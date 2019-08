Încasările Untold 2019, contestate de un economist. Acuzaţie extremă: cişmelele ar fi fost închise pentru creşterea încasărilor

Ovidiu Moisescu, conferenţiar la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor (UBB), departamentul de Marketing, a realizat o analiză a impactului economic al festivalului Untold asupra municipiului Cluj-Napoca.



Cercetătorul a pornit analiza de la comunicatul organizatorilor în care se anunţa:



„La o prima estimare, din cei peste 370.000 de participanţi, cei 300.000 veniţi din afara Clujului au cheltuit fiecare în medie, în cele 4 zile, cel puţin 150 euro, pe cazare, transport, restaurante, terase, cumpărături, vizite la muzee etc. La un calcul simplu, acest lucru înseamnă o infuzie de capital în comunitatea clujeana, de peste 45 milioane euro. Aceşti bani se vor regăsi apoi în impozite şi taxe locale, dar şi în încasări pentru business-urile locale sau pentru oamenii care au profitat de numărul mare de turişti prezenţi, punându-şi apartamentele sau casele la închiriat.”



Organizatorii estimează că din totalul participanţilor, 20% sunt din judeţul Cluj, 20 % din străinătate, iar restul de 60% venind din toată România. Şi anul acesta, au fost prezenţi participanţi din peste 100 de ţări ca, Anglia, Olanda, Franţa, Belgia, Austria, Polonia, Ungaria, până la ţări exotice cum ar fi Argentina, Brazilia, India, China.



150 de euro pe zi fără bilet

Edy Chereji, director de comunicare şi marketing al Untold a explicat pentru „Adevărul” cum s-a făcut calculul:





„Am avut 370.000 de intrări în toate cele 4 zile de festival. S-au luat deci, în considerare, intrările nu participanţii unici (un participant unic poate să aibă abonament pentru toate cele 4 zile, fiind astfel cuantificat cu 4 intrări – nr.). Am scăzut circa 20% numărul clujenilor şi am ajuns la 300.000 de intrări”. Este, astfel, important de înţeles că la Untold nu au fost 370.000 de participanţi unici, de persoane diferite, această cifră reprezentând numărul de total de intrări în cele 4 zile de festival. În medie, în fiecare zi, au intrat circa 92.000 de persoane.





În acest context, estimarea organizatorilor privind cheltuielile – 150 de euro – se referă la fiecare zi de festival, explică Chereji. Astfel, un participant la Untold a cheltuit pentru fiecare zi din cele 4 – 150 de euro, care s-au împărţit între cheltuieli cu mâncarea/băutura, cazarea, transportul şi alte cumpărături.

Edy Chereji, directorul de comunicare şi marketing al festivalului.

Cum s-a făcut estimarea de către organizatori

Conform acestei estimări, dacă o persoană ar fi mers la toate cele 4 zile de festival ar fi cheltuit circa 600 de euro (150 de euro x 4 zile).





Directorul de marketing a mai explicat pentru „Adevărul” că în suma de 150 de euro sunt incluse toate cheltuielile realizate în incinta festivalului cu mâncare/băutură etc plus cheltuielile realizate în afara festivalului: cazare, transport, restaurante, terase, cumpărături, vizite la muzee, etc. „Am inclus în această sumă şi cheltuielile realizate în incinta festivalului deoarece circa 80% dintre vendori sunt clujeni. În schimb, nu am inclus preţul biletelor şi al abonamentelor, deşi impozitele pe bilete tot în bugetul loca intră”, spune Chereji.





Dacă în ceea ce priveşte cheltuielile făcute în interiorul festivalului de fiecare participant organizatorii au avut date exacte, în ceea ce priveşte cheltuielile realizate în oraş, directorul de comunicare a explicat: „Am făcut nişte calcule, bazate pe preturile din piaţă (cazări), informaţii date de oameni care au business-uri locale (neoficial), analize ale partenerilor, încasări ale centrelor comerciale.”

