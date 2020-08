Vacanţă de coşmar în România. „Dacă turismul face progrese, să mi le arate şi mie, că eu nu le văd”

O tânără profesoară din Galaţi, dar care predă engleza în Italia, de câţiva ani, la Universitatea din Trieste, ne-a povestit prin ce chinuri a trecut în vara aceasta, în calitate de turist în propria ţară, în staţiunile montane din zona judeţului Bacău.

Iulia Daniela Negru spune că a încercat să-i ofere mamei ei o scurtă vacanţă în staţiunile Slănic Moldova şi Târgu Ocna, dar şi în Rezervaţia Oituz (toate aflate pe o rază de câteva zeci de kilometri), însă a avut parte de o teribilă deziluzie peste tot.

„Am dus-o pe mama la munte, în zona Slănic Moldova, de sâmbătă până marţi. La cazare, doamna care ne pregătea camerele: «Ah, sunteţi cu mască, credeţi în Covid». «Nu, cred în ştiinţă, doamnă! Nu trebuie să cred în curent electric ca să nu bag mâinile în priză!», i-am răspuns. Peste tot, Oituz, Negoieşti, vânzătoarele de la magazine erau fără mască. Iniţial, luate cu frumosul - «De ce?» - au avut tot felul de explicaţii: «Păi, tocmai am mâncat», «Păi, mi-e cald». La restaurante situaţia nu a fost diferită”, a povestit profesoara.

„La Salina de la Târgu Ocna, superbă şi imensă, miros cumplit de motorină, pentru că oamenii sunt duşi în subteran cu autobuze din 1960 toamna, cu 240 metri mai sub pământ, dar un drum de kilometri de fapt. Aerisirea sau ventilaţia există se pare doar în visuri. Am făcut reclamaţie: miros, autobuze, acces handicapaţi zero, nu se rambursează bilete. Cică aerul este verificat în fiecare dimineaţă. Am cerut analizele, nu plătesc să respir aerul ăla viciat”, a mai povestit Iulia Negru.

Nici următoarea experienţă nu a fost mai bună. „La Rezervaţia Naturală de la Oituz: barieră, niciun acces. Am cules trei saci negri de gunoaie lăsate de săteni pe drumul ce duce spre Rezervaţie. Am încercat a doua zi cascada Buciaşi: am cules alte gunoaie, din nou. Trasee: zero. La pensiunea unde am stat: cumetrie, cade curentul („nu e vina noastră”), nu merge internetul (idem), a picat şi semnalul TV (aţi ghicit, idem). Dar bate clopotul ca să... alunge norii. Da, în 2020, se alungă norii aşa. Turismul din România, dacă face progrese, să mi le arate şi mie, că nu le văd”, a mai spus românca.

Aceasta a precizat că a făcut reclamaţie la Protecţia Consumatorului şi că aşteaptă explicaţii pentru faptul că legea este încălcată în mode repetat şi de foarte mulţi ani, dar nu s-a luat nicio măsură.

Vă mai recomandăm şi:

Plajele sălbatice, invadate de peste 13.000 de turişti şi aproape 3.000 de autoturisme într-o singură zi

Pandemia a adus alte categorii de turişti în Delta Dunării. Cine le-a luat locul studenţilor şi foştilor vamaioţi