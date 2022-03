Obiect luminos, filmat deasupra unei comune de lângă Buzău. „Se mărea şi parcă se rupea ceva din el“ VIDEO

Marian, un localnic din comuna Smeeni, Buzău, a trimis la redacţia „Adevărul“ o filmare de peste două minute care surprinde un punct luminos aflat mult deasupra unei localităţi.

Bărbatul spune că obiectul strălucitor, cu o nuanţă roşiatică, se afla pe direcţia Gherăseni sau deasupra localităţii Costeşti.

”Pe la 2 şi un sfert m-am trezit să merg la bucătărie ca să beau apă. Am gemuleţul exact spre Gherăseni şi când am văzut lumina aia m-am dus să o trezesc şi pe soţia mea. I-am zis, ce o fi aia, după care a început să filmeze. Eu nu am văzut niciodată aşa ceva”, mărturiseşte Marian.

Bărbatul din Smeeni spune că nu mai văzuse niciodată o lumină asemănătoare, care avea o nuanţă roşiatică, şi care părea că îşi schimbă forma. ”Mi-a captat atenţia pentru că era ciudat. Cu ochiul liber am văzut aşa: se mărea, apoi parcă se rupea ceva din el. Pe urmă se închidea de tot, pe urmă iar se lumina. Nu ştiu ce o fi fost”, a spus Marian.

Buzoianul care a filmat obiectul luminos precizează că pe acea direcţie nu există stâlpi de telecomunicaţii sau eoliene cu balize luminoase în vârf.

De asemenea, exclude că ar fi văzut, de fapt, luna sau alt corp ceresc, întrucât punctul luminos avea o formă şi nuanţă neobişnuite şi a dispărut definitiv.