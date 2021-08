Ce dări plăteşte la stat un român faţă de vecinul maghiar sau bulgar. „Înjuraţi-vă angajatorul doar după ce vedeţi acest tabel” FOTO

CEO-ul Terapia, Dragoş Damian, spune că statul român îi impozitează la sânge pe angajaţi, iar dările pe care le plătesc cetăţenii de rând sunt cele mai mari din regiune. Damian îşi susţine afirmaţiile şi prezintă şi un tabel din care se poate vedea cât de mulţi bani plătesc românii în comparaţie cu vecinii lor.

Astfel, la un salariu brut de 1.000 de euro, un român primeşte în mână mai puţin de 600 de euro, adică 584 de euro. Taxele plătite la stat sunt mult mai mari decât cele plătite de un angajat din Polonia, Bulgaria, Ungaria sau Ucraina.

Nici soluţia gândită de autorităţile române, care iau în calcule renunţarea la impozitarea salariului minim nu ar fi o soluţie, consideră Damian.

„Daca credeti ca sunteti platit prost injurati-va angajatorul care plateste toate darile la stat doar dupa ce va uitati in tabelul de mai jos. 35% din contributiile voastre merg la pensii si sanatate, unde banii sunt facuti praf.

Tabelul va arata brutul si costurile totale din 10 tari in care angajatii raman in mana cu un net de 584 Euro, pentru care in Romania se plateste un brut de 1000 Euro. Se observa ca pentru acelasi net de 584 Euro toate celelalte tari platesc un brut mai mic – mult mai mic - din cauza fiscalitatii reduse. Mai mult, din punct de vedere al costurilor totale, Romania se afla pe locul 2, la egalitate cu Ungaria si dupa Cehia.

Altfel spus, toate tarile din analiza, comparabile ca si deficit de forta de munca si incercari ale guvernantilor de a gasi o solutie la aceasta problema, au deja o fiscalitate a muncii mai putin impovaratoare fata de Romania. Chiar si Cehia, cea mai scumpa tara est europeana, se pregateste de reforma fiscala in domeniul muncii.

Si repet afirmatia din titlu, 35% din brutul vostru merge in sistemul de pensii si in sistemul de sanatate – aveti impresia ca avem un sistem de pensii sau unul de sanatate mai bune ca in celelalte tari din exemplu, unde se contribuie mai putin ? Va asigur, va inselati.

Iar acum, tema momentului. La un calcul simplu, propunerea de “zero taxe” (de fapt e “zero taxe si contributii” – dar cine sta sa mai explice?) pentru salariul minim brut pe economie sau pana la pragul salariului minim indiferent de salariul brut real duce la un deficit anual de circa 12 miliarde de lei, echivalentul a 1,2% din PIB-ul 2020, in cazul in care este aplicat doar la salariul minim, circa 1 milion angajati, sau de 60 de miliarde lei, echivalentul ca 6% din PIB, daca este la aplicat la toti salariatii, circa 5 milioane.

In orice caz, orice facilitati care vor fi puse in practica doar in anumite sectoare economice vor fi echivalentul salarial al “pensiilor speciale”, vor genera discriminare, lipsa unei competitii reale intre sectoarele economice (in absenta unei strategii economice) si cresterea indatorarii, pentru ca deficitele create nu vor avea de unde fi acoperite. Dar ba nu, vor putea fi acoperite, pentru ca incepand cu 2022 se vor lua in vizor impozitul pe consum, pe venit, pe profit, pe proprietati, etc.

Problema Romaniei nu este supra-impozitarea saraciei ci supra-impozitarea celor corecti, pentru ca guvernantii sunt incapabili sa curme munca la negru si evaziunea fiscala. Si un ultim comentariu: exista in continuare companii care fac afaceri de zeci si sute de milioane de lei in Romania platesc ZERO taxe si contributii in Romania. Felicitari!”, a scris Damian pe Facebook.

