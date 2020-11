Cercul de informatică „Programare cu răbdare”, premiat de World Information Technology and Services Alliance

Premiile WITSA Global ICT Excellence Awards onorează realizările în aplicarea tehnologiei informaţiei în întreaga lume. În 2020, datorită situaţiei generate de criza noului coronavirus, premiile s-au acordat pentru următoarele categorii: 1. Soluţii tehnice COVID-19 pentru oraşe şi localităţi; 2. Soluţii tehnice COVID-19 pentru ţări sau regiuni; 3. COVID-19 Cele mai bune soluţii industriale; 4. Premiul de parteneriat public/privat; 5. Premiul pentru oportunitate / incluziune digitală; 6. Creştere sustenabilă; 7. Soluţii inovatoare de e-sănătate; 8. Premiul pentru inovaţie digitală;9. Premiul E-Education & Learning.

Premiile sunt acordate de WITSA la propunerile (nominalizările asociaţiilor din fiecare ţară). Pentru România, ATIC a nominalizat şi cercul naţional de informatică „Programare cu răbdare”, care a atras sute de tineri în cele peste 20 de centre de pe tot teritoriul ţării.

„Asociaţia noastră are preocupări pentru istoria IT în România organizând acţiuni de marcare a istoriei calculatoarelor şi telecomunicaţiilor. Trecutul ne obligă. Urmărind activitatea şi pasiunea cu care profesorii şi elevii s-au implicat în cercul de informatică „Programare cu răbdare”, am considerat oportună nominalizarea acestei activităţi în cadrul evenimentului WITSA, care anul acesta se organizează online, între 18 şi 20 noiembrie 2020, în Malaezia.” ne-a declarat domnul Florin Vrejoiu, vicepreşedinte executiv al Asociaţia pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii din România, reprezentantă a WITSA în România.

Crează jocuri şi aplicaţii complexe

Cercul de informatică „Programare cu răbdare” (coordonat de profesorul universitar Bogdan Pătruţ), care a împlinit pe 17 noiembrie doi ani de activitate neîntreruptă, a primit premiul „Merit Award” la categoria „Oportunitate/incluziune digitală”, ca o încununare a muncii membrilor săi, o recunoaştere a succesului activităţilor derulate.

„Suntem foarte bucuroşi pentru primirea acestui premiu, mai ales că de curând am împlinit doi ani de activitate (n.r. pe 17 noiembrie). Mulţumim mult ATIC pentru nominalizare. Acest premiu ne onorează, dar ne şi obligă. „Programare cu răbdare” atrage spre informatică copii şi tineri, oferindu-le un viitor mai sigur. Suntem prezenţi în toată ţara, lecţiile sunt interactive şi abordăm subiecte de actualitate, cum ar fi inteligenţa artificială, grafica, aplicaţiile mobile, folosind limbaje de programare moderne şi accesibile.”, ne-a declarat profesorul universitar Bogdan Pătruţ, coordonatorul proiectului, care a completat că aşteaptă ca lucrurile să revină la firesc, pentru că „la noi, elevii învaţă cum să creeze jocuri şi aplicaţii complexe, programează roboţi, dar se şi distrează împreună şi fac multă mişcare”.

Peste 800 de elevi activi în centre din toată ţara

„Programare cu răbdare” este o iniţiativă a Asociaţiei EduSoft, al cărei preşedinte este profesorul universitar Bogdan Pătruţ, care promovează educaţia STEM în rândul copiilor şi tinerilor. Proiectul a început pe 17 noiembrie 2018 şi a fost derulat de Asociaţia EduSoft în colaborare cu diferite unităţi de învăţământ şi cu diverse organizaţii care sprijină educaţia în domeniul IT.

Scopul proiectului este atragerea spre studiul informaticii a mai multor elevi de gimnaziu şi liceu, prin abordarea unor teme interesante, într-un mod interdisciplinar şi mai puţin formal. În primul an la cerc au fost înscrişi peste 300 de elevi din Bacău şi împrejurimi, din care veneau în mod regulat 80-140 elevi, la fiecare întâlnire.

Începând cu septembrie 2019, proiectul a fost extins la nivel naţional, acum desfăşurându-se în mai multe centre locale (Bucureşti, Iaşi, Timişoara, Galaţi, Brăila, Zalău, Paşcani, Tg. Secuiesc, Tg. Ocna şi Adjud). Un centru nou s-a înfiinţat la Spoleto, în Italia, în colaborare cu Asociaţia „Ziua Unirii”, pentru copiii români din provincia Perugia, regiunea Umbria, Italia.

Acum numărul de participanţi activi la cerc depăşeşte 800 de copii. În plus, elevii din toate centrele au ocazia să se întâlnească cu profesori cu rezultate deosebite, cu profesori universitari, precum şi cu tineri care au reuşit în domeniul IT, prin participarea lor ca angajaţi sau ca bursieri la companii precum Google, Amazon, Facebook, Twitter, Palantir, Bitdefender sau care au o activitate academică deosebită.

Aceştia le povestesc despre întâlnirea lor cu informatica, despre preocupările actuale în domeniul IT şi le predau şi subiecte mai avansate şi mai puţin abordate în curricula şcolară.

