Adevărul despre continentele dispărute. Cum arăta Pământul acum câteva milioane de ani

Orice elev învaţă la şcoală că, pe Terra, există şapte continente, adică suprafeţe mari de uscat cu propriile caracteristice geologice, faunistice şi botanice. În ultimii ani oamenii de ştiinţă au reuşit să găsească dovezi care schimbă total cunoştinţele noastre de geografie. Mai precis, aceştia cred că au existat mult mai multe continente. Deocamdată, există informaţii precise cu privire la existenţa a două continente de mari dimensiuni care au dispărut fie în apele oceanelor, fie prăbuşite sub continentele actuale.

Marele Adria, puntea de legătură între Europa şi Asia

Unul dintre microcontinentele dispărute şi descoperite de oamenii de ştiinţă este numit ”Greater Adria” sau Marele Adria. Denumirea acestuia vine de la o regiune geologică din Italia, unde au fost găsite primele dovezi ale existenţei continentului dispărut. Douwe van Hinsbergen, un geolog olandez de la Universitatea din Utrecht, a studiat existenţa acestui continent şi a reuşit să publice într-o lucrare de specialitate rezultate. Conform specialiştilor, Marele Adria este un continent dispărut, de dimensiunile Groenlandei care era ca o punte de legătură, în Marea Mediterană, între Asia, Africa şi Europa. Marele Adria s-a desprins din super-continentul Gondwana care cuprindea, printre altele, Africa, Asia, Australia, America de Sud, de astăzi. Odată cu fragmentarea Gondwanei s-a format şi Marele Adria, acum 240 de milioane de ani.

Acest microcontinent a avut o existenţă de aproximativ 100 de milioane de ani. Acum 140 de milioane de ani, Marele Adria a dispărut sub continentul european. Din Marele Adria s-a desprins iniţial Peninsula Iberică, iar mai apoi prin ciocnirea marilor plăci tectonice, acest microcontinent, aflat într-o zonă mai joasă, a ajuns să se scufunde sub placa Laurasiatică, un continent care cuprindea şi Europa de astăzi. Marele Adria stă la baza formării marilor lanţuri muntoase europene. În urma ciocnirii şi scufundării microcontinentului, s-au format Munţii Alpi, Apenini, Balcani, Pirinei, Podişul Anatoliei, dar şi Peninsula Iberică, o parte a Peninsulei Italice şi Occitania. Mărturiile existenţei acestui microcontinent au fost descoperite în lanţurile muntoase, pe baza cercatărilor geologice, nuanţate de cercetări cu ajutorul aparaturii performante din domeniul geologiei. Abia în 2019, s-a făcut publică descoperirea acestui continent dispărut.

Zealandia, lumea de sub ape

Un alt continent dispărut este cel al Zealandia şi se află în zona Pacificului. Astfel, Insula Noua Zeelandă este doar o mică parte rămasă din continentul Zeelandei. La fel ca Marele Adria, şi acesta făcea parte din marele continent Gondwana. Potrivit specialiştilor, s-a desprins acum 80 de milioane de ani şi a avut o existenţă de aproximativ 60 de milioane de ani. În urmă cu 23 de milioane de ani, Zealandia s-a scufundat în apele Pacificului, rămânând doar ceea ce este astăzi Noua Zeelandă. Despre existenţa Zealandei, ca şi în cazul Marelui Adria se ştie de numai câţiva ani.

Zealandia FOTO wikipedia

Abia acum doi ani, o echipă de specialişti geologi condusă de Nick Mortimer a realizat cercetări amănunţite în Pacific. Au fost utilizate analize ale fundului oceanului dar şi teste de gravitaţie, plus măsurători şi cercetări cartografice. Aşa s-a ajuns la concluzia că Zealandia era un continent aproape cât trei sferturi din Australia, plin de vegetaţie luxuriantă şi populat cu diverse specii de animale. De-a lungul milioanelor de ani, acest continent s-a îngustat, scăzând uşor-uşor sub nivelul oceanului. În cele din urmă a fost inundat. Inundarea treptată a Zealandei a dus la mari migraţii de specii de animale către zonele asiatice. Se presupune că mai există microcontinente dispărute, în special sub apele oceanelor.

