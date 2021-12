Consiliul UNESCO aprobă intrarea Ţinutul Buzăului în reţeaua de geoparcuri. Decizia finală, la primăvară

”O veste foarte bună! Ţinutul Buzăului a primit astăzi un vot pozitiv în Consiliul UNESCO, ceea ce înseamnă că suntem recomandaţi să devenim Geoparc Global UNESCO în 2022! Rezultatele muncii în echipă încep să se vadă şi sunt mândru că Ţinutul Buzăului va primi recunoaşterea internaţională pe care o merită!”, a scris preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Petre Emanoil Neagu, pe Facebook.

În septembrie, o echipă formată din doi evaluatori UNESCO a efectuat o vizită în ţinut, în urma căreia au descoperit motivele pentru ca acest areal să primească statutul extrem de important.

Aceştia au fost impresionaţi de principalele atracţii ale zonei, precum vulcanii noroioşi, trovanţii de la Ulmet, focurile vii de la Lopătari, dar şi aşezările rupestre din Bozioru. Raportul favorabil întocmit de evaluatori a majorat şansele ca Ţinutul Buzăului să intre în reţeaua geoparcurilor UNESCO.

”În primăvară va avea loc votul boardului UNESCO, care reprezintă ultimul pas şi care se bazează pe recomandarea dată astăzi de Consiliul UNESCO. Ne mai despart doar câteva luni de votul final, care va fi cu siguranţă unul pozitiv!”, a mai transmis preşedintele CJ Buzău.

Ţinutul Buzăului poate beneficia din plin de statutul de geoparc UNESCO, devenind astfel parte a reţelei globale a Geoparcurilor.

”Important este că vă aflaţi în această reţea imensă la nivel mondial şi, de asemenea, la nivel european, unde este foarte uşor de conectat, de colaborat, cu beneficii de ambele părţi, pentru regiune. Deci, veţi avea schimburi culturale, ceea ce este, de asemenea, foarte pozitiv, şi vă permite înţelegerea altor culturi, altor moduri de viaţă şi alte locuri”, a declarat Margaretha Roelfs, evaluator UNESCO.

În opinia experţilor, proiectul Ţinutul Buzăului este unul de succes, care merită recunoaşterea internaţională.

”În primul rând are valori geologice, are valori culturale, are valori naturale. Are oameni care merită o viaţă mai bună, alături de care e o plăcere să lucrezi, să inovezi, să creezi, să promovezi în Româna, în lume şi merită pentru că în spate e o muncă îndelungată. Un geoparc nu e o simplă etichetă”, a spus Alexandru Andrăşanu, de la Universitatea Bucureşti.

Pentru ca Ţinutul Buzăului să poată funcţiona ca Geoparc UNESCO, el va avea un buget multianual. O parte din acest buget va fi asigurată de Consiliul Judeţean Buzău, iar cealaltă parte, din fondurile Asociaţiei ”Ţinutul Buzăului”.

La bugetul Geoparcului se vor adăuga sponsorizări, donaţii, redirecţionarea a 3,5% din impozitul pe salariu şi veniturile realizate din vânzarea produselor marca ţinutul Buzăului. Oricine va putea contribui la susţinerea şi promovarea Geoparcului, redirecţionând cei 3,5% către Asociaţia ”Ţinutul Buzăului” sau comandând din magazinul online.