Eleva care a demonstrat în laborator că excesul de telefonie mobilă dăunează creierului. Experimentul grâului iradiat

Luciana Lăpuşneanu (17 ani), elevă în clasa a XI-a la Colegiul Naţional “Gh.M.Murgoci” din Brăila, este pasionată de biologie încă din clasele gimnaziale. În clasa a VII-a s-a calificat la etapa naţională a olimpiadei de biologie, organizată la UMF Târgu Mureş.

"Acela a fost momentul în care literatura, metafora şi poezia au trecut în plan secundar, lăsând loc biologiei. În primii doi ani de gimnaziu m-am regăsit în armonia cuvintelor, reuşind să reprezint judeţul Brăila la patru naţionale de limba română (Olimpiada ”Lectura ca Abilitate de Viaţă”, "+/- poezie" şi concursul interdisciplinar "Ionel Teodoreanu"). Ulterior, îmbinând noua pasiune pentru biologie cu pregătirea temeinică, am ales să merg pe drumul performanţei. Cred că efortul susţinut, seriozitatea, ambiţia şi consecvenţa sunt absolut necesare pentru reuşită. Calificarea la naţionala de biologie din clasa a VII-a m-a făcut să înţeleg că medicina va face parte din viaţa mea", ne mărturiseşte Luciana.

A terminat ca şefă de promoţie, cu media 10, la şcoala "Ion Creangă" din Brăila şi a devenit apoi elevă la Colegiul Naţional "Gh. M. Murgoci", pe care şi-a dorit mult să îl urmeze. A reuşit să îşi ducă pasiunea pentru biologie şi chimie la un alt nivel, studiind aprofundat aceste materii, sub coordonarea profesoarei Mimi Iosif, care îi este şi dirigintă. În clasa a IX-a, Luciana s-a calificat din nou la Olimpiada Naţională de Biologie, după ce a câştigat etapa judeţeană a concursului. Un an mai târziu, i-a decizia să se implice într-un proiect cu implicaţii majore pentru sănătatea celor care folosesc telefonul mobil.

"Alături de doamna dirigintă, din luna ianuarie 2018 am început studiul noutăţilor din epigenetică, această ştiinţă tânără care ne dovedeşte că genele noastre sunt active şi răspund la radiaţii, la emoţii pozitive sau negative. Mi-am dedicat cea mai mare parte din timpul meu liber acestui proiect aparte, un proiect cu potenţial, aş spune. Am studiat efectele pe care le au gadgeturile asupra oamenilor, pornind de la greutatea de a ne despărţi de telefonul mobil şi până la frica că se descarcă bateria. Treptat totul a prins contur şi s-a dovedit a fi o lucrare ştiinţifică cu aplicabilitate practică. Efectele nocive ale telefoniei mobile asupra noastră, a adolescenţilor sunt dovedite ştiinţific, dar accesate insuficient şi în consecinţă ignorate. Legătura dintre telefonie şi neoplazie a fost subiectul central al lucrării mele", ne mărturiseşte Luciana.

Rezultatele studiului, confirmate de doi academicieni

Adolescenta a participat, alături de alţi 100 de elevi din întreaga ţară, în perioada 9-14 iulie 2018, la Concursul Naţional Proiecte de Mediu, organizat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, pe care l-a câştigat. Lucrarea sa, intitulată “Telefonie-Ecologie–Neoplazie”, a impresionat juriul din care au făcut parte şi doi academicieni, Constantin Toma, profesor de Biologie la Universitatea A.I. Cuza din Iaşi, un specialist în botanică structurală, şi Ionel Miron, profesor de Biologie la aceeaşi universitate, un specialist în hidrobiologie, fiind singura lucrare calificată la etapa internaţională din 22 de lucrări finaliste.

Studiul pe care l-a efectuat i-a adus şi locul I la concursul naţional "Educaţia ecologică şi societatea umană" de la Galaţi. Lucrarea ce vizează efectele telefoniei mobile asupra sănătăţii reprezintă rezultatul a cinci luni de cercetare atât teoretică, cât şi practică. Într-o primă fază, a colectat mai multe date de la colegii săi de colegiu prin completarea unui chestionar pe subiectul amintit, 334 de elevi răspunzând la întrebări.

Prezentarea lucrării ştiinţifice făcută de Luciana în faţa juriului FOTO arhiva personală

”Mi-am dat seama că nu sunt informaţi legat de tot ceea ce înseamnă pericolul la care ne expunem, iar cei câţiva care aveau informaţii despre efectele telefoniei mobile, preferau să le ignore. Foloseau telefonul mobil la fel de mult şi nu îl închideau pe timpul nopţii, adică nu se protejau până la urmă”, ne spune cu un uşor regret Luciana. Şi-a completat studiul mergând apoi la cabinetul medical al Colegiului Naţional “Gh.M.Murgoci, unde a obţinut o statistică a afecţiunilor de care suferă elevii instituţiei de învăţământ. A descoperit astfel că mulţi dintre colegii săi suferă de scolioză, o afecţiune care afectează coloana vertebrală, în special din cauza poziţiei incorecte adoptate la calculator, dar şi pentru că folosesc excesiv telefonul mobil.