Economist clujean: „un mare semn de întrebare”

Economistul Ovidiu Moisescu a comparat estimările făcute de organizatori în 2019 cu privire la cheltuielile făcute de participanţi cu cifrele obţinute într-un studiu realizat în 2017. Studiul de acum 2 ani a fost realizat de o echipă de la Facultatea de Studii Economice şi Gestiunea Afacerilor din cadrul UBB pe baza unor chestionare aplicate online unui eşantion de 1.164 de respondenţi care au participat la Untold în 2017.





Concluzia lui a fost:





„Organizatorii estimează că participanţii Untold 2019 proveniţi din afara Clujului (circa 300.000 de persoane) au cheltuit pentru cazare, transport, restaurante, terase, cumpărături, vizite la muzee etc., pe toată perioada festivalului, circa 45 milioane de euro, valoare aproape triplă (de 2,74 ori mai mare) comparativ cu cea de 16,4 milioane EUR estimată conform studiului independent referitor la ediţia din 2017 a festivalului (Moisescu, 2018). Această aparentă cvasi-triplare în 2019 comparativ cu 2017 a cheltuielilor participanţilor Untold ridică semne de întrebare, fiind nerealist să considerăm că apetitul consumerist al participanţilor a crescut într-o astfel de măsură şi/sau că preţurile practicate în perioada Untold de unităţile de cazare, restaurantele sau alţi furnizori de produse/servicii din Cluj au crescut atât de mult în 2019 comparativ cu aceeaşi perioadă din 2017. În lipsa unor indicii clare privind metodologia utilizată, validitatea estimării de către organizatorii Untold a cheltuielilor participanţilor din afara Clujului cu cazarea, transportul, restaurantele, terasele, cumpărăturile, vizitele la muzee etc. (45 milioane EUR) implică un mare semn de întrebare”. În 2017, la Untold au fost 330.000 de participanţi.

De la 70 de euro pe zi la 150 de euro pe zi în 2 ani

Moisescu a precizat pentru „Adevărul” care este principala problemă a estimării din 2019: „Considerarea numărului de participanţi-zi (372.000) este de fapt corectă şi indicată pentru estimarea cheltuielilor şi a impactului. Deci aici nu avem ce reproşa organizatorilor în modul în care au făcut estimarea. Problema este însă acea valoare de 150 de euro, care, dat fiind că organizatorii o înmulţesc cu 300.000, reprezintă, în estimarea lor, cheltuiala medie zilnică a unui participant. În studiul meu legat de Untold 2017 acea valoare a ieşit în jur de 69 EUR. Diferenţa până la 150 EUR (81 EUR) este enormă, chiar dacă, să zicem, preţurile (cazare, restaurante etc.) au crescut şi oamenii au fost dispuşi să cheltuiască mai mult”.



Economistul Ovidiu Moisescu Economistul Ovidiu Moisescu

O estimare realistă – 100 de euro pe zi

Economistul este de părere că o estimare mai realistă ar fi suma de 100 de euro pe zi: „Bazându-mă pe rezultatele studiului Untold 2017 pe care l-am realizat, luând în considerare, hai să zicem o creştere a preţurilor respectiv a sumelor cheltuite de participanţi individual, eu aş estima o cheltuială undeva la 100 de euro pe participant pe zi pentru cei care nu sunt din Cluj”. Moisescu susţine că a făcut această estimare bazându-se pe o creşte de circa 50% a cheltuielilor care se poate reflecta în creşterea preţurilor la mâncare/băutură, casare, transport şi a posibilităţilor participanţilor de a cheltui.



Impactul economic al festivalurilor





În analiza sa, Moisescu mai arată:

„Impactul economic al industriei festivalurilor, ca parte componentă a industriei turistice, este tridimensional: direct, indirect şi indus.





Impactul economic direct al unui festival este determinat de cheltuielile participanţilor proveniţi din afara locului-gazdă (vizitatorii, în contextul industriei turistice), pentru cazare, alimentaţie, transport, shopping, divertisment etc. Toate aceste cheltuieli devin venituri pentru organizaţiile implicate direct în deservirea participanţilor la festival: unităţi de cazare, unităţi de alimentaţie, unităţi de comerţ cu amănuntul, furnizori de servicii de transport etc.





