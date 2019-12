Prăpăd în nordul ţării din cauza zăpezii viscolite. În Botoşani, autorităţile au fost luate din nou prin suprindere de iarnă

Încă de sâmbătă dimineaţă a început să ningă viscolit la Botoşani. După câteva ore, întreg judeţul a fost acoperit de zăpadă. Drumurile au devenit impracticabile în multe zone, dar mai ales pe DJ 293 Mileanca-Codreni-Coţuşca dar şi DJ 294 Gulioaia-Dângeni.

Totodată drumul Botoşani-Suceava a fost la rândul său înzăpezit şi greu de străbătut. Efectele viscolului s-au văzut imediat, zeci de maşini ajungând în şanţuri din cauza drumurilor necurăţate în timp ce nouă oameni au rămas sinistraţi în maşini pe arterele înzăpezite. Şi în acest an autorităţile au fost luate prin suprindere, unii edili acuzând că de fapt au fost total nepregătite.

Maşini în şanţuri şi amendă pentru drumuri necurăţate

Sâmbătă după-amiază a fost prăpăd în judeţul Botoşani şi un adevărat haos pe şosele. Multe drumuri au rămas necurăţate iar în condiţiile ninsorii viscolite au apărut şi incidentele în trafic. Cele mai multe incidente au avut loc pe drumul Botoşani-Suceava, adică DN 29 Zeci de autoturisme au derapat pe carosabilul acoperit cu zăpadă şi au ajuns în şanţuri fiind nevoie de intervenţia pompierilor pentru a-i ajuta pe şoferi. La un moment dat administratorul drumului a intervenit cu o freză şi a reuşit să cureţe drumul. IPJ Suceava a aplicat însă deja o amendă administratorului drumului pentru condiţiile oferite şoferilor. Mai precis este vorba despre o sancţiune contravenţională de peste 4000 de lei. Şi în alte zone din judeţ a fost solicitată intervenţia pompierilor pentru a scoate şoferii ajunşi cu maşinile în şanţuri din cauza zăpezii.

Nouă oameni sinistraţi pe un drum judeţean

Viscolul a făcut prăpăd mai ales pe drumurile judeţene şi comunale. Pe ruta Gulioaia-Dângeni patru autoturisme au rămas blocate în zăpadă. În maşini se aflau nouă persoane printre care şi o femeie însărcinată. Zăpada a ajuns la un metru iar oamenilor le era imposibil să plece mai departe. Au intervenit inclusiv utilaje şi oameni de la gospodărirea comunală din Dângeni, pompieri dar şi drumari. În cele din urmă drumul a fost deblocat iar oamenii salvaţi fără incidente.

”Şi-au bătut joc”

Unii primari din comunele afectate puternic de viscol şi zăpadă au dat vina pe lipsa de reacţie a autorităţilor judeţene dar şi a drumarilor. Aceştia îi acuză că nu şi-au făcut treaba şi că şi-au bătut joc. În special este vorba despre primarul de la Dângeni, Cătălin Rotundu, acolo unde au rămas blocaţi în maşini cei nouă oameni de pe drumul Gulioaia-Dângeni. ””Zăpada pe DJ 294 de aproape un metru şi nici un utilaj de la drumurile judeţene. Am informat prefectul şi am solicitat întreruperea circulaţiei până când zăpada va fi îndepărtată de pe carosabil.(...)Mergem la intervenţie pentru a ajuta oamenii, dar le amintim celor de la CJ că şi-au bătut joc de comuna noastră atunci când ne-au dat 50.000 lei pentru 1 an la drumuri! Nu avem nici o obligaţie şi atribuţie sau responsabilitate să deszăpezim drumurile judeţene! Administraţia judeţeană este la petrecere probabil!(....) Nu am mai văzut aşa proastă coordonare niciodată! ”, a precizat Cătălin Rotundu. La ora actuală doar pe o porţiune de 4 kilometri între Dângeni şi Pădureni, nu se poate circula.

