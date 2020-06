VIDEO Turiştii români redescoperă Vulcanii Noroioşi după lunga perioadă de restricţii impuse de pandemie

După lunga perioadă de restricţii sanitare, puhoaie de turişti au început din nou să străbată drumurile din zona Buzăului în căutarea Vulcanilor Noroioşi.

”Lume multă şi aici, şi pe şosele. Suntem în plină vară şi nici nu realizăm că aproape a venit 1 iulie. Starea asta de conservare ne-a schimbat”, spune o turistă din Bacău.

Sute de turişti s-au strâns la Vulcani într-o singură zi din acest weekend. Copiii şi părinţii lor deopotrivă privesc uimiţi bolboroselile şi imortalizează trecerea prin zonă fie cu telefonul mobil, fie cu aparate foto.

”E prima dată şi am rămas uimit de acolo, de la intrare, când am văzut atâta lume aici şi când am ajuns aici. E super să vezi cum bolboroseşte vulcanul ăsta”, spune un braşovean ajuns în excursie pe plaiuri buzoiene.

Vulcanii Noroioşi, rezervaţie unică în Europa, se găsesc în patru puncte , iar cei mai cunoscuţi sunt cei de la Pâclele Mari şi Pâclele Mici.

”Săptămâna trecută au fost vreo 580 de persoane, acum cred că sărim de 580 pentru că deja sunt 400 şi ceva la ora asta”, declară Dumitru Roşu, custodele Vulcanilor Noroioşi.

Vulcanii Noroioşi sunt formaţiuni create de gazele naturale ce vin de la peste trei mii de metri adâncime, care trec printr-un sol argilos, în combinaţie cu apa din pânza freatică. Şiroaiele de noroi de culoare gri sau brun cenuşie modifică permanent peisajul pentru că după ce se preling se întăresc şi dau naştere unor denivelări.