Efectul indirect este dat de faptul că veniturile obţinute de organizaţiile implicate direct în deservirea participanţilor sunt utilizate de către acestea pentru achitarea obligaţiilor faţă de organizaţiile care le-au furnizat diverse produse sau servicii necesare deservirii participanţilor (organizaţii care, la rândul lor, vor achita facturile propriilor furnizori etc.).

Nu în ultimul rând, efectul indus este generat de veniturile (sub formă de salarii, dividende etc.) obţinute de către persoanele care activează în organizaţiile care deservesc participanţii la festival. Aceste venituri pot fi ulterior utilizate pentru diverse cheltuieli sau investiţii de interes personal.”

„1 leu cheltuit generează 1,62 de lei efect economic total”

Moisescu susţine că 1 leu cheltuit la festival generează un efecte economice totale de 1,62 de lei:

„Pornind de la valoarea cheltuielilor participanţilor unui festival proveniţi din afara locului gazdă, o variantă plauzibilă de estimare a efectului economic al acestuia are la bază premisa că industria festivalurilor reprezintă o parte a industriei turismului şi că efectele sale în economie se propagă în manieră similară industriei turismului, cheltuielile participanţilor (cazare, masă, transport, divertisment etc.) având o natură similară cu cele ale vizitatorilor unei destinaţii turistice, în general.





Conform World Travel & Tourism Council (WTTC, https://www.wttc.org/), cheltuielile efectuate de turişti în România în 2017 s-au ridicat la 27,76miliarde lei, acestea determinând un impact economic total în valoare de 45,1miliarde lei. Cu alte cuvinte, fiecare leu cheltuit de un turist în România în 2017 a generat un efect economic total de circa 1,62 de lei. Presupunând că impactul economic al unui festival are la bază un mecanism similar, o valoare totală de 74,8 milioane lei a cheltuielilor participanţilor Untold 2017 proveniţi din afara locului gazdă (pentru cazare, alimentaţie, transport local, shopping etc., mai puţin biletele de acces la festival), ar însemna un impact economic total de circa 121,2 milioane lei (1,62 x 74,8), adică aproximativ 26,53 de milioane EUR (ţinând cont de cursul valutar mediu pentru anul 2017), pentru toată perioada de 4 zile a festivalului.”

Impactul unor festivaluri similare

„Acest rezultat nu este foarte diferit de cele obţinute în cadrul unor studii similare privind impactul economic al altor festivaluri internaţionale, din diverse alte locaţii geografice, comparabile cu Untold. De exemplu, Myles şi Carter (2011) au analizat impactul economic al festivalului de arte şi meserii Peter Anderson organizat în 2010 la Ocean Springs, Mississippi (aproximativ 104.000 de participanţi în 2 zile), rezultatele lor indicând un efect economic total de 13,6 milioane USD. Un alt exemplu este festivalul de muzică electronică TomorrowWorld organizat în 2014 în Chattahoochee Hills, Georgia (aproximativ 160.000 de participanţi în 3 zile), al cărui efect economic total a fost estimat la circa 94 de milioane USD, potrivit unui studiu comandat de organizatorii evenimentului (McIntyre, 2015)”, arată Moisescu.



Activist clujean: „S-a scos din burtă cifra de 150 de euro”



Dumitru Cornel-Vîlcu, unul dintre activiştii clujeni care a participat la campania de distribuire a 30.000 de fluturaşi anti-Untold, este de părere că cifrele avansate de organizatori sunt exagerate:



„45 de milioane (de euro) intraţi în Cluj" - aici procedura a fost după cum urmează: s-a numărat fiecare participant câte o dată pentru fiecare zi petrecută la festival, fiindcă aşa se pare că e regula în showbiz. Apoi s-a scos (din burtă, dar hai s-o lăsăm aşa!) cifra de 150 euro, în medie, de-a lungul celor patru zile, pentru fiecare dintre cei anterior număraţi. <<Un calcul simplu>>, au continuat, ritos, organizatorii, ne arată uriaşul beneficiu rezultat prin înmulţirea celor două cifre. Pristanda, numărând de n ori steagurile de la prefectură, ar fi fost mândru. Cea mai simplă cale de a ieşi din această mistificare aritmetică ar fi să împărţim suma estimată, 150 de euro, la 4 (obţinând, în linii mari, suma „lăsată” în Cluj de participanţi, pe zi) şi de-abia pe aceasta s-o înmulţim cu 300.000, pentru că aşa au fost număraţi participanţii in the first place. Rezultatul? 11 milioane şi-un pic. Nu neapărat o sumă 'rea'; dar tendinţa organizatorilor de a exagera enorm spune foarte mult. Iuţeală de mână şi nebăgare de seamă, era, pe vremuri, definiţia scamatoriilor; iar Untold e drept că s-a autodefinit drept a world of magic”.

