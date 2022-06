Povestea buzoianului care locuieşte între 5.000 de ceasuri şi orologii

Scânteia pasiunii pentru ceasuri a pornit în momentul în care a găsit în casa părintească trusa de mecanică fină a părintelui său, pe care însă nu o mai folosea de când se îmbolnăvise.

Ca un dat de la Dumnezeu, crede Ştefan, în cale i-a apărut imediat şi un ceas cu pendul defect. L-a desfăcut, l-a reparat fără ajutorul nimănui, şi aşa a descoperit mecanismul şi principiul de funcţionare.

„Dacă tata s-a îmbolnăvit, i-au rămas sculele şi ceasurile neterminate. Într-o zi, din curiozitate, am luat acel ceas şi m-am apucat să migălesc la el, să văd ce e înăuntru, pentru că nu mai reparasem ceasuri niciodată. L-am desfăcut, l-am curăţat şi de atunci merge“, povesteşte Ştefan Turcea pentru „Weekend Adevărul“.

De-a lungul vremii, buzoianul a încercat mai multe îndeletniciri: a fost tâmplar mulţi ani, apoi a deprins tainele electronicii, meserie pe care a practicat-o cu plăcere. Timp de 20 de ani, a reparat televizoare cu tub, casetofoane şi magnetofoane, până când atenţia i-a fost furată de fascinantul univers al ceasurilor.

„Electronica nu avea nicio legătură cu mecanica fină, cu ceasornicăria. A început să îmi placă, am început să cumpăr de prin târguri fel de fel de ceasuri, de perete, de masă, de mână. La început, reparam şi ceasuri de mână, pentru că aveam vederea mai bună. A fost o provocare care mi-a ieşit. Mi-a plăcut şi iată că m-am înconjurat de ele“, mărturiseşte ceasornicarul.

În scurt timp, ceasurile au început să-i invadeze casa, dar şi viaţa. În ultimul deceniu, Ştefan Turcea a colecţionat peste 5.000 de ceasuri, pe care le-a procurat din târguri, de pe internet şi în urma unor schimburi. Ne arată mândru cel mai vechi ceas din colecţie: este un Gustav Becker din anul 1886, dovedit prin seria mecanismului, aflat în catalogul unui colecţionar cu care a Ştefan a luat legătura. Cele mai noi sunt din anii ’70.

Unele dintre ceasuri au fost reparate şi aşezate pe pereţi, altele încă îşi aşteaptă stivuite rândul în casă şi într-un garaj al familiei. Pasiunea l-a făcut pe bărbatul de 52 de ani să piardă numărul banilor investiţi până acum. În casa lui Ştefan Turcea nu există colţişor de perete care să nu anunţe ora exactă.

„Dacă ar fi doar ceasurile din cameră, le-aş putea întoarce, dar pe toate nu mi-ar ajunge o viaţă. Am de la ceasuri mici, de mână sau de buzunar, până la cele de perete, cu pendul sau cu greutăţi, chiar şi cu baterii“, spune colecţionarul buzoian.

Cele mai valoroase exponate depăşesc un secol vechime şi sunt preferatele lui Ştefan Turcea. Toate ceasurile care îi tapetează pereţii sunt perfect funcţionale. Buzoianul ţine să ne spună că îi este foarte drag un ceas german, cumpărat piesă cu piesă de pe internet.

„Am muncit două luni de zile să pun fiecare lemnişor la locul lui, să îl lipesc, să reasamblez, să îl aduc la forma iniţială. Ceasuri foarte vechi nu am foarte multe. Sunt unele de la începutul anilor 1900, dar şi câteva mai vechi. Majoritatea sunt însă după perioada interbelică şi din anii de după război“, spune Ştefan Turcea.

„Un Comtoise, ceas franţuzesc, are mult peste o sută de ani, cu siguranţă, şi un mecanism foarte solid, foarte robust. Merge încă 200 de ani. Are nişte greutăţi care pun mecanismul în mişcare, iar pendulul menţine ritmul, ca să fie bătaia egală. Mai are un reglaj în funcţie de temperatură, de uzură. Dacă rămâne în urmă, ştim că trebuie să ridicăm un pic pendulul iar mişcarea devine mai rapidă“, ne explică Ştefan.