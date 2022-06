Spitalul din Călăraşi are încă un radiolog. Câţi doctori a atras unitatea medicală până în prezent

Acesta este cel de-al 40-lea medic adus la Călăraşi, a anunţat Bogdan Mihai, managerul unităţii medicale de pe malul Borcei.

„Domnul doctor Ethar Qaddoori, medic specialist radiologie şi imagistică medicală, este cel mai nou membru al echipei din Spitalul Judeţean de Urgenţă Dr.Pompei Samarian Călăraşi.

Am reuşit să echilibrăm radiologia, am reuşit să schimbăm mentalităţi, dar cel mai important este faptul că am reuşit să mergem pe drumuri pe care nu s-a mai mers niciodată", a precizat managerul unităţii medicale.

Până la data de 22 martie, 35 de medici fuseseră angajaţi la spitalul din Călăraşi, iar echipa se măreşte în continuare pentru a acoperi deficitul de la nivelul tuturor specialităţilor.





„Există mulţi care se întreabă cum ajung aceşti medici la noi, ce îi determină să ni se alăture. Dacă v-aş spune că multă muncă, aş putea fi subiectiv. Dar sigur nu sunt subiectiv când vă spun că pe aceşti oameni îi atrage la Călăraşi normalitatea pe care o simţim cu toţii la Spitalul Judeţean. Şi tot ceea ce facem noi ca echipă", a precizat Bogdan Mihai.