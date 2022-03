Autostrada Braşov-Bacău rămâne cum s-a stabilit. Contestaţiile locuitorilor din satele traversate au fost respinse

Chiar dacă locuitori din mai multe comune braşovene şi covăsnene au ieşit în stradă, au protestat şi au iniţiat petiţii online prin care au încercat să schimbe decizia autorităţilor, Autostrada 13 Braşov – Bacău va trece prin traseul stabilit iniţial.

Locuitorii din Ilieni, judeţul Covasna şi Hărman, judeţul Braşov, au protestat pentru decizia celor de la Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Infrastructură Rutieră (CNAIR) ca drumul de mare viteză să treacă pe terenul localităţilor lor. Chiar şi primarii celor două comune li s-au alăturat oamenilor, dar nici aşa CNAIR nu a putut fi înduplecată.

Locuitorii celor două comune au cerut modificarea itinerariului din motive economice şi de mediu. Oamenii spun că vor fi dărâmate locuinţe din cele două comune, că vor fi afectate digurile care apără localităţile de apele Oltului şi că, în satul Podu Oltului, comuna Hărman, pânza freatică este foarte aproape de suprafaţă, astfel că autostrada va fi şi greu de construit, dar va şi afecta localitatea.

„Eu am fost săptămâna trecută la Ministerul Transporturilor şi am convenit cu cei de la CNAIR să studieze alternativa care să nu afecteze locuitorii din satul Podul Oltului şi, implicit, pe cei din Ilieni, că autostrada nu poate devia doar o parte din cele două localităţi care sunt vecine. Deci, amândouă sunt afectate. Răspunsul lor a fost că vor studia alternativele, după care vor anunţa atât Prefectura Braşov, cât şi Primăria Hărman şi locuitorii, la o întâlnire în teren”, a transmis Onoriu Velican, primarul din Hărman.

Primii care au solicitat modificarea traseului au fost locuitorii comunei covăsnene, Ilieni. Şi primarul de aici, Fodor Imre, a fost de aceeaşi parte cu consătenii săi şi a semnat petiţia iniţiată de oamenii din Ilieni.

„Încă nu am primit niciun document oficial, nu am primit răspuns la petiţia respectivă, care a fost înaintată Ministerului Transporturilor. Eu, ca primar, nu am discutat niciodată cu CNAIR. Numai o singură adresă am înaintat, încă din iunie, când ne-a fost comunicat noul traseu. Ni s-a cerut un punct de vedere şi nu am acceptat acea variantă”, a explicat Fodor Imre.

Autostrada A13 Bacău – Braşov va avea 162 de kilometri şi un cost estimativ de aproape 3,5 miliarde de euro. Va include 12 kilometri de tuneluri, 14 noduri rutiere, 21 de pasaje supraterane şi 67 de podeţe.

Vă recomandăm să mai citiţi: