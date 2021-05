Ce contraindicaţii are usturoiul verde. Cine trebuie să-l evite, ce stări provoacă

Persoanele care suferă hemofilia ar trebui să ceară sfatul medicului înainte de a manca usturoi verde. Cu excepţia aromei sale intense şi a faptului că provoacă transpiraţie, usturoiul are puţine efecte secundare.

Totuşi, trebuie să stiţi că există anumite reguli pentru a fi în siguranţă în urma consumului de usturoi.

"Dacă sunteţi alergici la plante din familia liliaceae, inclusiv ceapă, praz, arpagic sau flori cum ar fi zambilele şi lalelele, evitaţi usturoiul. Persoanele care sunt alergice la usturoi pot manifesta diverse reacţii, fie că inhalează, consumă sau aplică usturoiul pe piele. Oamenii care urmează să suporte intervenţii chirurgicale sau dentare, femeile însărcinate şi cei cu tulburări de coagulare, ar trebui să evite să consume cantităţi mari de usturoi în mod regulat din cauza proprietăţii acestuia de a subţia sângele, fapt ce ar putea provoca sângerări excesive. Cei care utilizează anticoagulanţi, aspirină şi antiinflamatoare nesteroidiente nu ar trebui să consume şi usturoi decât după ce primesc avizul medicului privind cantitatea pe care o pot ingera", explic[ dr. Daniela Stan, medic de familie.

De asemenea, este important de ştiut că usturoiul poate interacţiona cu acţiunea anticoncepţionalelor, ciclosporinei şi altor medicamente. De asemenea, reduce eficacitatea anumitor medicamente antivirale utilizate pentru tratamentul SIDA-HIV. Femeile care alăptează au constatat că usturoiul oferă laptelui o aromă pe care copilul o poate respinge.

Conţinut bogat de potasiu

Consumul unei cantităţi mari de usturoi poate irita mucoasa stomacului şi poate determina arsuri stomacale, dureri abdominale, flatulenţă, diaree sau constipaţie. Şi cei care au probleme stomacale trebuie să fie precauţi în utilizarea usturoiului. Dacă se aplica direct pe piele, usturoiul poate provoca arsuri, iar acest lucru este valabil mai ales în cazul copiilor.

Cu toate acestea, usturoiul verde este un aliment sănătos. Conţine cantităţi semnificative de vitamina C, fosfor, mangan si vitamina B, precum şi calciu, zinc şi fier. Elementul semnificativ şi de remarcat al usturoiului verde este ingredientul său activ, alicina. Conţinutul bogat de potasiu din usturoi ajută la reglarea tensiunii arteriale şi a nivelului de colesterol din sânge, având totodată şi efect diuretic. Astfel, usturoiul verde este un aliment indicat în curele de detoxificare, ajutând rinichii şi ficatul să filtreze mai eficient toxinele.

Usturoiul verde ajută la producerea de oxid nitric, o substanţă care ajută la relaxarea vaselor de sânge, îmbunătăţind astfel circulaţia sangvină. Astfel, riscul de formare a cheagurilor de sânge este diminuat şi este redusă probabilitatea de infarct şi accident vascular cerebral.

Proprietăţile sale antibiotice fac util usturoiul în infecţiile de la nivelul gâtului şi în amigdalită. Sucul de usturoi proaspăt inhibă dezvoltarea fungiilor şi are capacitatea de a îmbunătăţi funcţia ficatului, esenţială, de altfel, în menţinerea sănătoasă atât a colesterolului, cât şi a trigliceridelor, în organism.

Alicina, benefică petnru organism

Usturoiul îşi datorează majoritatea proprietăţilor sale medicinale compusilor sulfurici alicină şi ajoena. Alicina, un compus organosulfuros, este cel mai benefic organismului, oferind usturoiul aroma sa distinctivă şi acţiunea sa antibacteriană şi antifungică. Ajoena, derivat din alicină, are rolul de a subtia sângele şi de scădere a lipidelor din organism. Alţi compuşi semnificativi găsiţi în usturoi, ar fi glicozidul, coenzima Q10, alil propil disulfid, dialilul, trisulfidul şi salilcisteina. De asemenea, la nivel nutriţional, usturoiul are cantităţi semnificative de vitamina C, potasiu şi fosfor. Alicina este capabilă să inhibe complet sinteza ARN-ului, care împiedică efectiv reproducerea viruşilor şi a bacteriilor. Atunci când alicina se combină cu ajoena, acţiunea comună a acestora reduce conţinutul de lipide de pe pereţii arteriali, determinând depuneri de LDL - sau "colesterol rău" - să fie oxidate şi eliminate din corp.

Efecte adverse

Usturoiul este în general foarte sigur pentru majoritatea oamenilor atunci când este luat pe cale orală, totuşi, acesta poate provoca o respiraţie urât mirositoare, dar si o senzaţie de arsură la nivelul gurii sau la nivelul stomacului, gaze, greaţă, vărsături, miros de transpiratie şi diaree. Aceste reacţii adverse sunt adesea mai pronunţate daca se utilizeaza usturoiul crud. De asemenea, usturoiul poate creşte riscul de sângerare. Persoanele care se confruntă cu tulburări de sângerare sau administrează medicamente anticoagulante, precum şi cele care urmează să fie supuse unei intervenţii chirurgicale, ar trebui să evite consumul acestei plante. Compuşii din usturoi pot provoca inflamaţii gastro-intestinale la persoanele care suferă de sindromul intestinului iritabil (IBS).

