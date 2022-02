Surpriza unui maghiar care a vizitat Clujul şi Bucureştiul. „Eram curios dacă e mai bine în România decât în Ungaria”

Laszlo spune că i-a plăcut cel mai mult Bucureştiul, dar că s-a simţit bine şi la Cluj şi Sinaia.





„Cred că România e o ţară frumoasă, cel puţin ce am văzut eu din ea. Centrul Bucureştiului arată bine, m-a impresionat zona veche, plină de viaţă, de restaurante şi oameni simpatici. Clujul e de asemenea frumos, rivalizează cu orice oraş din Ungaria, iar la Sinaia e ca în Alpi. Am fost sceptic, dar prietena mea care e pe jumătate româncă, a insistat să ne petrecem sărbătorile în România. Şi dacă e să fiu acum sincer, cred că am făcut alegerea potrivită”, a spus tânărul.

Laszlo a aflat şi răspunsul la o întrebare pe care şi-au pus-o şi alţi maghiari.





„Chiar eram curios mai demult dacă în România se trăieşte mai bine decât în Ungaria, am auzit multe păreri. Din ce am văzut, în Cluj şi Bucureşti e cam acelaşi nivel de trai ca în Ungaria, dar vorbind cu cineva din Bucureşti mi-a spus că în sate şi în oraşele mici se trăieşte încă greu, că ar fi aproape ca pe vremuri”, a adăugat tânărul.

Un singur lucru nu i-a plăcut: frigul, care l-a luat prin surprindere. „Nu mă aşteptam să fie atât de rece, nu ţin minte să fi răbdat atâta frig vreodată, dar trebuia să mă aştept. România, spre deosebire de Ungaria, are multe dealuri şi munţi, aşa că e normal să fie mai rece la ei. La noi e câmpie, e altceva. Din punctul ăsta de vedere e mai bine la noi. Doar că noi nu avem decât câmpie, doar puţin spre Austria se mai ridică puţin nişte dealuri mai interesante, însă asta e mai degrabă excepţia de la regulă. Deci, dacă e să punem pe cântar, ei au munţi tare frumoşi, dar e disconfortul termic de care poţi trece dacă te îmbraci cu haine suficient de groase”, a punctat maghiarul.

El şi-a propus să revină în România şi să viziteze mai multe locuri vara. „Dacă tot am răbdat acum frig, mi-am propus să vin şi când e mai cald şi să ne facem un concediu aici. Am auzit de Sighişoara că e tare frumos acolo, că seamănă puţin cu Praga, că e o Praga în miniatură. Şi la mare aş mai veni. Părinţii mei au fost în tinereţe la Constanţa şi au spus că litoralul românesc e frumos, iar prietena mea mi-a confirmat. Voi veni probabil şi cu doi prieteni din Ungaria, care au tot spus că vor să vadă litoralul românesc şi pe cel bulgăresc”, a mai spus el.