Responsabilitate socială



Dumitru Cornel-Vîlcu a analizat şi cheltuielile de responsabilitate socială anunţate de Untold.

Astfel, organizatorii au arătat:



„Investiţii de peste 1,3 milioane RON în inima oraşului Cluj-Napoca.



Atenţia organizatorilor UNTOLD asupra comunităţii dar şi a investiţiilor în oraş, continuă şi după festival. Ca în fiecare an, organizatorii au pus rapid în practică un plan de acţiuni, menit să pună în valoare zona din centrul oraşului unde îşi desfăşoară activitatea festivalul. Mai mult decât atât, organizatorii îşi doresc să fie un exemplu pentru comunitate şi îşi asumă că, pe lângă lucrările de reamenajare a Parcului Central, pe o suprafaţă de 10.000 mp, necesare în urma folosirii parcului în cele 4 zile, să facă şi o extra-investiţie în înfrumuseţarea a altor peste 50.000 mp din parc, suprafaţă folosită, an de an, de întreaga comunitate.





Astfel că, în urma evaluărilor realizate alături de Primăria Municipiului Cluj-Napoca, UNTOLD îşi asumă să reamenajeze peste 60.000 de mp din parc, investiţie care se ridică la suma totală de peste 1 milion de RON. Aceste lucrări sunt schimbarea unor porţiuni de gazon, supraînsămânţare, toaletare vegetaţie şi până la amenajări peisagistice. Lucrările au fost deja începute, urmând a fi realizate până la finele lunii august 2019. Pentru a reda clujenilor parcul în cel mai scurt timp, au fost contractate, în paralel, mai multe firme specializate care se ocupa deja de lucrări.





Pe lângă acestea, festivalul UNTOLD caută permanent idei menite să ajute la înfrumuseţarea parcului, cum ar fi realizarea de mobilier urban în jurul lacului, un exemplu concret fiind Foişorul, care va rămâne amenajat şi decorat şi peste an. Şi pentru Cluj Arena, organizatorii UNTOLD şi-au asumat să contribuie la păstrarea în condiţii optime a gazonului, cu atât mai mult cu cât UNTOLD susţine echipa de fotbal U Cluj. Deja a fost început procesul de înlocuire a porţiunilor de gazon afectate în urma festivalului cât şi a altor zone din teren, afectate în urma exploatării uzuale de peste an sau unde gazonul era deja bolnav, urmând ca în maxim 1 săptămână lucrările să fie finalizate. Suma pe care o va cheltui UNTOLD în acest sens, este de peste 370.000 RON. Pe lângă lucrările de la gazon care au început încă de luni dimineaţă, odată cu eliberarea suprafeţei de joc, organizatorii vor evalua alături de managementul Cluj Arena şi eventualele deteriorări survenite în afara terenului de joc, urmând ca toate cheltuielile rezultate, să fie acoperite integral de către UNTOLD, la fel ca şi în anii precedenţi.”

Dumitru Cornel Vîlcu: „ţi-am închis, călcat în picioare, distrus (ca spaţiu verde) un teren de 10 ori mai mare decât cel pe care ar fi trebuit”





Dumitru Cornel Vîlcu susţine despre reamenajarea parcului:





„Extra-investiţia pentru reamenajarea a 50000 metri pătraţi de parc - suprafaţa "folosită" de către Untold ar fi de 10000 de metri pătraţi, aşa cum declară organizatorii, doar în viziunea lor şi doar datorită unui dispozitiv, cum să spun? retorico-legal inventat, după prima ediţie, de către domnul Ionuţ Ţene, pe-atunci mic slujbaş, acum mare şef în Primăria oraşului nostru. Iarăşi, oricine poate da nişte click-uri pe Google Maps pentru a măsura suprafaţa de parc închisă/ folosită efectiv de către festival: e vorba de 100000 metri pătraţi 'mari şi laţi' (cam 9000 în Parcul Copilului şi peste 91000 în cel Central). Acum, în anii trecuţi, cum nu a plouat prea mult, iarba nu a fost distrusă complet şi înlocuită de noroi-frământat-întărit, ca acum. Anul acesta, l-aş invita pe fiecare clujean de bună credinţă să treacă pe acolo, ca să vadă dezastrul total. Pe scurt: ţi-am închis, călcat în picioare, distrus (ca spaţiu verde) un teren de 10 ori mai mare decât cel pe care ar fi trebuit, dacă nu eram băiat gigel, să ţi-l repar. Dar cum sunt, uite, îţi repar de 6 ori pe-atât şi pun treaba asta (restul de 4 zecimi te priveşte, dacă eşti fraier), cu (trebuie să recunoaştem: admirabil, incredibil chiar) tupeu, sub titlul: "Investiţii ... în inima oraşului Cluj-Napoca."





[Ca să înţelegeţi, totuşi, păcăleala: Legea spaţiilor verzi permite ocuparea acestora doar în proporţie de 10% cu construcţii/ obiective şi nici nu ia în considerare măcar ideea că un parc public cu acces nelimitat ar putea fi închis ca atare, prin împrejmuirea cu garduri. Atâta doar că Primăria Cluj şi-a dat seama că făcuse o măgărie de-abia după primul Untold, şi atunci funcţionarul pomenit mai sus a inventat următoarea scamatorie: doar amprenta “pe” sol a construcţiilor trebuie luată, potrivit interpretării funcţionarilor clujeni, în calcul. Consecinţa, foarte pe româneşte: se ia un teren de 100000 de metri pătraţi şi se închide, dar, dat fiind că lăţimea unui gard 'la sol' e de vreo doi centimetri, afirm - şi, geometric, e adevărat! - doar câţiva metri pătraţi. Însă când cineva îşi fură singur căciula şi, spre a nu fi acuzat de neglijenţă/ abuz în serviciu, inventează o poveste, de ce n-ai profita tu, organizator de evenimente, preluându-i interpretarea legală?]



Cişmele închise pentru a se face consumaţie? Organizatori: „nici vorbă”

Vîlcu mai vorbeşte şi despre închiderea cişmelelor cu apă gratis din propria incintă: „atunci când un festival închide cele trei cişmele cu apă gratis din propria incintă spre a-şi constrânge participanţii să cumpere jumătatea de litru la 8 lei; atunci când acelaşi festival încearcă să-şi ţină cu forţa fanii în perimetru, renunţând la prevederea care-i lăsa să iasă doar o dată pe zi doar la presiunea directă şi fermă a Protecţiei Consumatorului; atunci când, în fine, un festival de la care te-ai aştepta la o dare de seamă financiară serioasă şi exactă vine, pentru a diminua presiunea publică, cu cifre umflate până la explozie (în ridicol) imediat după încheierea manifestării... e greu, indiferent de care parte a gardului te-ai găsit, să mai fii generos.”





În replică, organizatorii arată că nici vorbă să fi fost închise cişmelele.





„În cursul zilei de miercuri şi joi au fost efectuate mai multe lucrări de întreţinere atât la cişmelele din parc, cât şi la hidranţi. Lucrările au fost finalizate joi după-masă, moment din care au fost deschide cişmele. Este total lipsita de consistenta afirmaţia cum că noi am fi încercat să limităm accesul oamenilor din festival la sursele de apă potabilă, în condiţiile în care în toate cele 4 zile, pe lângă cişmelele din festival, oamenii au avut acces la apă potabilă în toate băile şi toaletele atât din stadion/sala polivalenta cât şi din cele instalate în parc. În plus, noi am împărţit apă potabilă, gratuit, zilnic, oamenilor aflati în fata scenelor din festival, iar la toate punctele de prim ajutor din festival, de asemenea, oamenii aveau acces la apa, in mod gratuit”, spune Edy Chereji.

