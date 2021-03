Cum am putea scăpa de vizele pentru SUA. Modelul polonez pe care l-am putea prelua

George Roth este cunoscut pentru efortul pe care l-a făcut în ultimii 25 de ani în favoarea relaţiilor româno-americane, dar şi pentru faptul că a direcţionat spre ţara noastră zeci de investiţii ale unor companii din Silicon Valley. Format ca IT-ist în România, Roth a plecat definitiv din ţară în 1991, când s-a stabilit în SUA. Aici, el a cunoscut succesul ca IT-ist, iar ulterior ca antreprenor.

Ceva mai târziu, în 2007, el a devenit consul onorific al României la San Francisco, postură din care a continuat să-i sprijine pe românii din zonă şi să ajute companiile româneşti interesate să deruleze afa-ceri în SUA, dar şi pe cele americane care vor să investească în România.

Modelul polonez - cum să scăpăm de vize

George Roth este convins că relaţiile româno-americane, la fel ca şi cele dintre SUA şi Europa vor deveni din ce în ce mai bune. „Cred că alegerea lui Biden este o veste foarte bună pentru România, dar în primul rând pentru Uniunea Europeană şi pentru lume în general. Readucerea relaţiilor dintre SUA şi UE la condiţii normale este o situaţie de care şi România va profita”, spune Roth.

„Toate aceste opinii sunt ale mele personale, nu reprezint pe nimeni şi nu reprezintă opiniile niciunei organizaţii din care fac parte”, precizează Roth, înainte de a intra în miezul unei probleme care repre zintă marele of al românilor: vizele.

„Situaţia este că SUA poate să scoată vizele numai dacă procentul de respingeri a cererilor de viză din România către SUA scade”, punctează el. Românii au de ales între a aştepta pasivi ca acest lucru să se întâmple într-un orizont de timp greu de estimat sau ar putea urma modelul polonez. Un model care, spune George Roth, s-a dovedit un mare succes.

„Problema este că nu se călătoreşte destul şi ar trebui să facem ca şi polonezii. Un diplomat român mi-a spus că polonezii au pornit acum câţiva ani un proiect în care Diaspora poloneza din America şi-a convins rudele şi prietenii să aplice pentru viza americană. I-au convins mai ales pe cei care ştiau că o să primească viza. Şi aşa au scăzut numărul respingerilor şi au obţinut revocarea vizelor. Se discută o asemenea acţiune care ar putea contribui la scoaterea vizelor mai substanţial decât demersurile politice care se lovesc de birocraţia Departamentului de Stat American”, explică românul.

Parteneri de încredere pentru SUA

Totodată, relaţiile economice şi militare dintre cele două ţări vor continua să se îmbunătăţească. În acest moment, România este, în opinia lui Roth, statul est-european cel mai de încredere pentru americani, mai ales într-un moment în care Turcia este din ce în ce mai imprevizibilă.

„Relaţiile SUA cu România au fost bune şi pe vremea lui Trump. Din fericire, orice administraţie americană recunoaşte importanţa strategică a României ca şi un avanpost al Europei spre vecinul periculos din est. De asemenea, România este ţara din fostul bloc estic în care SUA are cea mai mare încredere. România prin colaborarea militară directă cu SUA şi cu NATO a devenit o prezenţă strategică importantă pentru Europa şi lume în general. Astăzi relaţiile Vestului cu Rusia şi deteriorarea relaţiilor cu Turcia creează probleme şi incertitudini mari din punct de vedere strategic. SUA are un aliat serios în România de unde avioanele şi dronele americane pot ajunge la destinaţii la care accesul din Turcia nu este sigur”, crede el.

Cum ajută companiile româneşti

George Roth este cofondator al „Romanian American Business Network Silicon Valley”, organizaţie care are peste 600 de membri. Organizaţia a contribuit în peste 20 de ani la stabilirea unor relaţii între firmele de IT din România şi cele din SUA. Mulţi dintre membri sunt chiar români din diaspora americană, oameni de afaceri importanţi, dar şi mulţi americani, proprietari de companii din acest domeniu. Şi prin intermediul organizaţiei, el a ajutat şi ajută încă firmele româneşti care vor să dezvolte colaborări cu cele americane sau pur şi simplu să facă afaceri în SUA, dar şi investitori români care au luat-o de la zero.

În tot acest timp, el a sfătuit şi a convins mai multe firme americane să investească în România. De altfel, George Roth nu a ezitat el însuşi să investească în România prin intermediul Recognos, compania la care a fost cofondator şi din care a ieşit ulterior după ce UiPath, primul decacorn romanesc, a achiziţionat platforma de extragere de date de la Recognos.

„Dacă cineva vine aici să deschidă o firmă sau să caute investitori, trebuie să lucreze cu contabili, avocaţi de corporaţii, avocaţi de proprietate intelectuală, investitori. Ad hoc s-a format aici în Silicon Valley o reţea de asemenea oameni, pe care eu îi recomand noilor veniţi. Aşa este sigur că nu vor da de oameni necinstiţi care le vor lua banii promiţându-le servicii pe care nu le pot face. Daca cineva promite de exemplu ca va aranja sigur o investiţie, asta trebuie deja să ridice un mare semn de întrebare. Având o comunitate a diasporei, oricine face ceva neetic sau nelegal este automat eliminat pentru că se află şi nu mai pot face fapte similare. Şi am avut şi mai avem cazuri din astea. Eu îi ştiu pe unii dintre ei şi avertizez firmele din România”, conchide Roth.

