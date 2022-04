Locul unde sătenii se spală pe dinţi din an în Paşte. „În tinereţe, mai dădeam aşa, pe la sărbători, cu pastă” FOTO

Mulţi botoşăneni de la ţară au o igienă orală precară. Se spală pe dinţi, în cel mai bun caz, la sărbători, iar la stomatolog ajung doar când nu mai pot îndura durerea. Majoritatea sătenilor trecuţi de 50-60 de ani au tot mai puţini dinţi şi o sumedenie de probleme de sănătate. În plus, cabinetele stomatologice la ţară, sunt o raritate.

„Am văzut şi oameni cu bani care au mămăligă între dinţi”

La o simplă plimbare prin cătunele judeţului Botoşani, oricine poate observa că majoritatea sătenilor au probleme cu dinţii. Cei în vârstă, nici nu mai au cu ce mânca. Nea Titu are 70 de ani şi abia dacă i-au mai rămas patru dinţi în gură. Săteanul mărturiseşte că ultima pastă de dinţi a cumpărat-o acum zece ani. „Când eram mai tânăr, mai dădeam aşa, pe la sărbători, petreceri, cu pastă. După aceea, m-am luat cu animalele, cu treaba şi nu am mai stat să-i spăl. Acuma nici nu mai are rost, că nu am ce spăla”, spune nea Titu.

Moş Baciu din Blândeşti este de părere că totul ţine de educaţia sanitară a localnicilor, care lipseşte cu desăvârşire. „Nu ţine de avere sau de nu ştiu ce altceva. Eu am văzut, aici la ţară, şi oameni cu bani care au mămăligă între dinţi. Oamenii nu sunt învăţaţi cu asta”, mărturiseşte localnicul. Nea Petrică din Cerchejeni, este unul dintre puţinii localnicii care se mândreşte cu o dantură de invidiat. Recunoaşte însă cu tristeţe că el este o raritate, pentru că majoritatea celor de vârsta lui sunt deja ştirbi. „Se vede că nu se spală pe dinţi. De tineri nu se spală. Se apucă de băut, drojghesc şi se culcă aşa, nespălaţi”, spune bătrânul.

„Eu trebuie să nu mănânc două luni pentru doi dinţi”

Pe lângă faptul că au o igienă dentară precară, localnicii nici nu merg la stomatolog, în principal din cauza sărăciei. Sătenii spun că preţurile pentru lucrările dentare, mai ales în cazul unor dinţi neîngrijiţi, sunt „pipărate”,în special pentru oameni cu pensii de CAP sau pentru localnici care muncesc cu ziua ori, în cel mai bun caz, pe salariul minim pe economie. „Eu trebuie să nu mănânc două luni pentru doi dinţi. Este scump, domne! Trebuie să mergi de şapte - opt ori la oraş şi să mai plăteşti şi lucrarea. De unde? ”, spune un alt localnic din Blăndeşti.

O săteancă trecută de 60 de ani povesteşte că a fost nevoită să facă economii aproape trei ani caă să-şi poată repara dinţii. „Am pus ban pe ban şi mi-am pus dinţii. Soţul, în schimb, nu se îndură. Şi se mai spală pe dinţi şi din an în Paşti! Are o gură ca o greblă”, spune femeia.

Campanie pentru educaţie sanitară

Pe de altă parte, chiar dacă ar face rost de bani, sătenii nu prea au unde să-şi repare dantura mai aproape de casă întrucât cabinete stomatologice găsesc mai ales la oraş. Doar un sfert dintre comunele judeţului au astfel de servicii. Până şi singurul cabinet destinat urgenţelor, de la Spitalul Judeţean din Botoşani, are program limitat, din cauza lipsei de medici. La ţară, nu există niciun cabinet stomatologic şcolar. Tocmai din acest motiv conducerea Direcţiei de Sănătate Publică Botoşani vrea să demareze o campanie pentru a oferi în special copiilor de la ţară o educaţie sanitară adecvată.

„Este foarte important să facem o informare puternică în rândul copiilor. Este foarte important să conştientizeze părinţii că trebuie duşi copiii la control, că trebuie învăţaţi de mici cu igiena dentară. În lipsa ei, vor apărea probleme destul de rapid, de la simplele carii şi până la probleme paradontale şi în final se ajunge la pierderea dinţilor”, spune medicul stomatolog Vlad Tudorache.

Acesta precizează că este o chestiune de mentalitate, şi mai puţin una de sărăcie. „Nu trebuie neapărat să foloseşti produse scumpe, poţi să te speli şi cu un săpun la 3 lei, contează să ai acest obicei”, conchide medicul botoşănean.

