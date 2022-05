Protectorii păsărilor din Bălţile Siretului, nişte elevi din Bucecea. Totul a plecat de la o profesoară

Florea, Radu şi Amalia sunt elevi ai Liceului Tehnologic din Bucecea şi doar trei dintre cei aproape 40 de elevi ecologişti din orăşelul Bucecea, o localitate din judeţul Botoşani.





Deşi sunt din clase şi au vârste diferite, au împreună aceeaşi pasiune, păsările. În special cele care străbat şi îşi fac sălaşurile în rezervaţia Bălţile-Siretului, o veritabilă splendoare care se întinde de la Bucecea şi până la Cândeşti.





Deşi voluntară, munca lor este asiduă şi au reuşit să-şi convingă vecinii, rudele şi prietenii de importanţa protejării naturii dar mai ales a speciilor de păsări.

Elevii-ecologişti din nordul Moldovei

Liceul Tehnologic din Bucecea adună sute de elevi din toate satele din preajmă. Mulţi dintre aceştia erau obişnuiţi să vadă cum sătenii alungau sau ucideau păsări pe care le considerau periculoase pentru gospodărie, fie pentru culturi, fie pentru livezi sau coteţele cu păsări.





Totul s-a schimbat, însă, acum patru ani, la orele de biologie. Au învăţat de la profesoara Ana Maria Popescu mai multe despre ecologie, păsări, care este rolul lor şi mai ales cât de importante sunt speciile care trăiesc în preajma şi pe tot cuprinsul rezervaţiei. Fie că este vorba despre păsări de pradă, cântătoare sau păsări de apă.

În afara orelor de curs au fost luaţi şi învăţaţi cum să le studieze comportamentul, cum să le recunoască şi mai ales cum să le ajute să supravieţuiască într-un mediu deja tot mai ostil.





”De patru ani reuşim să menţinem această pasiune pentru ecologie şi ornitologie. În afara orelor de curs am învăţat cum arată şi cum se comportă păsările. Care este anatomia lor, tocmai ca să le înţelegem mai bine. Apoi, elevii au devenit purtătorii mei de cuvânt către părinţi, către vecini, către prieteni. Să le explice că păsările nu fac rău nimănui. Din contră, sunt cele care ne scapă de insecte, de hoituri, de tot ce-i rău. Dincolo de programa şcolară este un mod extraordinar de a înţelege lumea care ne înconjoară”, spune profesoara Ana Maria Popescu.

”Am învăţat să respect profund natura”

Propriu-zis, elevii se adună după ore şi merg prin pădure sau prin lunca Siretului să studieze păsările. Ori de câte ori au prilejul reuşesc să instaleze cuiburi sau căsuţe, în funcţie de specia respectivă. În plus, hrănesc păsările în perioadele dificile, dar plantează şi unele specii de arbori sau plante care ar putea ajuta la hrănirea păsărilor în perioada de toamnă. ”În plus mai facem şi alte activităţi de ecologizare şi ecologie. Noi am avut ciufi care au cuibărit, ani la rând, în jurul şcolii”, spune profesoara.





Odată pătrunşi de acest ”microb”, elevii se adună singuri şi încep să hrănească şi să repare căsuţele pentru păsări.





Elevii pun hrană şi amenajează căsuţe pentru păsări Sursa arhiva personală

”Facem hrănitori acasă pentru păsări. Parcă simt că nu mi-am făcut datoria în ziua aceea dacă nu dau o tură şi văd cum arată cuiburile, căsuţele, ce mai fac păsările pe care le monitorizez. Am învăţat să respect profund natura”, povesteşte Radu, un elev în clasa X-a la Liceul din Bucecea.





Efortul elevilor a fost remarcat, iar întreaga echipă derulează un parteneriat activ cu Societatea Ornitologică din România.





Printre speciile de păsări care trăiesc în rezervaţia Bălţile Siretului se află şi stârcul cenuşiu, raţa mare, eretele de stuf, ciocârlia de câmp,lişiţele, lăcarul mare sau stârcul de noapte. Totodată în lunca Siretului mai trăiesc piţigoi, ciufi, bufniţe, şoimi şi alte păsări.

Vă recomandăm să citiţi şi: