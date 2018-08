18 concurenţi se vor lupta pentru trofeul Cerbul de Aur şi premii de 65.000 de euro. Marele trofeu este placat cu aur

Cei 18 concurenţi vor intra în competiţie în zilele de 30 şi 31 august, de la ora 20.30. Pe 1 septembrie, la Gala Festivalului, vom afla câştigătorii Concursului internaţional de interpretare.

Astfel, joi, 30 august, în prima seară de concurs, cei 18 artişti vor intra în ordinea stabilită prin tragerea la sorţi, urmând ca, în seara următoare, ordinea să fie inversă - spre exemplu, concurentul care va cânta ultimul melodia proprie în prima seară de concurs, va interpreta în mod automat primul melodia în limba română din cea de-a două seară de concurs.

Pe lângă Marele Trofeu al Festivalului Internaţional Cerbul de Aur, în valoare de 25 de mii de euro, şi cele trei premii de pe podium, la această ediţie aniversară, concurenţii mai mai au şansa de a câştiga unul dintre premiile speciale: Premiul pentru cea mai bună interpretare a unei piese româneşti; Premiul Braşovului; Premiul Publicului; Premiul Presei Festivalului; Premiul Societăţilor Publice de Radio şi de Televiziune. În total premiile sunt de 65.000 de euro. Ordinea intrării în concurs a fost trasă la sorţi. Detalii despre fiecare concurent în parte puteţi găsi pe pagina de Facebook a Cerbului de Aur.

Marele câştigător va primi un trofeu care cântăreşte aproape 5 kilograme şi are o înălţime de 25 de centimetri, iar ocupanţii locurilor 1, 2 şi 3, câte o statuetă de aproximativ 3 kilograme şi 21 de centimetri. Trofeele sunt placate cu aur (pentru marele câştigător şi locul I), argint (locul al II-lea) şi bronz (locul al III-lea). Pentru prima dată în istoria Festivalului, pentru realizarea trofeelor s-a folosit un model digital volumetric 3D.

Vedete invitate la festival



În anul Centenarului, ediţia aniversară a Festivalului va avea un format special, cu o Gală Aniversară, două zile de concurs, o Gală a Festivalului şi evenimente adiacente. Evenimentul se va încheia cu România Centenar, un spectacol folcloric ce va reuni muzica populară tradiţională românească şi prelucrări de actualitate ale acestui gen muzical.



Vedetele invitate la Braşov pentru a susţine recitaluri sunt: Nicole Scherzinger, James Blunt, Amy Macdonald, Andra, Delia, Horia Brenciu & HB Orchestra, Loredana, The Motans, Carla’s Dreams, Flavius and Linda Teodosiu Show Band, The Humans, Gigliola Cinquetti, Eleni Foureira, Edvin Marton.



Ordinea de intrare în Concursul internaţional de interpetare al Festivalului Cerbul de Aur 2018 este următoarea:



1 Kelly Joyce (Franţa)

2 Antonia Gigovska (Macedonia)

3 Karl William Lund (Marea Britanie)

4 Amaliya Margaryan (Armenia)

5 Ovidiu Anton (România)

6 Tiziana Camelin (Italia)

7 John Karayiannis (Cipru)

8 Inis Neziri (Albania)

9 Basti (San Marino)

10 Olivier Kaye (Belgia)

11 Omer Netzer (Israel)

12 Lidia Isac (Republica Moldova)

13 Jorge Gonzalez (Spania)

14 Damiano Borgi (Italia)

15 Ryan O’Shaughnessy (Irlanda)

16 Dora Gaitanovici (România)

17 Dinaya (Kazakhstan)

18 Raluca Blejuşcă (România)