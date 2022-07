Acuzaţii de agresiuni sexuale la Facultatea de Teatru din Cluj: experienţele şocante ale unor studente VIDEO

După momentul Viorica Vodă de la Premiile Gopo, actriţa care a denunţat, în primăvară, practicile de avansuri sau hărţuire sexuală din industria filmului, actorul Tudor Chirilă a susţinut că ştie un caz real al unei studente nevoite de la Facultatea de Teatru din Cluj după ce a fost stigmatizată pentru simplul fapt că nu a vrut să se dezbrace la clasă într-un exercitiu de „dezinhibare”. Atunci i s-a reproşat de ce nu devoalează aceste cazuri: „Cine sunt eu să mă substitui unei victime traumatizate, poate, şi cum aş putea eu să apreciez când e momentul ca povestea acelei persoane sa fie facută publică?”

Studenţi de la Facultatea de Jurnalism din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai (UBB) au reuşit să vorbească cu victimele unui episod petrecut în toamna lui 2021, când în urma mai multor acuzaţii, un profesor şi-a dat demisia din Facultatea de Teatru şi Film din Cluj-Napoca. Echipa formată din studenţii Georgiana Grigoraş, Katja Bauer, Delia Aga, Andrei Bonda şi Oana Bostan, coordonaţi de profesorul şi jurnalistul Vasile Hotea-Fernezan, a publicat zilele trecute ancheta video.



Acuzaţiile aduse profesorului



Reproducem câteva dintre acuzaţiile care i-au fost aduse profesorului: „La unul dintre cursuri în care erau toţi profesorii prezenţi, ceilalţi doi lucrau cu restul studenţilor, el a venit la mine, mi-a pus mâna pe picior şi m-a întrebat: „Mă iubeşti?”. Nu i-am răspuns nimic, nici nu m-am uitat la el. Apoi, m-a întrebat din nou. I-am răspuns că îl respect ca profesor. Atunci mi-a întins obrazul şi mi-a spus să îl pup”, a povestit Alexandra.

O altă studentă, Ilinca a relatat o întâmplare de la o petrecere: „Am ieşit la o ţigară. M-a tras lângă el şi mi-a pus picioarele mele peste picioarele lui. Aveam o geacă de piele. Mi-a băgat mâinile în buzunar, fiind în spatele meu, şi a început să mă pipăie (...) Mi s-a mai întâmplat de două ori să stau pe scaun şi să mă ridice să se pună el să mă ţină în braţe cu forţa”.

În material apar şi studente care susţin că Grosu este un profesor bun şi nu ar fi în stare să abuzeze sexual pe cineva.



„În trei zile nu l-am mai văzut”



Şase studente au făcut plângeri la prodecanul Claudiu Turcuş, care a început demersurile pentru o anchetă, care nu a demarat deoarece Cristian Grosu a demisionat. Fetele au spus că după ce au vorbit cu un avocat au fost descurajate să apeleze la Poliţie. „S-au luat măsuri foarte repede, în trei zile nu l-am mai văzut”, spune una dintre studente. „Demisia am înţeles-o ca pe o formă de recunoaştere a ceea ce s-a întâmplat”, a susţinut prodecanul. Un caz similar s-a petrecut şi la Departamentul de Film, în aceeaşi perioadă, iar cel acuzat, de asemenea, şi-a dat demisia.



Ce spune Cristian Grosu



Cristian Grosu susţine, pentru „Adevărul”, că demisia sa nu echivalează cu o recunoaştere a vinovăţiei: „Ar fi absurd, nu orice demisie înseamnă o recunoaştere a vinovăţiei. Demisia are în parte legătură cu scandalul, dar eu oricum aveam o asociaţie culturală şi nu mai aveam timp. Ar fi urmat să plec, dar am zis că mai stau un an din cauza penuriei de profesori”. Cadru didactic din 2007, Grosu spune că scandalul îl afectează, dar că doarmne noaptea, pentru că nu a agresat pe nimeni niciodată. Dacă se urmăreşte atent materialul, nu apare niciun caz de agresiune sexuală sau de agresiune fizică. Apar nişte impresii din punctul meu de vedere”.

Grosu mai spune că niciodată nu a adus în discuţie în aceste episoade notele la examene: „Aşa ceva e imposibil. Nici nu s-a declarat şi nici nu va declara nimeni aşa ceva. Eu dau notele împreună cu alţi profesori. Se poate verifica că nu am pus niciodată o notă foarte diferită de a colegilor”. Într-adevăr, în anchetă nu apar discuţii despre condiţionarea unei note la examen de anumite favoruri sexuale.



„UBB a promis că va lua măsuri şi va încerca să facă proceduri mai clare”



Jurnalistul Vasile Hotea-Fernezan, cadrul didactic care a coordonat ancheta, a declarat pentru „Adevărul”: „In primul rând este de apreciat curajul fetelor care au vorbit despre abuzuri, cu faptul că nu trebuie să tăcem şi să lăsăm lucrurile aşa. Apoi rămânem cu speranţa că media are un viitor, pentru că studenţii din anul 2 au reuşit să facă o anchetă foarte dificil de realizat. Şi mai rămânem cu faptul că UBB a promis că va lua măsuri şi va încerca să facă proceduri mai clare şi specifice pentru e evita pe viitor altfel de situaţii.”

Fondatorul teatrului independent „Reactor”, Doru Taloş, a explicat, în cadrul anchetei, că este de părere că demisia a fost o muşamalizare: „Şi nu e prima. Cred că au fost muşamalizări repetate, pentru că nu cred că au fost nişte cazuri izolate, care au apărut anul trecut. Eu am fost student în facultatea asta între 2006 şi 2009. Lucrurile nu s-au schimbat foarte mult în anii ăştia.” Întrebat dacă mai există profesori care comit abuzuri el a susţinut: „Da, cred că mai există. Ar fi trebui să reacţionăm altfel, dar nu am reacţionat!”.

