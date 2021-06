O nouă provocare pentru pompierul care salvează copii. Ce cursă dură pregăteşte

"Am participat la campionatul naţional de triatlon pe distanţa lungă, X Man România, s-a desfăşurat la Oradea, pe 5 iunie. Aici am făcut echipa cu 2 prieteni, s-a înotat 3,8 km, pedalat 180 km şi alergat 42. Am terminat pe prima poziţie la echipe, totul pentru a oferi o şansă în plus copiilor cu afecţiuni neurologice grave.

Îndemn în continuare oamenii cu suflet să doneze cât de puţin pentru a-i ajuta pe aceşti micuţi. Tot în această lună am în plan o nouă provocare. Încerc să fac un everesting, pe bicicletă, adică să adun elevaţie pozitivă până la înălţimea Everestului, 8.848 m. Voi urca de 6 ori Tranfăgărăşanul, plus o mică completare pe partea de nord, de la Cârtişoara până la Bâlea, totul realizat în scop umanitar", a explicat Sebastian Ghioca.

"Sper să vă conving să donaţi în continuare pentru cei 18 copii ai Fundaţiei care au nevoie de sprijinul nostru pentru a avea parte de recuperarea fizică. Ajută şi tu domând 2 euro/lună, prin SMS la 8844 cu textul ZILE. Fără ajutorul nostru, ei riscă să nu mai facă un pas spre ziua de mâine! Îmi doresc să vă conving să donaţi pentru că ştiu că fiecare gest contează şi nimeni în afară de tine, cel care alegi să nu îi abandonezi, nu le poate oferi această şansă. Tu, eu şi cei de la Fundaţie suntem singura lor şansă pentru o zi de viaţă în plus”, spune Sebastian. Donaţiile pot fi făcute accesând acest link: cid.galantom.ro Fundatia Copii în Dificultate a înfiinţat în anul 1999, în Bucureşti, un centru rezidenţial special amenajat şi echipat care acordă găzduire, asistenţă medicală şi îngrijire personalizată, suport emoţional, terapie, socializare pentru copii cu boli neurologice grave.

Susţine cauza CID

Sebastian Ghioca susţine cauza micuţilor Fundaţiei Copiii în Dificultate, prin iniţierea şi desfăşurarea la evenimente sportive extreme, de anduranţă, îndrăzneţe şi dificile. Anul trecut, în plină pandemie, Sebastian Ghioca a decis să continue să lupte pentru Casa CID. A pedalat în 24 de ore peste 435 de kilometri pe Transalpina şi Transfăgărăşan şi a reuşit să contribuie la renovarea acesteia. Anul acesta şi-a propus să ofere un sprijin pentru viaţa şi recuperarea acestor copii. "În calitate de ambasador al lor dar şi de părinte, am cel mai puternic imbold pentru a nu mă opri să fac ceea ce fac. Pentru că binele se face în linişte, iar liniştea o regăsesc în binele făcut pentru ei", spune militarul din Călăraşi.

Sebastian Ghioca, de 46 de ani, este subofiţer operativ principal în cadrul Compartimentului Monitorizarea Situaţiilor de Urgenţă şi Dispecerat - ISU Călăraşi, are o voinţă de fier atunci când vine vorba despre copii. Şi-a depăşit de fiecare dată limitele şi, chiar dacă eforturile fizice şi antrenamentele au fost istovitoare, bucuria că îi ajută pe prichindei a şters orice urmă de epuizare. Sebi, aşa cum îl ştie toată lumea, este părintele a trei băieţi (cel mai mare, student în anul I) şi de curând şi proapăt tătic al unei fetiţe.

