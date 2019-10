Cum funcţionează fabricile româneşti de pensii de invaliditate: „Comunităţi întregi sunt diagnosticate fictiv cu boli cronice“

Detalii revoltătoare din dosarul „fabrica de pensii de invaliditate” apar în motivarea hotărârii prin care Tribunalul Cluj a decis cercetarea sub control judiciar a medicului Alexandru Faur pentru luare de mită şi arestarea preventivă a Auricăi Calman - cea care intermedia şpăgile – pentru trafic de influenţă şi dare de mită.



DNA Cluj a anunţat, în urmă cu două săptămâni, că Alexandru Faur a primit, în perioada aprilie – septembrie 2019, între 300 şi 400 de lei de la 61 de persoane pentru a le încadra, prin încălcarea atribuţiilor de serviciu, în anumite grade de invaliditate care le permiteau să obţină pensii de invaliditate.



„Clienţii” erau recrutaţi şi trimişi la medic de către Aurica Calman, o localnică din localitatea Negreşti, aflată ea însăşi în pensie de invaliditate. Femeia a pretins şi a primit de la cele 61 de persoane între 1.000 – 1.500 lei, bani din care era plătită şi mita pentru Alexandru Faur. La începutul lunii septembrie, Aurica Calman a primit de la un investigator sub acoperire 600 de lei, din care jumătate i-au fost remişi medicului, în cabinetul său, moment în care s-a procedat la constatarea infracţiunii flagrante.





„Comunităţi întregi de persoane sunt diagnosticate fictiv ca bolnavi cronici”

DNA Cluj suspectează că numărul persoanelor care au obţinut astfel pensii de invaliditate este mult mai mare decât cele 61 de cazuri documentate.



Cointeresând material sistemul medical relevant, urmărind, desigur obţinerea de foloase materiale semnificative, inculpata a sprijinit sau chiar determinat obţinerea unor pensii de invaliditate de către persoane care nu suferă de boli care să justifice acest beneficiu”, arată procurorii, completând că multe dintre aceste persoane continuă să muncească la negru, deşi primesc pensii de invaliditate. „Suntem, astfel, în prezenţa unui veritabil fenomen în care comunităţi întregi de persoane sunt diagnosticate fictiv ca bolnavi cronici, beneficiind, fără drept, de sprijin financiar din bugetul de stat”, concluzionează procurorii.



Astfel, DNA a dispus verificarea mai multor dosare de acordare de pensie de invaliditate pentru persoane din localităţile Negreni, Valea Drăganului, Huedin, Săcuieu, Poieni, Beliş, Răchiţele şi parţial Cluj-Napoca, zone din care există indicii că provine un număr extrem de ridicat de persoane care beneficiază de pensie de invaliditate ca urmare a deciziilor emise de către Faur Alexandru.



Activitatea zilnică a unei pensionate de boală





Avocatul Auricăi Calman a arătat în faţa instanţei că nu s-ar impune arestarea preventivă având în vedere şi starea de sănătate a clientei, care este „pensionată de boală cu acte în regulă”. Pe pagina de Facebook a acesteia se precizează că este „reprezentant Avon”, iar procurorii susţin că femeia avea şi o altă ocupaţie zilnică: „(...) activitatea infracţională s-a derulat o lungă perioadă de timp, cel puţin pe perioada în care au fost aplicate măsuri de supraveghere tehnică (martie-septembrie 2019), se poate observa cu uşurinţă că inculpata zilnic a desfăşurat activităţi specifice acestor infracţiuni”.





Astfel, activitatea inculpatei consta în deplasarea şi însoţirea pacienţilor la medic, dar şi exercitarea influenţei în special asupra medicului expert al asigurărilor.





„Din probatoriul administrat în cauză până la acest moment rezultă că nu ne aflăm în prezenţa unei situaţii singulare sau în număr redus în care să fi primit sume de bani de la potenţialii clienţi, beneficiari ai pensiei de invaliditate, sumele pretinse fiind egale cu valoarea unei indemnizaţii a pensiei pe care beneficiarul o obţinea ca urmare a sprijinului acordat de inculpată, sprijin care nu se rezuma la o simplă deplasare şi însoţire a pacienţilor în ... , aşa cum a declarat inculpata, ci însemna exercitarea influenţei în special asupra medicului expert al asigurărilor”, arată procurorii.

Sesizare medic de familie



bilete de trimitere care i-au fost cerute pentru investigaţii la acesta.



Alexandru Faur (foto) nu a încetat activitatea infracţională nici după ce medicul de familie din comuna Săcuieu l-a sesizat, alarmată fiind de numărul mare de bilete de trimitere care i-au fost cerute pentru investigaţii la acesta.

„...activitatea infracţională are caracter repetat, fiind extinsă pe o perioadă lungă de timp şi fiind continuată chiar şi după ce medicul de familie din comuna Săcuieu l-a contactat pe inculpatul FA fiind alarmată de numărul mare de persoane care au solicitat bilete de trimitere pentru investigaţii în specialitatea … şi au prezentat ulterior referate medicale emise de acelaşi specialist, cu propunere de pensionare de boală. Cu toate acestea, inculpatul a continuat să primească dosarele aduse de către inculpata Calman şi a emis decizii de invaliditate pentru diagnostic clinic de tip alte …, avertizând-o însă pe inculpata Calman cu privire la poziţia medicului de familie şi riscul unor eventuale verificări ulterioare”, arată procurorii.

A recunoscut învinuirea





Avocatul Auricăi Calman a susţinut în faţa instanţei că arestarea preventivă nu este justificată şi din prisma faptului că inculpata ar fi recunoscut acuzaţiile ce-i sunt aduse.





Instanţa a reţinut însă că nu se află în faţa unei recunoaşteri: „ deşi atât inculpata cât şi apărătorul ales al acesteia au susţinut că recunoaşte învinuire adusă, judecătorul de drepturi şi libertăţi constată că, în afară de declaraţia expresă în acest sens, prin cele arătate concret în cuprinsul declaraţiei, inculpata nu şi-a asumat practic învinuirea adusă, cel puţin astfel cum aceasta este conturată de actele de la dosarul cauzei, administrate până la acest moment procesual. Astfel, aceasta a negat legăturile presupus ilicite şi numeroasele contacte cu medicii implicaţi, contrar celor atestate de interceptările telefonice respectiv de procesele verbale ale investigatorului sub acoperire autorizat în cauză; …; a recunoscut că în perioada iunie - septembrie a „ ajutat” una - două persoane să obţină pensia de invaliditate, transportându-le la ... o dată pe săptămână sau la două saptamâni( rezultând circa 12-14 persoane ajutate) pentru ca ulterior să accepte că dintre cele 60 de persoane indicate în referatul cu propunerea de arestare, a ajutat un număr de 44; în fine , nu a recunoscut obţinerea de venituri ci doar contravaloarea zilei pierdute cu drumul la ... lei, în pofida interceptările telefonice respectiv de procesele verbale ale investigatorului sub acoperire autorizat în cauză.”





Instanţa a decis arestarea preventivă a Auricăi Calman şi cercetarea sub control judiciar a medicului Alexandru Faur şi a unui nou inculpat, Carmen Teodora Gruiţă, medic primar al Secţiei de Endocrinologie a Spitalului Clujana.

