Cum a reuşit o tânără de la ţară, elevă la un liceu tehnologic obişnuit, să scoată media 10 la Bacalaureat

La Bacalaureatul din acestă vară, judeţul Botoşani s-a clasat primul pe ţară, la numărul de medii de 10 obţinute la probele de examen. După contestaţii nu mai puţin de 13 absolvenţi de clasa a XII-a au reuşit să i-a Bacalaureatul cu note maxime.

Printre aceştia, majoritatea de la Colegiile de elită ale judeţului, s-a numărat şi Andreea Ivan, o absolventă de profil tehnologic la Colegiului Economic din Botoşani.

Tânăra este dintr-un sat de pe malurile Prutului şi este una dintre surprizele plăcute ale acestei sesiuni de Bacalaureat. Şi asta în condiţiile în care nu a luat nicio oră de meditaţii şi în plus provine dintr-o familie modestă din punct de vedere financiar. Andreea este pasionată de citit şi avidă să înveţe lucruri noi.

Dintr-un sat de pe malurile Prutului



Performanţa Andreei Ivan este cu atât mai importantă cu cât aceasta provine dintr-un sat aflat la aproximativ 60 de kilometri depărtare de municipiul reşedinţă de judeţ. Mai precis, din Manoleasa, o comună aflată pe malurile Prutului. Acolo majoritatea tinerilor se confruntă cu lipsa de perspectivă, cu sărăcia şi în cele din urmă ajung fie să practice agricultura de subzistenţă, fie să renunţe la şcoală pentru un loc de muncă în străinătate.





Familia Andreei se confruntă cu problemele specifice mediului rural. Mama este casnică, iar tatăl muncitor în construcţii. Andreea a făcut şcoala în satul natal, o şcoală cu problemele obişnuite celor din mediul rural, la aceea vreme, fără dotări şi avantajele unei şcoli moderne. Cu toate acestea, Andreea a fost mereu pasionată de învăţătură dar şi de a descoperi lucruri noi. În plus, a fost încurajată de părinţi. Tânăra spune că în ciuda dificultăţilor materiale ale şcolii de la sat, a avut profesori buni, dedicaţi.





„Părinţii mei sunt oameni simpli, care nu au avut posibilităţi financiare pentru a face studii superioare, dar şi-au dat tot interesul pentru ca noi, copiii, să avem această posibilitate. Mama este casnică, iar tata lucrează în construcţii de când mă ştiu. Sunt oameni care se pricep să facă orice şi cărora nu le este ruşine de muncă. Şcoala generală am urmat-o în comuna natală. Nu exista un laborator de chimie sau sală de sport, dar, ţin minte, că profesoara de chimie era de o calitate incontestabilă, la fel ca mulţi alţi profesori pe care i-am avut”, spune Andreea Ivan.





În plus, botoşăneanca a fost mereu pasionată de citit, artă şi sport. ”Pasiunea mea cea mai mare este cititul, dar îmi descopăr pasiuni noi cu fiecare zi ce trece. Îmi place să învăţ cât mai multe lucruri şi mă pasionează tot ce tine de domeniul artistic şi sportiv : muzică, film, pictură, fotografie, şah, atletism, înot, gimnastică”.

”Niciodată nu am învăţat pentru note”

După terminarea şcolii gimnaziale, tânăra a optat pentru Liceul Economic, o unitate de învăţământ de unde fiecare absolvent pleacă şi cu o meserie învăţată, un real avantaj mai ales pentru tinerii veniţi din mediul rural. Andreea mărturiseşte că nu a învăţat niciodată pentru note şi că nici un a fost un elev de nota 10 de-a lungul anilor de şcoală.





„Nu am fost mereu un elev de nota 10, întrucât nu am avut întotdeauna încredere în mine. Mi-am dat seama de când eram mică de capacităţile mele intelectuale, dar nu am fost niciodată atât de curajoasă să îmi doresc mai mult şi să îndrăznesc să visez la lucruri mari. Încă din clasele mici, părinţii îmi spuneau să nu învăţ pentru a-i face pe ei mândri sau pentru a dovedi ceva colegilor, profesorilor, ci să învăţ pentru mine, pentru împlinirea mea sufletească, din plăcere şi pasiune, iar eu i-am ascultat.





Niciodată nu am învăţat pentru note. Notele bune au venit ca o consecinţă a seriozităţii şi a muncii. Eu am învăţat din curiozitate şi dorinţa de a şti cât mai multe lucruri, pentru a-i putea ajuta şi pe alţii care nu înţeleg”, spune Andreea. În plus, Andreea nu a făcut pregătire niciodată, la niciun obiect. ” Nu am făcut pregătire privată niciodată. Am învăţat încă de la începutul liceului şi am avut nişte profesori minunaţi, care au făcut ore suplimentare cu toţi elevii lor, neplătite, pentru a fi siguri că suntem pregătiţi pentru Bacalaureat, mai ales cu golurile acumulate în sistemul online. Nu cred că există o reţetă standard a succesului, pentru că fiecare om este unic şi are ceva special. Cred că importantă este munca, profesorii buni, voinţa, atenţie, încrederea în forţele proprii dar şi inspiraţia”, a precizat Andreea Ivan.

Apreciată de toată comuna

Rezultatele tinerei au stârnit mândria locală la Manoleasa. „Fiind dintr-un sat în care oamenii se cunosc, bineînţeles că această reuşită a ajuns repede la urechile tuturor şi am primit sute de felicitări, ceea ce m-a bucurat foarte mult şi sunt mândră că pot fi un model pentru viitorii elevi de liceu”.





Pentru părinţii tinerei, după o viaţă în care au investit în educaţia copiilor, din sudoarea muncii, este un vis împlinit. „Când mama mea a aflat rezultatele a început să plângă de bucurie”. Andreea nu ştie cu siguranţă unde o va purta viaţa dar este pasionată de psihologie şi ar dori o carieră în acest domeniu.