Contribuţia UNTOLD pentru Spitalul de Copii



Organizatorii Untold au arătat:





„Pe lângă toate aceste investiţii ce vor fi realizate în perimetrul de desfăşurare al festivalului, UNTOLD va continua să contribuie la dezvoltarea comunităţii, un prim exemplu fiind implicarea în îmbunătăţirea condiţiilor de spitalizare a copiilor, din cadrul Spitalul de Copii Cluj-Napoca. Participanţii la festival au ocazia anul acesta să fie eroi ai copiilor, donând banii rămaşi pe brăţara de festival, fie la plecare din festival, fie online (în aplicaţie sau pe site-ul festivalului), până vineri, 10 august 2019. Aceştia au demonstrat şi de această dată că sunt cei mai frumoşi fani pe care îi poate avea un festival, până în prezent fiind donaţi peste 21.000 RON, urmând ca suma finală, alături de alte contribuţii ale UNTOLD, să fie folosită integral pentru nevoile spitalului mai sus amintit. Această acţiune vine să continue povestea începută de UNTOLD alături de cunoscutul jurnalist clujean, Tudor Runcanu, care, în urmă cu 2 luni, trecând printr-o situaţie nefericită, a tras un semnal de alarmă emoţionant, pe pagina lui de facebook, cu privire la lipsa aerului condiţionat din Spitalul de Copii, dar şi a altor neajunsuri.

Organizatorii festivalului au rezonat foarte rapid cu mesajul lui Tudor, amplasând până la finele lunii iulie ,16 aparate de aer condiţionat şi urmând ca până la finele lunii august să instaleze încă aproximativ 25 de aparate, în toate clădirile în care îşi desfăşoară activitatea Spitalul de Copii Cluj-Napoca. Investiţia totală este evaluată la peste 30.000 EUR. Pe lângă aceste acţiuni punctuale, organizatorii festivalului vor continua să acorde o atenţie sporită spitalului din vecinătate, aflându-se deja în discuţii şi cu alţi parteneri şi ONG-uri, pentru a demara un plan de acţiuni şi mai amplu, în perioada următoare.

Motivaţi de aceleaşi gânduri pentru copii aflaţi în spitale, UNTOLD a finalizat în 2019, alături de asociaţia Dăruieşte Viaţă, şi primele două camere sterile din Transilvania, la Clinica de Pediatrie Nr 5, secţia de Oncologie. Investiţia totală a fost de peste 100.000 euro, 20.000 euro fiind strânşi din donaţiile participanţilor la festival, restul de peste 80.000 fiind acoperit de către UNTOLD.”

Activist: „Dincolo, însă, de propagandă, ce a făcut, propriu-zis, Untold?”



Vîlcu mai vorbeşte şi despre Spitalul de copiii „Un subiect dureros pentru toată lumea e, în fine, cel al Spitalului de copii. În atâţia ani, autorităţile locale n-au fost în stare să-l doteze cu aer condiţionat + de cinci ediţii încoace, Untold, aflat la 50 de metri distanţă, îl inundă cu zgomot uriaş (peste 80 de decibeli) de-a lungul fiecărei nopţi. Anul acesta, un clujean excepţional, Tudor Runcanu, a declanşat o campanie căreia festivalul i s-a alăturat cu surle şi trâmbiţe, fiindcă (da, o recunosc şi eu + afirm că e firesc să fie aşa) atunci când e vorba de copii bolnavi inimile noastre, ale tuturor devin mai pulsante şi generoase. Dincolo, însă, de propagandă, ce a făcut, propriu-zis, Untold? Le-a permis fanilor ca, la final de festival, să nu-şi mai recupereze sumele de pe cardurile festivalului, lăsându-le, prin organizatori, spitalului. S-au strâns deocamdată, zice comunicatul, 21000 lei (la, să nu uităm, 370000 de fani, ar fi în medie aproape 6 bani/ participant).”

