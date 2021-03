Pagubă pentru doi soţi din Cluj care au dat 70.000 de euro pe un apartament la ţară. Surpriza neplăcută de care au avut parte după ce au plătit ratele

Cei doi soţi au cumpărat apartamentul în 2008, când piaţa imobiliară se prăbuşea, dar chiar şi aşa au plătit un preţ piperat pentru o locuinţă din afara oraşului. 70.000 de euro a costat locuinţa, însă ceea ce a urmat a fost cu adevărar îngrozitor pentru ei.

În 2014, după ce au terminat de plătit ratele, cei doi s-au trezit că podeaua casei se prăbuşeşte, scrie Libertatea. Cu această ocazie, mai notează sursa citată, noii proprietari au constatat că planşeul este parţial realizat din grinzi de lemn cu intercalări din şipci, între care s-a turnat mortar, situaţie ce nu corespundea cu materialele menţionate în documentele prezentate cu ocazia cumpărării apartamentului. Revoltaţi şi considerând că au fost înşelaţi, au depus plângere la Poliţie şi au cerut detalii la Primăria Apahida despre imobilul în care s-au mutat.

Aşa au aflat că cei de la care cumpăraseră apartamentul deţiuseră o casă veche, fără etaj, pe care apoi au etajat-o şi au transformat-o într-un mic bloc. Deşi autorităţile locale le eliberaseră autorizaţie condiţionată de dărâmarea vechii case, vechii proprietari nu au ţinut cont de acest lucru şi extins doar clădirea.

Cazul a ajuns la Judecătoria Cluj-Napoca, iar vechea proprietară a fost găsită vinovată pentru înşelăciune la începutul acestui an şi condamnată la 10 luni de închisoare cu suspendare, sub supraveghere a pedepsei. În plus, instanţa a obligat-o să achite 80.000 de euro familiei înşelate, 70.000 de euro reprezentând preţul apartamentului, iar 10.000 de euro, deprecierea valorii bunului cumpărat. Totodată, s-a mai decis transferul de proprietate asupra apartamentului de la noii proprietari la foştii proprietari, după achitarea sumei de 80.000 de euro.Sentinţa a fost însă contestată de proprietara imobilului, iar dosarul urmează să fie soluţionat de magistraţii Curţii de Apel Cluj.