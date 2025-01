Sucul cu gust neplăcut, dar cu efecte uluitoare, pe care l-au băut jucătorii de tenis la Australian Open. Se poate prepara cu ușurință acasă

Mulți jucători de tenis care au atins fazele finale au băut suc de castraveți pe durata turneului de tenis de la Melbourne, fiind considerat este o băutură deosebită, deși, potrivit unor sportivi, nu este deloc una foarte gustoasă.

Pentru a combate crampele, oboseala și căldura australiană de la primul Grand Slam al sezonului, mulți jucători de tenis au apelat la o soluție specială: sucul de castraveți murați. De la Jannik Sinner la Paula Badosa, trecând pe la Daniil Medvedev și Carlos Alcaraz, în timpul Australian Open, dar nu numai la această întrecere, mulți sportivi au folosit băutura respectivă, care nu are un gust tocmai plăcut (rusul Medvedev a spus chiar că sucul „este dezgustător, dar ajută la crampe”).

Ajută la recuperare

Sucul de murături este foarte util pentru recuperare, mai ales în timpul meciurilor de la un turneu de Mare Șlem, care sunt foarte lungi, mai ales la masculin, unde se joacă după sistemul „3 din 5 seturi”. Acesta este motivul pentru care atât de mulți jucători de tenis folosesc sucul de castraveți.

După cum a explicat fostul tenismen australian Sam Groth pentru Channel Nine, post din Australia, sucul de castraveți murat „afectează reflexul orofaringian, care împiedică inflamarea nervilor, prevenind astfel crampele. Sodiul din interior poate bloca reflexul nervos care provoacă crampe musculare”.

Este motivul pentru care vezi uneori jucători de tenis - s-a întâmplat de mai multe ori cu Medvedev, mai ales - care cer imediat celor din echipa lor suc de castraveți, în timpul pauzelor dintre game-uri.

Al doilea aspect fundamental se referă la deshidratare, o altă cauză a crampelor, mai ales la Australian Open, unde căldura se face simțită din plin. Sucul de castraveți conține potasiu și magneziu, minerale care contribuie la menținerea echilibrului electrolitic al organismului, ajutând la rehidratare și prevenind crampele.

Stafful lui Carlos Alcaraz a confirmat că spaniolul îl folosește deseori pentru a lupta împotriva crampelor, în timp ce jucătoarea iberică Paula Badosa, aflată în dificultate la meciul cu Harriet Dart, după ce pur și simplu doar și-a clătit gura cu această băutură, și-a revenit ca prin minune și și-a mărit viteza loviturilor cu 10 km/h, după cum a evidențiat statistica. Badosa a ajuns până în semifinale la Antipozi, învinsă la mare luptă de bielorusa Aryna Sabalenka.

Italianul Jannik Sinner, campionul de la simplu, l-a folosit la meciul din semifinale cu americanul Ben Sheldon, în timp ce, de-a lungul anilor, Dannil Medvedev a fost văzut cerându-le sucul celor din echipa lui de multe ori. Americanul Frances Tiafoe a fost primul care a vorbit despre băutura cu pricina, în 2019.

Calitățile castraveților și cum se obține băutura

Castraveții sunt un superaliment pentru sportivi, deoarece, fiind bogați în apă și săruri minerale, sunt considerați adevărate suplimente naturale. În plus, castraveții conțin multe vitamine diferite: de la vitamina B până la vitamina C, precum și vitaminele A și K care îmbunătățesc funcția celulară. În plus, castravetele conține un ingredient activ deosebit, (azulena) prezent și în mușețel, care are proprietăți calmante, antiinflamatorii și decongestionante.

Sucul de castraveți se poate prepara cu ușurință acasă. Important este să ai castraveți suficient de copți, să-i cureți de coajă și să-i tai în cuburi mici, care apoi vor fi introduși în blender pentru a obține un amestec. În acel moment, pulpa amestecată trebuie filtrată și apoi zdrobită cu o lingură pentru a obține cât mai mult suc. Pentru a înmuia gustul, puteți adăuga niște ghimbir proaspăt și câteva cuburi de gheață.