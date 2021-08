Primarul USR de Bacău l-a lăsat fără atribuţii pe viceprimarul PLUS. Ghingheş: „Sunt viceprimar nud”

Cristian Ghingheş, viceprimarul municipiului Bacău, a fost lăsat fără atribuţii de primarul Lucian Viziteu Stanciu, cu care este coleg de partid în USR-PLUS.

Viceprimarul spune că nu i s-a dat nicio expliaţie, dar a mărturisit că edilul i-a cerut în repedtate rânduri să-şi dea demisia.

"Cu părere de rău vă anunţ că de astăzi sunt viceprimar nud. Fără nicio explicaţie, fără niciun reproş sau sancţiune adusă activităţii mele, fără nicio discuţie prealabilă în coaliţie sau în cadrul USR PLUS, primarul Bacăului mi-a retras atribuţiile.

Motivele din spatele dispoziţiei de astăzi a lui Lucian Daniel Stanciu Viziteu (pe care l-am ajutat în mod direct să ajungă primar toamna trecută) pot fi multe, le voi detalia pe larg în următoarele zile, dar cred că principalul este faptul că am refuzat să fac un pas în spate în beneficiul găştii lui Necula.

De câteva luni bune, primarul Bacăului pune presiune fie să îmi dau demisia, fie să fiu demis astfel încât să mă schimbe din funcţia de viceprimar cu unul dintre oamenii de casă ai fostului primar trimis în judecată de DNA, asta în timp ce acelaşi fost primar a fost pus director interimar la Societatea de Servicii Publice Municipale (SSPM) despre care în campanie le spuneam cetăţenilor că o desfiinţăm.

Aşa cum am anunţat şi public, am refuzat să particip la acest joc profund neprincipial şi acum trag ponoasele. Sunt foarte multe lucruri care s-au întâmplat şi care au decurs din acest refuz, nu doar necolegiale la nivel intern, ci şi împotriva angajamentelor luate în faţa cetăţenilor în îndeplinirea treburilor publice.

Ieri, primarul Stanciu Viziteu m-a întrebat pentru a nu ştiu câta oară dacă îmi dau demisia şi am spus că nu. Habar nu aveam că era un ultimatum şi că la capătul acestei întrebări se afla intenţia de a-mi retrage atribuţiile pe considerente strict politice. Asta după ce la începutul mandatului mi-a delegat atribuţii nediscutate iniţial, căci în campanie discutasem foarte clar că mă voi ocupa de învâţământ, tineret, urbanism şi mobilitate urbană, dar peste asta am trecut şi mi-am făcut treaba indiferent de sarcinile delegate.

Totuşi, chiar dacă primarul m-a lăsat temporar fără atribuţii (să nu credeţi că nu voi ataca în instanţă dispoziţia de astăzi şi că este definitivă), îmi continui activitatea.

Astfel, îmi voi lua zilnic atribuţiile de la voi, de la cetăţeni, de la băcăuanii care aşteaptă mai mult decât angajări dubioase, reciclarea primarului trimis în judecată pentru corupţie, contractele fără proceduri competiţionale, burse plătite prea târziu sau bugete blocate pe argumente de genul "consilierii locali nu au voie să facă amendamente".

Nu voi mai putea semna, dar voi monitoriza proiectele, mă voi asigura că sesizările sunt luate în seamă şi rezolvate şi că iniţiativele importante pe care le-am început vor fi duse la capăt. Suntem aici pentru comunitate, nu pentru noi şi nici pentru partid sau pentru o camarilă sau alta - că unii au uitat asta odată ajunşi în funcţii, e problema lor. Eu îmi păstrez drumul", a scris Ghingheş pe pagina de Facebook

Surse politic spun că primarul este nemulţumit că nu are o majoritate în Consiliul Local, fapt pentru care nu-şi poate pune în aplicare proiectele.

Din acest motiv, pare tentat să sacrifice postul de viceprimar ocupat de colegul său de partid, în condiţiile în care cealalată funcţie de viceprimar se află la PNL. Planul primarului este să ofere un post de viceprimar pentru Pro România, partidul lui Victor Ponta, în schimbul voturilor din Consiliul Local.

