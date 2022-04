Meniuri ale Armatei SUA, vândute pe internet în România. Pe ele scrie că nu sunt destinate comercializării

O afacere profitabilă a apărut ca urmare a războiului din Ucraina. Raţiile militare de hrană ale armatei americane – meal ready to eat, precurtat MRE – au apărut de vânzare pe mai multe site-uri care se ocupă de comercializarea de produse.

Interesant este că, pe unul din site-urile cele mai cunoscute, preţul unui meniu este de 160 de lei la anunţul în limba română şi de 600 de lei la anunţul în limba ucraineană, pentru acelaşi produs, aceeaşi cantitate. Există nu mai puţin de 24 de feluri de meniuri şi, pentru preţul de 160 de lei, se obţin 43 de bucăţi de MRE, în total.

Purtătorul de cuvânt al vânătorilor de munte braşoveni, Ciprian Panga, spune că aceste raţii nu sunt destinate vânzării, cum, de altfel, şi este precizat pe ambalaje. Cu toate acestea, numărul de anunţuri cu astfel de raţii de vânzare este destul de mare, iar vânzătorii sunt de pe întreg cuprinsul ţării.

Unii dintre cei care au postat anunţurile s-au gândit chiar şi să vândă pe sortimente conţinutul raţiilor.





Astfel, Cornel din Braşov descrie conţinutul unei raţii, cu preţurile pentru fiecare componentă: „MRE-uri americane, Tăvi orez. Livrare prin poştă sau prin curier. Tavă orez alb 2,6kg - 50 lei. Cutii suc praf de struguri 500g - 10 lei. Pungi suc praf de struguri 500g - 20 lei. Pachet 2 bucăţi tortilla - 2 lei pachetul”.

La acest anunţ, fotografia ne arată felurile de mâncare după ce au fost pregătite. Trebuie precizat că aceste pachete conţin tot ce este necesar pentru ca soldaţii să-şi poată încălzi mâncarea, inclusiv chibrituri.

Un anunţ din Făgăraş spune că vinde baxul de raţii cu 400 de lei. „Mâncare americană: peşte, vită, porc, pui, meniuri complete. Mai multe info, în privat. 400 de lei baxul care conţine 12 bucăţi”, spune Dorel din Făgăraş.

O altă deţinătoare de asemenea meniuri a oferit câteva informaţii. „Sunt originale, sunt aduse din America, pentru că mai sunt şi din Anglia unele. Eu am 3 cutii cu câte 12 meniuri fiecare şi le pot trimite prin curier. Scriu că un pachet are 2 kilograme, ca să coste mai puţin, dar unul are 10 kilograme.

Ele nu au termen de valabilitate, scrie doar că vor fi verificate din nou, unele în 2023, altele în 2024. Conţin tot ce este necesar să se poată trăi timp de o zi. Pe lângă supe, mâncăruri gătite, conţin şi batoane energetice, prăjituri, chibrituri şi un fel de carbid care încălzeşte mâncarea, fără să o afecteze, nici ca gust şi nici altfel. Am avut mai multe înainte, dar, de când cu războiul din Ucraina, cererea a fost foarte mare şi acum mai am doar 3 baxuri”, a spus una din vânzătoarele de meniuri americane.

