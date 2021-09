Ursul, păcălit din nou de vulpe, iar un braşovean a filmat totul! Dacă Moş Martin poate fi alungat din zonele locuite, cumătra pleacă doar când vrea ea VIDEO

Ursul a fost din nou păcălit de vulpe! De data aceasta s-a întâmplat la Braşov, unde vicleana patrupedă se simte bine la un loc de joacă pentru copii, dar nu poate fi alungată, aşa cum s-ar întâmpla dacă Moş Martin ar sosi în acelaşi loc. Autorităţile locale spun că „procedura de alungare” se poate aplica doar în cazul urşilor, nu şi în cel al vulpilor.

Un braşovean a postat pe facebook un filmuleţ în care apare o vulpe ce se plimbă nestingherită printr-un loc de joacă pentru copii aflat pe strada Pârâului, din cartierul Astra. În acest părculeţ se joacă, zilnic, zeci de copii, dar animalul este filmat după lăsarea întunericului.

Autorul filmuleţului a apelat la reţeaua socială pentru că nu a reuşit să trezească interesul autorităţilor locale în alungarea animalului sălbatic.

„A apărut o vulpe în parcul de pe Pârâului. Ce facem? Traseul a fost următorul: 112 - Jandarmerie. De la dispeceratul Jandarmeriei m-a întrebat care e urgenţa. I-am spus.

– E periculoasă? mă întreabă.

– Nu ştiu. E într-un parc în care sunt copii, i-am spus. Poate e turbată.

– Trebuie să închid, am o urgenţă pe cealaltă linie.

– La cine trebuie să apelez?

– La DSVSA. La revedere!

Am sunat la call center-ul DSVSA, unde un robot m-a pus să descriu reclamaţia. N-am mai reclamat nimic. Am luat-o pe partea cealaltă, am sunat la Asociaţia Milioane de Prieteni, unde, la unul dintre numere, a şi răspuns cineva. Explic situaţia. Am primit un număr de permanenţă de la Garda de Mediu, unde am vorbit cu o doamnă. Concluzia e că Milioane de Prieteni şi Garda de Mediu au competenţă să intervină numai dacă animalul este rănit. Între timp, vulpea a luat-o spre Calea Bucureşti, pe Pârâului în jos. La câteva minute a apărut şi Jandarmeria, pentru că altcineva parcursese acelaşi traseu 112-Jandarmerie. Jandarmeria ne-a cam zis că, dacă era urs, poate se putea face ceva, aşa… Mi se pare absurd”, a postat braşoveanul.

Vulpea n-a părut deranjată nici când o maşină a trecut prin apropiere şi a luminat zona cu ajutorul farurilor. Norocul micuţilor a fost că s-a săturat în cele din urmă cumătra de părculeţ şi a pornit în căutarea unui loc mai interesant.