Îmbătrânire prematură a creierului, demenţă şi infertilitate

Partea interesantă a studiului a venit când adolescenta a început analizele de laborator şi studiile microscopice la Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Brăila. ”Lucrarea mea include studii microscopice privind malformaţia plumului şi a embrionului grâului iradiat. Practic, am pus boabe de grâu în mai multe situaţii diferite, însă toate în aceleaşi condiţii de umiditate şi temperatură. Lotul martor a fost ferit de radiaţii, cel de-al doilea lot a stat lângă un rooter wireless deshis permanent pe o perioadă de trei săptămâni, iar apa cu care am udat plantele a stat tot lângă rooter. Al treilea lot de grâu a fost udat cu apă încălzită într-un cuptor cu microunde. După 21 de zile, am observat că lotul wireless, cum l-am numit eu, avea un aspect degenerat. Era uscat, faţă de celelalte loturi care erau verzi. Am vrut să duc cercetarea mai departe şi am analizat plantele şi microscopic. Am constatat aceleaşi malformaţii ale plumului şi embrionului de grâu la lotul care a stat lângă rooter”, ne explică eleva întregul proces pe care l-a sintetizat în lucrarea ştiinţifică.

Una dintre analizele de laborator efectuate de elevă asupra loturilor de grâu Foto: arhiva personală

În paralel, a făcut şi alte experimente legate de capilarele plantelor, ce se aseamănă destul de mult cu cele umane, constatând că apa urcă de patru ori mai puţin pe capilarele plantelor afectate de undele electromagnetice ale rooterului. ”Ţesutul nostru cefalic se încălzeşte când vorbim la telefonul mobil şi acest lucru se poate observa uşor în imaginile termografice. Coroborând ceea ce am obţinut din studiul teoretic şi din cel practic, am concluzionat că toate aceste gadgeturi., de la telefoane şi până la laptopuri şi tablete, deci tot ceea ce înseamnă unde şi radiaţii electromagnetice, ne influenţează, din păcate, în mod negativ viaţa. Prin acest proiect încerc să îi conştientizez atât pe colegii mei, cât şi pe cei din jur în legătură cu pericolul la care se expun, să îi încurajez să se protejeze şi să renunţe la această dependenţă de telefonul mobil. Ca soluţie la această problemă, m-am gândit că putem folosi dozele de aluminiu, pe care le putem tăia, aplatiza şi le putem pune în pereţii apartamentului sau casei unde locuim, pentru a ne izola de radiaţiile electromagnetice. Ar fi de preferat să se procedeze astfel în camerele copiilor, unde să nu fie introduse niciun fel de gadgeturi”, punctează olimpica.

Aşa arată grâul expus la undele electromagnetice ale rooterului FOTO arhiva personală

Rezultatele studiilor sale sunt confirmate şi de cercetările efectuate la nivel internaţional în domeniul efectelor undelor electromagnetice produse de telefonul mobil asupra sănătăţii umane. ”Există studii care sunt în faza preliminară a concluziilor, însă oferă câteva indicii asupra efectelor pe care îl are telefonul asupra celulelor nervoase şi a activităţii corticale a creierului. S-a observat că utilizarea timp de o oră, o oră şi jumătate pe zi a telefonului mobil, timp de câteva luni de zile, influenţează negativ celulele nervoase şi astfel se explică îmbătrânirea prematură a creierului şi a demenţelor la vârste din ce în ce mai mici. Demenţa era o afecţiune pe care psihologii şi psihiatrii o diagnosticau în jurul vârstei de 65-70 de ani, însă în momentul de faţă debutul acesteia apare undeva la 45 de ani. Aceste efecte asupra omului au început să fie observate de când a început dezvoltarea telefoniei mobile, adică în ultimii 15-20 de ani. De asemenea, utilizarea tefonului mobil se pare că ar fi implicată şi în cazurile de infertilitate masculină, mai ales la persoanele care ţin telefonul foarte aproape de zona pelviană. În ultima perioadă s-au înmulţit cancerele testiculare la bărbaţi, influenţate fiind tot de radiaţiile emise de telefonul mobil”, punctează Valentin Boldea, medic de familie.

Implicată în acţiuni de voluntariat, sportivă şi ambasadoare într-o campanie internaţională

Deşi a alocat multă energie acestei cercetări, Luciana a terminat clasa a X-a cu media 10, reuşind să ţină "mingea la fileu" pe toate planurile. În vacanţa de vară din 2018, Luciana a participat şi la faza naţională a concursului de ecoturism "Danubius", unde a făcut parte din echipajul colegiului unde învaţă, care a obţinut trei locuri întâi. În 2011, când era în clasa a IV-a, a obţinut un meritoriu loc patru la campionatul mondial de karate tradiţional din Serbia (Belgrad), iar în prezent are centura neagră.

Recent s-a întors din Brazilia, unde a participat la o tabără internaţională YEP Rotary, iar anterior a urmat cursuri de pilotaj la o tabără organizată în Lituania. Acum îşi doreşte să îşi continuie pregătirea în domeniul biologiei şi al medicinei, domenii în care îşi propune să exceleze. "Îmi place să călătoresc, să descopăr noi continente, noi tradiţii, culturi şi oameni noi. Consider că totul este o aventură şi o oportunitate de a învăţa şi de a descoperi, la fel ca în biologie", ne mărturiseşte Luciana.

Nici nu se gândeşte să plece din România, unde va urma facultatea de medicină, urmând să îşi aleagă specializarea pe parcursul anilor de rezidenţiat. A participat până acum la atât de multe activităţi şi voluntariate, că te miri cum de reuşeşte să le ţină minte pe toate. A fost voluntar pentru Crucea Roşie şi a oferit o mână de ajutor pentru strângerea de alimente pentru persoanele sinistrate, în special în perioada sezonului rece. Luciana a fost, de asemenea, desemnată recent ambasadoare a campaniei internaţionale Girl2Leader, menită să inspire şi să mentoreze tinere care îşi doresc să devină lideri în comunitatea din care fac parte.