De ce e bine să mâncăm cireşe. Ce vitamine conţin fructele sărace în calorii şi cui sunt recomandate

Aceste fructe reprezintă şi o importantă sursă de vitamina A, fiind bogate în betacaroten. Ele mai contin şi multe dintre vitaminele din complexul de vitamine B, vitamina C, acid folic, niacină si riboflavină, precum si cantităţi semnificative de fier, magneziu şi potasiu. Cu o porţie de aproximativ 125g de cireşe acoperim 20-30% din aportul zilnic recomandat de vitamina C, vitamină a cărei acţiune este întărită de pigmenţii antocianici (cunoscuţi şi sub numele de Vitamina P), susţin specialiştii. Aceeaşi porţie de cireşe permite asigurarea a 25% din aportul zilnic recomandat de provitamina A sau caroten (vitamina indispensabila frumuseţii pielii, antioxidant celular şi factor protector împotriva cancerului). Cireşele participă în egală măsură la acoperirea nevoilor organismului de vitamina B9 sau acid folic (anti-anemic).

“Cireşele sunt recomandate persoanelor care suferă de reumatism, de gută sau de artrită. Cireşele elimină acidul uric şi au o acţiune energizantă asupra organismului. Datorită cantităţii importante de vitamine conţinute, cireşele sunt ideale pentru copiii în creştere”, explică Marina Grigore, specialist în apifitoterapie.

Previn pierderea memoriei

Cireşele sunt o bună sursă de fibre, importante pentru menţinerea sănătăţii sistemului digestiv. Ele sunt foarte importante şi în prevenirea cancerului de colon, atat datorită conţinutului de fibre, cat şi conţinutului mare de antioxidanţi. Cireşele menţin sănătatea creierului şi previn pierderea memoriei. Antocianii din cireşe protejează celulele creierului împotriva stresului oxidativ şi ajută la prevenirea formării plăcilor aterosclerotice şi apariţiei bolilor neurodegenerative cum ar fi demenţa.

Elimină toxinele din organism

Cireşele au o acţiune anti-infecţioasă importantă, regenerează ţesuturile, fiind extrem de utile în lupta împotriva îmbătrânirii datorită acţiunii lor regenerante şi de eliminare a toxinelor. Cireşele sunt sărace în principii nutritive de aceea pot fi consumate, fără probleme, de persoanele mai plinuţe sau de diabetici. Cireşele luptă, în egală măsură, împotriva obezităţii şi fermentării intestinale.

“Ciresele stimulează şi susţin imunitatea naturală organismului şi reglează funcţia sistemului digestiv (au rol în reglarea procesului de fermentatie intestinală), prin conţinutul ridicat de antioxidanţi care luptă împotriva radicalilor liberi. S-a dovedit că deteriorarea celulelor, în urma acţiunii radicalilor liberi, accelerează procesul de îmbătrânire. Graţie continutului ridicat de potasiu, aceste fructe au un efect diuretic excelent. Pentru că sunt bogate în provitamina A, cireşele contribuie la creşterea acuităţii vizuale şi menţin sănătatea ţesuturilor (piele, mucoase, epiteliu)”, spune dr. Daniela Stan, medic de familie.