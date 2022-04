Familie de la „capătul pământului“, ajutată de o asociaţie caritabilă. „Copiii iubesc locul în care trăiesc“

„Capătul pământului este la doar câţiva paşi de noi”, spune Caty Roos, preşedinta Asociaţiei Eltera. Braşoveanca a derulat de-a lungul timpului numeroase programe sociale originale, astfel că a ajuns în locuri în care autorităţile nu prea ajung.

În cel mai recent periplu de acest fel, Caty Roos a ajuns la o familie care pare că locuieşte la capătul pământului, atât de greu se ajunge în acel loc. Atât ce a găsit aici, cât şi drumul au fost o adevărată aventură pentru membrii Asociaţiei Eltera.

„Astăzi am fost până la capătul pământului. Locul acesta este undeva în România. Din oraş am mers cu maşina, apoi am lăsat-o parcată lângă izvor. Aici îţi poti schimba încălţămintea bună şi încălţa cizmele de cauciuc. Am mers pe un drum de noroi, apoi pe o potecă prin pădure, ca să scurtăm drumul”, povesteşte preşedinta de asociaţie.

„După ceva timp de urcat prin pădure, am ajuns din nou în drumul noroios. Iar aici, la capătul pământului, este o căsuţă din placaje. La soba din cămăruţa din spate se încălzesc şapte copii frumoşi, deştepţi, strălucitori de bunătate şi plini de dragoste frăţească şi respect pentru oameni şi natură”, a adăugat Caty Roos.

Braşoveanca spune că micuţii i-au mărturisit în repetate rânduri că iubesc locul în care locuiesc, în ciuda faptului că nu au apă sau curent electric, între altele. În schimb, au cel mai curat aer şi multă libertate, iar ca să se joace îşi folosesc imaginaţia şi tot ce le oferă natura înconjurătoare. Lipsesc de la şcoală doar atunci când vremea este prea rea sau noroiul prea mare.





„A trebuit să vândă tata şi calul, şi căruţa, să poată cumpăra pampers pentru bebe mic, şi acum, asta e, am făcut noi toţi două ture de la maşină până acasă, să ducem alimentele şi celelalte lucruri. Iubesc familia asta!!!”, a mai spus Caty Roos.

Acum, Asociaţia Eltera are un proiect prin care construieşte o casă pentru o familie din judeţul Braşov, care locuieşte într-o zonă numită „La Grajduri”. Până la finalizarea casei, Caty Roos se gândeşte cum poate ajuta familia de la capătul pământului.

