe 22 august, la Spitalul de Recuperare unde „deşi fusese contactat telefonic un doctor, au fost refuzaţi”.

"Spitalul de Recuperare din Cluj-Napoca, nu se ocupă de Urgenţe, nu este loc la ei, sunt concedii, congrese, că ştiţi perioada iulie-august e o perioada foarte proastă de mers la doctor, dacă ai nevoie şi de ceva operaţii e şi mai rău. Eu înţeleg că toţi avem dreptul la concediu, dar fiica mea are dreptul sa primească servicii medicale de calitate, este scris mare pe site-ul ministerului Sănătăţi”, a declarat presei doamna Mureşan

Până la urmă fetiţa a fost operată la Spitalul Recuperare pe 27 august după mai bine de o lună de la prezentarea la Urgenţe.

Medicii au operat-o pe fiica ei, abia după ce Spitalul de Copii a trimis scrisoare că în această uniate sanitară nu se poate face operaţia.

„Din cauza că s-a aşteptat atât cei de la Recuperare au lucrat din greu sa refacă osul. O operaţie de circa 3 ore, pentru ca era sudat incorect.

Practic, o mamă a fost plimbată pe drumuri zile în şir, cu copilul bolnav în braţe, pentru că cei trei chirurgi ortopezi de la Spitalul de Copii din Cluj-Napoca erau simultan în concediu!”





Ungureanu cere control la Spitalul de copii

Deputatul cere efectuarea unui control al Corpului de Control al Ministerului Sănătăţii şi trimiterea următoarelor răspunsuri:

„Este adevărat că nu a existat un medic la Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii care să poată opera urgenţa respectivă?

Dacă da, cum s-a ajuns la această situaţie şi ce măsuri de organizare va lua Ministerul Sănătăţii ca această situaţie să nu se mai repete?”

Vă rog frumos să-mi comunicaţi dacă exista în luna august 2019 un acord încheiat între Spitalul Clinic de Copii din Cluj-Napoca şi Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca pentru rezolvarea urgenţelor medicale în situaţii excepţionale, cum ar fi perioada de concedii, luna august sau sfârşit de decembrie?

Doamna Mureşan, mama fetiţei plimbată pe drumuri cu o fractură timp de mai bine de o lună, relata presei că în data de 22 august NU exista un protocol de colaborare între cele două instituţii.

Din informaţiile culese de mine din lumea medicală a oraşului, după ce mama copilului a făcut mai multe demersuri pentru rezolvarea urgenţei medicale, Spitalul de Copii a semnat un protocol cu Spitalul de Recuperare Cluj-Napoca, valabil până in data de 2 septembrie 2019.”





Demisia directorului





În concluzie, Ungureanu arată: „Doamna ministru,



Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca nu are linie de gardă pentru rezolvarea urgenţelor medicale ortopedice şi în mod normal, managementul Spitalului de Copii din Cluj-Napoca ar fi trebuit să se organizeze în aşa fel încât să nu rămână fără niciun medic chirurg pediatru ortoped în perioada lunii august.



Vă cer public doamna Ministru, să îl demiteţi pe managerul Spitalului Clinic de Copii Cluj-Napoca, Cornel Aldea, pentru incompetenţă!”

Citeşte şi

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: