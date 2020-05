„Moartea domnului Lăzărescu“ în pandemie: traseul de coşmar al unui bolnav de cancer, plimbat o noapte întreagă între spitale

Vasile Ţurcanu, un botoşănean de 70 de ani, din satul Coţuşca, a murit în chinuri pe un pat de spital, la sfârşitul lunii trecute, după ce a fost plimbat între spitale, cu ambulanţa, pe o distanţă de 160 de kilometri, o noapte întreagă. Bărbatul avea cancer, iar rudele acuză întregul sistem medical că ar fi grăbit sfârşitul acestuia şi, totodată, că s-ar fi comportat inuman cu pacientul. Autorităţile sanitare din Botoşani dezvăluie dimensiunile calvarului prin care a trecut Vasile Ţurcanu şi modul în care fiecare spital în parte şi-a pasat, o noapte întreagă, responsabilitatea asupra pacientului.

Ultimul drum al lui Vasile

Povestea tragică a lui Vasile Ţurcanu începe în 28 aprilie, în plină pandemie de COVID-19. Bărbatul trăia împreună cu soţia la Coţuşca, un sat aflat la aproximativ 60 de kilometri de municipiul Botoşani. De aproape patru ani suferea de cancer de colon. A îndurat numeroase operaţii dar făcea şi chimioterapie la Iaşi. De câteva zile, bărbatul a început să aibă diaree. La sfatul medicului curant de la Iaşi, familia a decis să-l trimită la spital. „Eu nu doream, fiindcă ştiam de pandemie. Şi îmi era frică pentru el. Dar de la Iaşi mi-a spus să-l duc la spital. Şi am chemat Salvarea“, spune Florica Ţurcanu. La ora 17.45 ambulanţa a plecat cu tot cu pacient din faţa porţii. Avea să fie ultimul drum al lui Vasile Ţurcanu, deşi omul plecase pe picioarele sale.

Bolnav de cancer plimbat 16 ore cu salvarea

Pentru Vasile Ţurcanu a urmat un adevărat calvar. Avea să fie plimbat 16 ore, pe o distanţă de 160 de kilometri, pe la trei spitale. Prima oprire, a fost Spitalul din Săveni. „L-a oprit la Săveni şi i-a făcut o perfuzie cu glucoză. Asta ştiu de la el, că ţineam legătura prin telefon“, a adăugat soţia lui Vasile Ţurcanu. După o banală perfuzie, a fost trimis la Spitalul Judeţean Mavromati, din Botoşani, iar de acolo, la Spitalul Municipal Dorohoi. Nici în această unitate bărbatul nu a apucat să zăbovească prea mult, că a fost din nou urcat în ambulanţă şi întors la Spitalul Judeţean din Botoşani. Chinul bolnavului de cancer nu s-a oprit însă nici aici, fiind dus tot cu o ambulanţă înapoi la Dorohoi, unde a fost, în cele din urmă, internat, după 16 ore. În tot acest timp, bărbatul disperat că nu mai ajunge să se odihnească ţinea legătura cu soţia prin telefon. „Abia a doua zi dimineaţă, la ora 9.00, era la Dorohoi. L-am sunat şi mi-a spus «uite, abia acum îmi face fişa să mă interneze»“. Deci de seara de la 6 fără un sfert până a doua zi la 9 fără un sfert, el a fost purtat în salvare, sus-jos, coborât, urcat, la Dorohoi, Săveni şi Botoşani“, spune Florica Ţurcanu.

Pasat de la o secţie la alta şi de la un spital la altul

Reprezentanţii Spitalului Judeţean „Mavromati“ au explicat traseul bărbatului în acea noapte. Greu de crezut, dar acesta a fost chiar şi mai complicat decât ştia soţia acestuia. Mai mult decât atât, arată sincope grave de comunicare între spitale. Efectiv, cei de la spitalul din Dorohoi par să nu fi ştiut că secţia de Oncologie de la Botoşani era deschisă şi l-au purtat, degeaba, pe Vasile Ţurcanu, încă 70 de kilometri. „Pacientul s-a prezentat în Compartimentul de Primiri Urgenţe a Secţiei Săveni, unde a fost consultat şi investigat de medicul de gardă, având o patologie destul de complexă. Ca urmare, medicul de gardă i-a decizia trasferului către Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Botoşani. În jurul orei 21.00, este adus cu ambulanţa la Urgenţe. „Pacientul s-a prezentat în Compartimentul de Primiri Urgenţe a Secţiei Săveni, unde a fost consultat şi investigat de medicul de gardă, având o patologie destul de complexă. Ca urmare, medicul de gardă i-a decizia trasferului către Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Botoşani. În jurul orei 21.00, este adus cu ambulanţa la Urgenţe.

Soţia bărbatuluui decedat împreună cu fiul acesteia FOTO Cosmin Zamfirache

Fac precizarea că la acea dată Spitalul Judeţean era spital COVID-19. Aici a fost consultat, evaluat şi a fost dirijat către Secţia de Boli Infecţioase, fiindcă avea o patologie specifică. Menţionez că nu avea simptomatologie respiratorie de COVID-19. La Secţia de Boli Infecţioase a fost consultat şi retrimis către Unitatea de Primiri Urgenţe, iar din triajul de la Urgenţe a fost dirijat către Spitalul Municipal Dorohoi. Ajunge la Dorohoi, dar din consultul foii de observaţie arată că a fost retrimis la Spitalul Judeţean Botoşani pentru un examen oncologic. Secţia de Oncologie era însă închisă şi a fost luată din nou decizia retrimiterii către Spitalul Municipal Dorohoi pentru internare“, explică Ioan Asaftei, purtătorul de cuvânt al Spitalului Judeţean „Mavromati“ Botoşani.

Mort după 48 de ore, în chinuri

Vasile Ţurcanu a mai rezistat numai două zile la Spitalul Municipal Dorohoi. Miercuri, 29 aprilie, era internat, iar vineri dimineaţa, pe 1 mai, era deja mort. Familia bărbatului acuză personalul medical şi de nepăsare. După ce a fost plimbat o noapte întreagă, bărbatului nu i-ar fi fost administrate nici calmante, şi nici nu ar fi fost hidratat corespunzător. „Am sunat seara să văd ce face. Atunci mi-a spus că nu mai poate vorbi să închid să strige la o doamnă asistentă să-i facă ceva, că nu mai poate de durere. Şi eu n-am apăsat pe buton să închid telefonul. Atunci am auzit cum striga după ajutor şi urla de durere. Nu am rezistat mult să ascult. Am închis şi am sunat insistent la spital. Nu mi-a răspuns nimeni. Îl vad mereu si îl aud in ureche cum urla. Când a plecat de acasă era îngrijit şi bine. Când l-am primit mort, avea buzele uscate toate şi crăpate. Nu băuse deloc lichide“, spune soţia lui Vasile Ţurcanu.

Familia bătrânului este decisă să facă o reclamaţie la Colegiul Medicilor dar şi o plângere penală.

Totodată, Direcţia de Sănătate Publică a deschis o anchetă. „Având în vedere cele sesizate, vom demara o anchetă pentru a vedea ce s-a întâmplat cu acest pacient şi cum s-a intervenit în cazul lui“, spune Monica Adăscăliţei, director DSP Botoşani.

