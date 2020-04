Comuna din România fără coronavirus, unde uliţele sunt dezinfectate zilnic şi oamenii stau în case. „Nu ne jucăm cu viaţa“

Comuna Vârful Câmpului, din judeţul Botoşani, este un exemplu de seriozitate în privinţa măsurilor de precauţie contra COVID-19. Autorităţile locale au dirijat aproape toate fondurile locale către măsurile de prevenţie. „Încă de la sfârşitul lunii februarie am început să luăm măsurile necesare. Este în joc viaţa bunicilor, părinţilor şi a tuturor celor vulnerabili în faţa bolii. Acum nu mai contează decât să trecem cu bine peste această perioadă“, spune Maria Huţu, edilul comunei. De mai bine de o lună, uliţele şi străzile comunei sunt pustii.

„Oamenii au ajuns să se păzească unul pe celălalt“

Măsurile draconice de izolare din comuna Vârful Câmpului au început să fie luate după 20 februarie. Odată cu sosirea primului localnic întors din străinătate, autorităţile au declanşat alerta în comună. Imediat, familia de tineri întoarsă din vestul Europei a fost trimisă în autoizolare la domiciliu. Imediat ce aflau că s-a mai întors cineva, îl somau să intre în autoizolare şi se asigurau că respectă aceste măsuri. Asistenţii sociali şi alţi angajaţi ai Primăriei, în frunte cu asistenta medicală, au format echipe care umblau pe la casele celor autoizolaţi pentru a se asigura că sunt bine, dacă au simptome şi mai ales să le facă cumpărături dacă au nevoie. Totodată, se asigurau în mod regulat că nu pleacă din casă.

„Încă de la început am acţionat imediat. Cum aflam că se întorc, fiindcă la ţară veştile circulă repede, le puneam în vedere să se autoizoleze. Nu aveau cum să refuze fiindcă anunţam autorităţile. Pe de altă parte, aici oamenii sunt cuminţi şi înţelegători. Ba chiar au învăţat regula, cum intrau în ţară mă sunau şi mă întrebau ce au de făcut. Echipele noastre îi supraveghează şi se asigură că totul este în ordine“, spune Maria Huţu.

Dezinfectarea caselor FOTO Cosmin Zamfirache

Mai mult decât atât, au fost împărţite foi volante prin sate cu riscurile COVID-19 dar şi cu sancţiunile pentru cei care încalcă autoizolarea. „Oamenii au ajuns să se păzească unul pe celălalt. Dacă încalcă unul legea, imediat sună“, spune edilul. În momentul de faţă, sunt în jur de 30 de persoane aflate în autoizolare şi niciun caz de infectare cu noul tip de coronavirus. „Ne-a fost explicat, am înţeles că este grav. Şi aici oamenii sunt cuminţi, au ferme, muncesc pământul, au animale nu riscă să bolească sau să facă înmormântări. Care-i prins că a călcat pe bec îi raportat. Aici nu ne jucăm cu viaţa“, spune un localnic din Vârful Câmpului.

Mâncare şi ajutoare pentru bătrâni şi izolaţi

Pentru a se asigura că bătrânii nu ies din case, autorităţile locale au început să apeleze la oameni de afaceri, dar şi la fondurile locale pentru a-i hrăni pe cei vârstnici şi nevoiaşi, aproximativ 700 de persoane, ar şi pe cei aflaţi în autoizolare. Echipe din Primărie duc acasă oamenilor mâncare şi medicamente, unde este cazul. „Echipele noastre de la Primărie sunt echipate cu mănuşi, măşti, se dezinfectează. Din donaţii mai ales, ducem la aceşti oameni mâncare. Ne asigurăm că

Dezinfectare aproape în fiecare zi

Totodată, din luna martie, Primăria a făcut un contract cu o firmă privată care dezinfectează, patru zile pe săptămână, întreaga comună. Este vorba de o substanţă dezifectantă foarte eficientă împrăştiată pe uliţe şi în aer. La ora 11.00 cu ajutorul unei cisterne, materialul este împrăştiat. În faţa autoutilitarei, angajaţii Primăriei merg cu o portavoce şi anunţă oamenii că se face dezifencţia.

Cei izolaţi şi bătrânii primesc mâncare FOTO Cosmin Zamfirache

”Avem şi covoare speciale îmbibate cu dezifectant la intrarea în comună, mai ales dinspre Zvorăştea, noi fiind la limită cu judeţul Suceava. Am primit măşti şi mănuşi pentru angajaţi, dar şi pentru cei care au nevoie. Ne continuăm activitatea, însă am limitat accesul în birouri, plus că avem dezinfectante atât la intrarea în Primărie, cât şi la toate locurile publice. Mai mult, suntem pe teren să-i ţinem în case.”, spune Maria Huţu.

Totodată, cu o autoutilitară a Primăriei şi cu un atomizor sunt dezinfectate casele celor care ies din autoizolare.

