Mesajul sfâşietor al unui clujean al cărui tată a pierit aşteptând Ambulanţa circa o oră: „Ne omorâm singuri, unii pe alţii prin neimplicare, nepăsare şi indolenţă”

Un bărbat de 74 de ani care se plimba cu nepotul într-un parc din localitatea Gherla, aflată la circa 40 de kilometri de Cluj-Napoca, s-a prăbuşit la pământ, luni seara, în jurul orei 17.00. Un localnic care a văzut incidentul a sunat rapid la 112 cerând ajutor. Bărbatului i s-au făcut manevre de resuscitare şi a mai supravieţuit circa 40 de minute, aşteptând Ambulanţa, spun martorii. Acesta respira şi chiar a reuşit să vorbească. Din păcate, când au ajuns medicii, după 50 de minute, bărbatul murise.

„Azi corupţia mi-a ucis părintele!”

„Azi corupţia mi-a ucis părintele! Nepăsarea, neimplicarea şi neputinţa autorităţilor locale a dus în timp să nu avem în Gherla o salvare, un medic sau un medicament pe salvare. O soluţie ce trebuie sa faci în astfel de situaţii de urgenţă.

In centrul municipiului Gherla tatăl meu a stat la pământ timp de peste 50 minute până a venit salvarea. Tatăl meu a fost cu puls 41 de minute, i s-au făcut toate procedurile de primajutor, am chemat un medic cardiolog de acasă, soţia i-a făcut respiraţie gură la gură, a respirat 41 de minute. Eu am ajuns din Cluj înaintea ambulanţei!

Ne omorâm singuri, unii pe alţii prin neimplicare, prin nepăsare şi indolenţă.

Deci să credem că nu se vrea?

Soluţii sunt trebuie doar sa vrem sa facem ceva!”, a scris pe Facebook fiul acestuia, Vasile Kepiro.





Director Ambulanţă: „echipajul a venit după 40 de minute”



Directorul Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Cluj, Horia Simu, a declarat pentru Mediafax, că toate echipajele medicale din Gherla şi dintr-o localitate aproapiată, Dej, erau ocupate. Practic, a fost trimisă o ambulanţă de la Cluj-Napoca, aflată la circa 40 de kilometri distanţă. Astfel, în Gherla sunt două echipaje, ambele fiind ocupate la ora incidentului. „La cazul din Gherla a ajuns una din ambulanţele din Dej care a lăsat pacientul din Cluj-Napoca şi care a ajuns după 40 de minute folosind sirenele din dotare”, a spus Simu.

