Un tânăr care s-a filmat în timp ce schingiuia o pisică, trimis în judecată. Imaginile ajunse pe internet au provocat indignarea oamenilor

Potrivit procurorilor, tânărul de 18 ani, M. Constantin a luat pisica de pe strada şi beat fiind a strâns-o de gât cu un şiret şi a aruncat-o de la etajul al doilea de pe casa scării.

Tânărul a publicat imaginile pe internet care au provocat un val de indignare din partea utilizatorilor.

”În data de 18 mai 2020, în jurul orei 23:30, inculpatul M.C. a luat de pe stradă o pisică, a dus-o în apartamentul său din municipiul Alba Iulia unde, pe fondul consumului de alcool, a strâns-o de gât cu un şiret, iar ulterior a aruncat pisica de la etajul 2, de pe casa scării, cauzându-i răni şi suferinţe fizice. Inculpatul a filmat în parte incidentul şi l-a publicat în mediul online.

Prin ordonanţa organelor de urmărire penală din data de 29.05.2020 s-a dispus reţinerea inculpatului pentru o perioadă de 24 de ore, din data de 29.05.2020, ora 19:00 până în data de 30.05.2020, ora 19:00”, au transmis procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia pentru alba24.ro. Potrivit Codului Penal, tânărul în cauză poate fi condamnat la închisoare de la trei luni la un an sau o amendă penală.

Identificarea tânărului de 18 ani a fost precedată de o acţiune fără precedent a zeci de persoane din toată ţara. Un grup de tinere s-a mobilizat şi a reuşit în câteva zile să îl găsească pe autorul faptei. Filmarea şocantă în care animalul este ucis a fost distribuită mai întâi pe un grup de WhatsApp. De acolo a fost luată şi pusă pe Facebook de către un alt bărbat, care se lăuda prietenilor virtuali că el ar fi făcut asta.

Acesta din urmă a fost chemat la poliţie, unde a spus că nu el este cel care a realizat filmul. Se ştia la momentul respectiv că cel care a schinguit animalul era din Alba Iulia, motiv pentru care au fost depuse mai multe plângeri la Poliţie. Plângeri au fost depuse şi la IPJ Vâlcea, unde a fost găsit un cont cu nume similar cu cel al suspectului.

Revolta oamenilor a fost una la nivel naţional. Pentru că erau foarte mulţi şi din oraşe îndepărtate, românii au creat un grup pe o reţea de socializare şi acolo au comunicat fiecare orice informaţie primită. Deşi niciunul nu este detectiv de profesie, oamenii au luat-o din aproape în aproape şi au ajuns la un personaj care s-ar autointitula ”Luis aka Isus”. Conştienţi că au de-a face cu un cont fictiv, câţiva dintre cei din grup au încercat să găsească lucruri concrete despre el în lista lui. În cursul căutărilor, o persoană a oferit suma de 1.000 de lei celui care putea oferi informaţii concrete despre autor.

”Suntem două grupuri formate din câteva fete, care numai dormim, numai ştim nimic altceva în afară de cazul «LUIS Aka Isus». Obosim dar nu ne oprim. Am sunat la sute de nr de tel, am fost înjurate, blestemate. Am ajuns să investigăm mai bine decât poliţia, am ajuns să ni se spună de către Poliţie să continuăm. Am continuat. Am primit toate ameninţări cu moartea, am aflat informaţii preţioase, asta după ce am investigat zeci de informaţii false, am ajuns noi, 2 grupuri de fete, aprox 15 persoane, să aflăm mai multe că poliţia. Am implorat oamenii care apar pe la tv spunând că le pasă de animale, asociaţiile care cică se ocupă de protecţia animalelor, mass media, să ne ajute. Ne-am lovit numai de uşi închise, ne-am lovit de nepăsare şi chiar de ignoranţă”, a scris pe Facebook Laura Daria Bogdan, una dintre tinerele implicate în căutarea individului. În final, tânărul a fost identificat, iar poliţia a intervenit şi a deschis un dosar penal.