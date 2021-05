Ce contraindicaţii are ceapa verde. De ce nu e bine să fie consumată seara, ce riscuri apar

Medicii spun că în cazul usturoiului şi al cepei există şi efecte nocive, nu doar beneficii. În primul rând, ambele au un conţinut redus, dar existent de seleniu. Se adaugă şi faptul că ambele legume vor conferi un miros al cavităţii bucale pe care majoritatea persoanelor (în mod firesc) nu îl doresc, găsindu-l dificil de îndepărtat.

De asemenea, mai există şi efectul nociv al momentului de consum. Un consum seara ori cu puţine momente înainte de culcare va putea produce o serie de efecte de agitaţie. Efectul de vasodilataţie şi asupra sistemului cardiovascular în general, în condiţiile în care se apropie ora de somn, nu este cel scontat şi de dorit.

Daca există o hipertensiune de o altă etiologie, usturoiul şi ceapa vor produce o posibilă creştere a acestor valori tensionale sau o accelerare sporită a pulsului, fapt care poate creşte riscul de accident vascular cerebral.

Totodată, atât ceapa, cât şi usturoiul vor produce o secreţie a sucului gastric prea mare, existând riscul unor arsuri, patologii de boli de reflux gastro-esofagian sau de acutizare a simptomelor de gastritţ. În cazul în care cunoaşteţi că există patologii digestive colaterale, precum gastrita, ulcerul sau boala de reflux nu este indicat să consumaţi usturoi ori ceapă în exces, în special seara.

Consumul de ceapă sau de usturoi este recomandat o dată la două zile, în special dimineaţa, în ciuda odorizării pe care îl va lasă asupra cavităţii bucale, existând sisteme de a estompa acest efect.

În ciuda acestor lucruri, ceapa verde conţine cantităţi însemnate de vitamina C, vitamina B9, potasiu, calciu. Însa în afară de nutrienţii clasici, această delicatesă vegetală mai conţine câţiva compuşi cu efecte terapeutice foarte puternice:

Alicina este substanţa care dă cepei mirosul, dar are şi un efect antibiotic şi antiviral extrem de puternic. De asemenea, este un protector pentru plămâni şi căile respiratorii medii, pe care le fereşte de infecţii şi de bolile tumorale.

Clorofila „curăţă” organismul de metalele grele, de radicalii liberi şi de tot felul de poluanţi, de la E-urile din alimentaţie, la substanţele nocive din aer, din apă sau din ambalajul hranei noastre cea de toate zilele. Ca atare, datorită compoziţiei sale chimice atât de complexe, ceapa verde are anumite proprietăţi terapeutice mult mai intense decât cele ale cepei mature albă sau roşie. O cură de ceapă verde, prelungită până în vară, are efecte depurative, antialergice, reglează activitatea hormonală a organismului, prevenind şi tratând boli din cele mai diverse.

Consumată crudă ori gătită în ciorbe şi tocăniţe, ceapa verde este cel mai putenic aliment pentru întărirea imunităţii. Cura de ceapă verde are efect diuretic, depurativ, antialergic şi are capacitatea de a regla activitatea endocrină a organismului.

“Ceapa este un aliment foarte bogat în vitamina C, fibre, acid folic, vitamina B6 şi magneziu şi este săracă în grăsimi saturate, sodiu şi colesterol. Astfel, ceapa are valori nutritive perfecte pentru a scăpa de grăsimea în exces şi de colesterol şi în acelaşi timp vă ajută să aveţi o sănătate de fier. Ceapa mai are în compoziţie şi carbohidraţi, dar şi importante cantităţi de potasiu, calciu, fosfor, zinc, iod, cupru, vitamina A, E, C, complexul de vitamina B, precum şi substanţe cu proprietăţi antiseptice”, spune dr. Deniza Zaharia, medic de familie.