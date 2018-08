IT-istul basarabean care promovează Transilvania: „Viaţa înseamnă oameni şi poveşti frumoase, pe care încerc să le scot la lumină“

Andrei Albu (36 de ani) s-a născut peste Prut, la Ciobani, iar după terminarea liceului a decis să studieze în România. A fost admis la Facultatea de Litere de la Baia Mare, însă ulterior avea să se reprofileze spre un domeniu mai atractiv, IT-ul.

„Ciobani e unul din cele mai vechi sate din Basarabia, pe vremuri era un vad folosit de drumeţi pentru a trece Prutul. Dar studiile le-am făcut aici, în România. Sunt absolvent de Litere, secţia Engleză şi Franceză, la Universitatea de Nord Baia Mare, care a fost mai apoi preluată de Universitatea Tehnică din Cluj”, îşi începe Andrei povestea.

După anii petrecuţi în Maramureş, s-a reorientat spre Cluj, unde s-a stabilit în urmă cu patru ani. Aşa a ajuns să se îndragostească de acest oraş, ca de altfel de întreaga Transilvanie.

Cum s-a născut People of Transylvania

Pasionat de scriitură încă din copilărie, Andrei şi-a făcut propriul site, în urmă cu aproximativ un an şi jumătate. Aici publică poveştile oamenilor interesanţi cu care intră în contact, mulţi dintre ei ajungând ulterior să-i fie prieteni.

„Am crescut printre cărţi, părinţii mei au ţinut foarte mult să-mi placă lectura şi m-au îndrumat în această direcţie. De acolo mi se trage dragostea pentru literatură. Talentul la scris l-am moştenit probabil mai mult de la tata şi l-am cultivat cu ajutorul mamei şi a bunicii. Am descoperit că îmi place să scriu prin gimnaziu, când am început să compun diferite povestioare amuzante despre şi pentru colegii de clasă. În facultate mi-am încercat mâna cu nişte proză scurtă, iar prin 2008 am descoperit ce înseamnă să scrii pe un blog. Cam de atunci experimentez pe andreialbu.com. Ideea pentru proiectul People of Transylvania a apărut în iarna lui 2017 , la un curs ţinut de Alina Bota (n.r. - unul dintre cei mai respectaţi specialişti români în „personal branding“)”, îşi aminteşte Andrei.

Până acum am evitat politicul în acest proiect. Dar nu exclud posibilitatea de a scrie despre oameni implicaţi în viaţa politică, atâta timp cât aceştia sunt oameni corecţi, oneşti şi care au un impact pozitiv semnificativ în comunitatea din care fac parte.

Poveştile unor actori, antreprenori, dar şi cele ale unor oameni simpli, au fost publicate pe People of Transylvania. La acest site lucrează doar el împreună cu soţia sa, Dumitriţa, care este pasionată de tot ceea ce înseamnă fotografie.

Cum îşi alege personajele

„Mie îmi plac oamenii, poveştile şi scrisul. Soţia mea, Dumitriţa, e pasionată de fotografie. Alina a fost cea care ne-a ajutat să punem cap la cap aceste pasiuni şi să le dăm o formă. Rezultatul este acest proiect, iar scopul său este să spună poveşti de viaţă din Ardeal”, punctează tânărul.

People of Transylvania a luat naştere din dorinţa sa de a descoperi oameni interesanţi, a căror poveste de viaţă să o facă publică, pentru a-i inspira şi pe alţii. Nu în ultimul rând, Andrei a pornit acest proiect şi ca o reacţie la numeroasele blogguri şi site-uri apărute în ultimul timp pe Internet, care promovează „fake news” sau ştiri senzaţionale şi vedete de o calitate îndoielnică.

„Pentru mine viaţa înseamnă în primul rând Oameni şi Poveşti. People of Transylvania s-a născut din dorinţa de a descoperi oameni interesanţi care iubesc şi construiesc Transilvania şi de a scoate povestea lor la lumină. Proiectul se adresează oamenilor pasionaţi de poveşti de viaţă, celor care caută o oază de linişte şi bunătate, care caută modele pozitive de urmat în toată avalanşa aceasta de ştiri false şi senzaţionale cu care suntem asaltaţi zilnic”.

Pentru noi fiecare om este vedeta poveştii sale. Singura diferenţă este că oamenii obişnuiţi sunt de obicei mai emoţionaţi atunci când urmează să apară în poveştile şi fotografiile noastre. Uneori e nevoie să petrecem cu ei mai mult timp pentru a ne cunoaşte şi pentru a stabili un context relaxat în care să povestim. Atunci când scriem despre persoane cunoscute publicului, provocarea este să scoatem în evidenţă ceva despre care nu s-a mai scris până atunci.

Deşi proiectul îi ocupă o bună parte din timp, Andrei vrea să-l dezvolte în timp. Are, însă, o problemă: People of Transylvania este susţinut doar din propriile sale resurse, aşa că următoarele etape de dezvoltare depind de eventualele finanţări pe care speră să le atragă.

Andrei şi Dumitriţa sunt cei care aleg personajele despre care urmează să scrie. Pentru asta, ei ţin cont de câteva criterii şi nu se ghidează în funcţie de celebritatea şi de vizibilitatea celor pe care îi intervievează.

„E despre oameni obişnuiţi care fac lucruri neobişnuite, despre oameni care cântă şi încântă, care construiesc afaceri şi echipe, care schimbă vieţi şi contribuie la comunitatea din care fac parte.

Aşa ne alegem personajele. De obicei aceşti oameni îi recomandă pe alţii despre care să scriem. Dacă asculţi atent, lumea e plină de poveşti frumoase care abia aşteaptă să fie scoase la lumină”, e crezul tânărului IT-ist.

Dragoste la prima vedere cu chitara

Însă viaţa lui Andrei nu se limitează doar la activitatea de blogger. Basarbeanul „ardelenizat” este şi un excelent chitarist, iar atunci când are prilejul nu ezită să cânte alături de prietenii săi, inclusiv la câte o petrecere sau în câte un local.

„Am crescut într-o familie muzicală. Majoritatea întâlnirilor de familie se lăsau cu cântece la chitară până noaptea târziu. Am fost genul de copil pe care-l urci pe scaun să recite poezii sau să cânte. Prima melodie cu care am cucerit publicul la grădiniţă a fost „Sus în deal e o casă”. Chitara a fost pentru mine dragoste la prima vedere, o dragoste care s-a transformat într-o pasiune pe viaţă. Primele lecţii de chitară mi le-a oferit fratele mamei, unchiul Victor. În rest am învăţat singur”, rememorează el.

Actualmente IT-ist la o firmă din Cluj, Andrei susţine că cele trei mari pasiuni ale sale se îmbină perfect.

„Locul de muncă în acest domeniu se îmbină armonios cu celelalte pasiuni ale mele, scrisul şi chitara. Ziua la lucru sunt IT-st, seara şi în weekend încerc să fiu artist. De fapt, majoritatea celor din IT au talente nebănuite în alte domenii”, încheie Andrei.