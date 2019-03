FOTO Echipa de robotică „Clever Core“ a Colegiului Naţional „Gheorghe Şincai“ din Baia Mare participă la finala celui mai mare concurs de robotică din România

Echipa de robotică „Clever Core” a Colegiului Naţional „Gheorghe Şincai” din Baia Mare a aflat despre competiţie prin intermediul mentorilor, care au răspândit vestea în liceul, i-au selectat pe câţiva dintre liceeni, şi şi-au luat responsabilitatea de a-i îndruma în tot ceea ce a urmat. Aşa s-a născut robotul „CC”, care în urmă cu două săptămâni a ajuns la etapa regională din Cluj, unde a câştigat un loc la faza naţională din Bucureşti.

Conceperea robotului a fost şi este un proces în continuă dezvoltare, cum o spun chiar membrii echipei „Clever Core”. Le-au luat patru luni să îl realizeze. Şcoala le-a oferit o sală în care să îşi desfăşoare activitatea şi au reuşit să îşi împartă sarcinile în funcţie de competenţele fiecărui membru al echipajului. Asta se întâmpla în luna noiembrie a anului 2018, iar astăzi, elevii se văd în faţa unei realizări de care cu greu ar fi crezut că sunt capabili.

„Un lucru remarcabil la această competiţie este că, în fiecare an inovează cu o poveste ce stă la baza muncii noastre. În acest an, robotul nostu este un rover spaţial ce aterizează pe o planeta bogată în resurse de aur si argint. Prima parte a meciului este cea autonomă, unde robotul începe prin a coborî de pe lander. Bazându-se doar pe instrucţiunile programate de noi, acesta reuşeşte să facă diferenţa între mineralele de aur si cele de argint, să depoziteze într-un colţ al terenului Team Marker-ul (emblema) echipei si să parcheze într-un crater plin de minerale. Aici începe perioada telecomandată, unde 2 dintre colegii noştri conduc robotul, cu scopul de a colecta cât mai multe minerale, pe care le depozitează în lander-ul de unde a coborât iniţial. Meciul este încoronat prin agăţarea pe respectivul lander, mişcare ce valorează de asemenea cele mai multe puncte”, a spus Florin Ciocan, membru al echipei de robotică „Clever Core”.

Descrisă de membrii echipajului de robotică ca şi un adevărat carusel de emoţii, competiţia regională de la Cluj Napoca a reprezentat pentru ei conştientizarea capacităţii lor de a realiza un robot.

„Compeţiţia regională a fost un adevărat carusel de emoţii pentru noi. Am avut onoarea de a ocupa primul loc al clasamentului pentru o perioadă, lucru ce ne-a demonstrat că munca noastră a fost cu folos şi că, dacă dăm tot ce putem, suntem capabili de lucruri măreţe. Faptul că până la finalul competiţei am coborât câteva locuri a reuşit doar sa ne motiveze şi mai mult. Am lucrat la toate greşelile până am reuşit să le remediem şi acum suntem mai conştienţi ca oricând de ce suntem capabili”, a mai adăugat Flavia Maticu, membru al echipei de robotică „Clever Core”.

După ce au reuşit să se califice la faza naţională a celui mai mare concurs de robotică din România, echipajul „Clever Core” şi-au prezentat realizarea în mai multe şcoli din municipiul Baia Mare. Este vorba despre Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Şcoala Gimnazială „George Coşbuc”, Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga”, Colegiul Tehnic „George Bariţiu”, Liceul Teoretic „Emil Racoviţă”, Fundaţia „Sacro Cuore” şi Şcoala Ajutătoare numărul 1.

„Am pornit această iniţiativă pentru a „culege” cât mai multe suflete tinere, fascinate de munca noastră. Am încercat să lărgim orizontul viitorului, să le arătăm copiilor încă de mici posibilităţile care ii asteaptă, oportunitate de care, poate, ne-ar fi placut şi noua să beneficiem la vârsta lor. Un bonus al acestei idei este distracţia copiilor mai mici, care au vazut în robot un nou instrument de distracţie si cărora sperăm că am reuşit să le aducem cel puţin un zâmbet în plus pe buze”, a spus Iulia Ilieş, membru al echipei de robotică „Clever Core”.

În finala celui mai mare concurs de robotică din România, echipajul de robotică porneşte cu multe speranţe, cu gândul să exceleze prin munca depusă prin robot, dar şi prestaţia echipei. Finala competiţiei va avea loc în perioada 22-24 martie la Bucureşti.

