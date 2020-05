Untold şi Electric Castle, studiate de universitari. Clujenii, invitaţi să răspundă la un chestionar cu privire la impactul asupra comunităţii

Ovidiu Moisescu, conferenţiar universitar în cadrul departamentului de Marketing al Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor (FSEGA) din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai (UBB), realizează un studiu privind impactul celor mai importante festivaluri care au loc anual în Cluj-Napoca, Electric Castle, Untold şi TIFF.



„În urmă cu doi ani am realizat un studiu privind festivalurile Untold şi Electric Castle, axat pe analiza satisfacţiei participanţilor şi a cheltuielilor lor. Subiectul a fost redat pe larg în presa locală de atunci, însă majoritatea jurnaliştilor au vrut să ştie mai multe despre impactul festivalurilor din Cluj-Napoca asupra comunităţii locale. Nu am putut da atunci un răspuns cuprinzător, motiv pentru care în acest an am demarat un nou studiu în care accentul este pus nu doar pe analiza participanţilor, ci şi pe felul în care clujenii resimt derularea Untold şi TIFF în oraşul lor. Am pregătit în acest sens un chestionar adresat tuturor clujenilor, indiferent dacă au participat sau nu la cele două festivaluri majore organizate anual în Cluj-Napoca (mai puţin anul acesta, evident). Pentru a avea o imagine corectă a modului în care clujenii văd cele două festivaluri, felul în care acestea îi afectează, respectiv măsura în care ei susţin organizarea celor două festivaluri în oraş, am pregătit un chestionar online care mi-aş dori să ajungă la un număr cât mai mare de clujeni”, a precizat Ovidiu Moisescu.

