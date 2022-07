Incendii în lanţ în Maramureş. 70 de persoane s-au autoevacuat dintr-un restaurant cuprins de flăcări

Pompierii maramureşeni fac apel la responsabilitatea cetăţenilor, după ce în ultimele zile s-au luptat cu flăcările necontenit.

În urmă cu două zile, pe 21 iulie, au avut nu mai puţin de şapte intervenţii la incendii de vegetaţie uscată, mirişti şi fond forestier.

„Vă rugăm insistent să renunţaţi la arderea vegetaţiei uscate şi a miriştilor! Perioada caniculară pe care o traversăm favorizează izbucnirea şi extinderea incendiilor de vegetaţie, care pot pune în pericol proprietăţi, animale şi chiar vieţi omeneşti! Impactul degajărilor masive de fum asupra mediului este şi el important şi trebuie evitat”, transmit pompierii maramureşeni. Aproape 100 de hectare de teren au fost afectate de incendii.

Aseară, 22 iulie 2022, un alt incendiu a creat panică în Baia Mare. Un restaurant a luat foc, cel mai probabil după ce instalaţia de aer condiţionat s-a supraîncălzit. Peste 70 de persoane ce participau la un majorat s-au autoevacuat şi nu au fost victime, însă tinerii s-au panicat. Petrecerea abia începea când s-a declanşat incendiul.

„Am ajuns aici şi, maxim, 10-15 minute, cam aşa, a început lumea să ieşim afară, toată lumea: ieşiţi afară! Şi, numai dintr-odată am văzut focul pe acoperiş”, a declarat o invitată pentru vasiledale.ro. „Un bec de pe tavan a început să facă scurt şi au luat un stingător şi au dat pe becul respectiv. Apoi a început alt bec să facă scurt. Şi am coborât toţi şi a fost totul OK. Bine că n-a păţit nimeni nimic!”, mai spune ea.

Incendiul a izbucnit la un restaurant Foto: ISU MM

Pompierii au avut nevoie de mai bine de trei ore pentru a lichida incendiul, iar acum încearcă să stabilească din ce cauze s-a produs.

Afectaţi de caniculă, transportaţi la spital

Canicula a cauzat şi probleme în rândul populaţiei. Astfel, 18 persoane au fost transportate la spital, iar altele 1.546 au fost asistate în punctele de prim ajutor şi hidratare, care sunt operaţionale la nivel naţional.

Tot în ultimele 24 de ore, pompierii maramureşeni au avut trei misiuni de transport privind distribuţia de apă către zonele afectate. Un tansport a vizat apa potabilă, unul apă menajeră şi unul apă pentru animale.

De asemenea, autorităţile publice locale au efectuat 67 de misiuni dintre care 27 transporturi apă potabilă, 24 transporturi de apă menajeră, 16 transporturi de apă pentru animale în localităţile afectat de secetă.

