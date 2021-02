UDMR a câştigat Prefectura Cluj. Chiar şi noul prefect a fost luat prin surprindere: „Sunt uimit, şocat, blocat”

După ce a pierdut funcţia de secretar general al Guvernului, care a revenit lui Horaţiu Gorun, un apropiat al premierului Florin Cîţu, liberalul clujean Mircea Abrudean pierde şi funcţia de prefect al judeţului. Luni seara, în coaliţia de guvernare s-a decis transferarea postului către UDMR. Întrebat luni seara de reporterul Cluj24.ro dacă liderii coaliţiei au decis ca postul de prefect de Cluj să revină UDMR, preşedintele Uniunii, Kelemen Hunor, a confirmat. „Da, aşa se va întâmpla”, a spus Kelemen.

„Sunt uimit, şocat, blocat”

Tasnadi Szilard este avocat de profesie şi membru în Comisia de Etică şi Disciplină a UDMR. Tasnadi Szilard este un personaj politic discret, acum fiind prima dată când este propus pentru o demnitate publică.

Ştirea privind preluarea funcţiei de prefect l-a luat şi pe el prin suprindere: „Am ştiut că sunt propunerea colegilor pentru funcţia de prefect sau de subprefect, dar nu am cunoscut care sunt şansele. Nu am vorbit cu colegii din partid de când au început negocierile, nu am fost informat că voi fi numit prefect. De dimineaţă, am văzut foarte multe mesaje de felicitar pe telefon. Sunt uimit, şocat, blocat”, a declarat, pentru „Adevărul”, tânărul politician.