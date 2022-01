Tot ce trebuie să ştiţi despre febră în contextul pandemiei de COVID-19.  Sfaturi utile de la un medic

Cunoscutul doctor a sintetizat 17 lucruri importante ce trebuie cunoscute despre febră în contextul pandemiei de COVID-19, dar şi în general.

„1. Febra este un semnal important că ceva rău se întâmplă în organism, de regulă fiind vorba despre o infecţie.



2. Şi infecţiile virale pot conduce la febră. În răceli, o temperatură a corpului de peste 37 grade C nu este motiv pentru a recurge la antibiotic, el neavând nicio valoare în viroză.



3. Alte afecţiuni care dau febră sunt bolile inflamatorii cum ar fi poliartrita reumatoidă sau anumite tipuri de cancer.



4. Temperatura normală a corpului variază între 36,1 şi 37,2 grade Celsius. Febra este considerată la valorile peste cea superioară. Primul grad peste 37,2 mai este denumit stare subfebrilă.



5. Hipotalamusul este o porţiune veche a creierului care controlează temperatura corpului. Uneori, el o fixează la o valoare mai înaltă, spre exemplu pentru a lupta mai bine împotriva unei infecţii. Febra este, deci, un mecanism de apărare.



6. Frisoanele apar tocmai pentru că organismul trebuie să producă acea diferenţă în plus până la valoarea fixată de către hipotalamus. În contracţiile musculare rezultă căldură.



7. O febră poate fi lăsată în pace, fără a se lua măsuri antitermice. Organismul controlează mai bine infecţiile la o temperatură puţin mai înaltă.



8. Se iau măsuri antitermice dacă valoarea temperaturii trece de 39,4 grade C la adult.



9. Prudenţă la copiii mici. Bebeluşul de până la 3 luni trebuie văzut de medic dacă prezintă febră de 38 grade Celsius şi are simptome de răceală, varsă, e foarte agitat sau din contră, letargic. La vârste de peste 3 luni, o temperatură de până la 38,9 grade C necesită un consult dacă sunt prezente şi simptomele amintite mai sus sau dacă temperatura depăşeşte 38,9 grade C, indiferent dacă sunt simptome asociate.



10. Copilul între 6 luni şi 5 ani poate face convulsii în caz de febră. Trebuie văzut de medic. În primele 12 luni de la episodul convulsiv mai poate apărea cel puţin unul.



11. Măsurile antitermice înseamnă paracetamol, un antiinflamator (spre exemplu ibuprofen), un derivat de metamizol (algocalmin), o împachetare rece, o aplicare de prosop ud sau pungă cu gheaţă pe frunte sau alte zone ale corpului. Nu folosiţi metode brutale la copil, un prosop umezit cu apă la temperatura camerei este potrivit.



12. Antibioticul va participa la scăderea febrei în infecţiile bacteriene, când infecţia începe să fie controlată şi ameliorată.



13. Gripa dă de regulă febră înaltă, instalată brusc, cu alte simptome precum frisoane, fatigabilitate marcată, dureri musculare intense. Prudenţă în gripă la copiii mici, vârstnici, persoanele cu boli de inimă sau plămâni, cu boli de imunitate.



14. Nu administraţi aspirină la copii! Puteţi folosi paracetamol sau ibuprofen, nu ambele în acelaşi timp, ci trecând de pe unul pe altul în caz că răspunsul la medicament nu este potrivit.



15. Mergeţi la medic dacă febra nu răspunde la măsurile antitermice clasice. Mergeţi imediat la medic la valori de peste 40 de grade Celsius, pentru că pot leza ireversibil unele organe, îndeosebi creierul.



16. Cum suntem încă într-o pandemie, o febră poate fi semnal puternic al unei coronaviroze. Dacă aveţi şi alte simptome virale, faceţi un test, izolaţi-vă, discutaţi cu medicul de familie. Protocolul de conduită l-am publicat deja pe drvasiradulescu punct ro.



17. Nu vă bombardaţi cu fel de fel de pastile, leacuri, tratamente luate din surse incerte. Reţineţi că organismul în coronaviroză se vindecă singur, el fiind puţin ajutat, la nevoie, de câteva pastile (cum am amintit despre paracetamol).”





