Brandul municipiului Buzău a învins Paris şi a obţinut aurul pentru cel mai bun brand de oraş din Europa VIDEO

Acesta şi-a înscris creaţia în concursul european şi a câştigat aurul în faţa capitalei Franţei, Paris.

Deşi a vrut să fie prezent la Londra, din cauza restricţiilor sanitare, primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, nu a putut face deplasarea. Acesta a urmărit gala care a fost transmisă în direct pe Facebook alături de creatorul logo-lui Adrian Mironescu şi de câţiva angajaţi ai Primăriei în sala de şedinţe a Consiliului Local Municipal Buzău.

”Este un moment extraordinar care, iată, lansează Buzăul şi pe mapamond. Este cea mai importantă publicaţie din domeniu care ţine această competiţie peste tot in lume, la New York, Londra, Dubai şi Shanghai. Am început această poveste cu logo-ul în 2018 când a câştigat un tânăr de la Iasi, Adrian Mironescu care a lucrat cu noi pentru a defini un brand. Buzău oraş deschis viitorului, Buzău oraş deschis culturii, Buzău oraş deschis educaţiei, Buzău oraş deschis sportului, Buzău oraş deschis dezvoltării. Ne-am angajat pe un drum, să ducem Buzăul cât mai sus şi iată că sunt etape care se îndeplinesc, iar ceea ce s-a întâmplat în această seară este un moment extraordinar, care ne-a aşezat acolo undeva foarte sus şi lumea începe să ştie de noi atât din România cât şi din străinătate Vă mulţumesc pentru încredere! Un brand mare se face cu toţi buzoienii, chiar şi cei care m-au criticat. Este un rezultat extraordinar, sunt emoţionat, dar mă determină şi mai mult să merg pe acest drum", a spus primarul Constantin Toma la finalul galei.

VIDEO Momentul anunţului