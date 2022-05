Românul care a reuşit imposibilul. Are mâinile amputate, dar a obţinut permisul auto în Spania

Daniel Scapău are 32 de ani, trăieşte în oraşul spaniol Malaga şi a rămas fără mâini încă de când avea 11 ani. Acest lucru nu l-a îmăiedicat să ducă o viaţă normală, iar de curând să realizeze ceea ce părea imposibi, scrie Ştiri Diaspora.

Dornic să conducă o maşină, bărbatul nu s-a lăsat deşi nimeni nu îi dădea nicio şansă. El s-a înscris la cursurile unei şcoli de şoferi, iar după 10 ani şi-a văzut visul împlinit şi a obţinut carnetul de şofer. „Nu a fost uşor", a spus Jose Mari Andrés, directorul şcolii de şoferi Irrintzi. Aceasta este de altfel şi singura şcoală de şoferi pentru persoanele cu deficienţe fizice grave.

Maşina pe care o conduce este adaptată. Daniel controlează acceleraţia şi frâna cu piciorul drept, ca la un vehicul automat, iar cu vocea transmite acţiunile computerului de bord pentru a activa farurile, semnalizarea sau pentru a claxona, menţionează sursa citată. El conduce desculţ, fără şosete, pentru a putea prinde mai bine joystick-ul cu care controlează volanul.

În total, Daniel Scapău a luat peste 50 de lecţii practice poentru a obţine acest carnetul de şofer şi în total a avut nevoie de 10 ani. Problema cea mai mare a fost pentru el să strângă banii necesari, 7.000 de euro, pentru deplasare, cazare, pregătire, şi taxe.

„Viaţa mea depinde de societate. Dacă ei sunt bine şi fericiţi, sunt şi eu", a spus Daniel, în presa spaniolă.





El a povestit drama prin care a trecut în copilărie, la 11 ani. Pe atunci, el lucra pentru un bărbat, dar a fost electrocutat şi abandonat într-un şanţ. A fost găsit mai mult mort decât viu, însă cangrena îi distrusese deja membrele, iar medicii au fost nevoiţi să i le amputeze.





Chiar şi aşa, Daniel a tras de el şi a reuşit să se integreze oriunde s-ar fi aflat. Mai întâi, el a a învăţat să conducă tractoare cu prietenii săi, iar la 18 ani a plecat în Spania, la Madrid, să lucreze.

Daniel a fost al cincilea cursant declarat admis într-un vehicul complet adaptat în acest scop. Acum, el are un nou scop: să înceapă să economisească cei 20.000 de euro, bani de care are nevoie pentru a-şi adapta maşina automată la stilul său de condus. Şi ar putea să aibă noroc: numele său apare pe primul loc la tragerea la sorţi pe care Primăria din Malaga şi Junta de Andalucía o organizează în fiecare an pentru a subvenţiona costul ridicat al adaptării unei maşini.

Vă mai recomandăm şi: