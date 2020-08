Schimbări politice majore la Ciugud, comuna-model din Alba: şapte dintre consilierii PSD candidează pe lista PNL

Situaţia se datorează unei înţelegeri între primarul independent Gheorghe Damian şi Ion Dumitrel, preşedintele PNL al Consiliului Judeţean. Damian nu a dorit să candideze din partea liberalilor, dar a făcut un troc cu PNL în sensul în care va susţine lista acestui partid pentru Consiliul Judeţean, precum şi candidatura lui Ion Dumitrel pentru un nou mandat de preşedinte. În schimb, Damian şi-a nominalizat proprii oameni pe lista PNL de la Consiliul Local Ciugud.





Prin urmare, şapte dintre cei nouă consilieri aleşi în 2016 pe lista PSD vor candida la alegerile din 27 septembrie pe lista PNL. Şase dintre aceştia sunt pe locuri eligibile. Printre cei trecuţia la PNL se află şi viceprimarul Liliana Oargă.

”La Ciugud noi suntem o echipă, nu suntem oameni politici ci suntem oameni de administraţie. După excluderea domnului Gheorghe Damian din PSD, atât eu cât şi colegii mei din Consiliul Local nu ne-am mai regăsit în acest partid care nu a respectat performanţa administrativă şi principiile sănătoase.





Cum credeţi că puteam să privim oamenii din Ciugud în ochi şi să spunem că susţinem un partid care l-a exclus pe unul dintre cei mai buni şi mai corecţi primari din ţară? Am decis astfel să continuăm să îl susţinem pe Gheorghe Damian şi, împreună cu colegul nostru din consiliul local Ioan Nechifor Dreghici, preşedintele PNL Ciugud, am decis să facem împreună o echipă pentru viitorul Ciugudului. Am stabilit că nu facem un troc politic, iar politica va fi bazată doar pe proiecte pentru cetăţeni şi pentru Ciugud. Noua echipă este formată din oameni cu experienţă în administraţie, care au mai fost consilieri locali, dar şi din oameni noi, tineri din satele Ciugudului care au decis să se implice în continuarea proiectelor noastre”, astfel explică viceprimarul din Ciugud, trecerea de la PSD la PNL.





Primarul în funcţie, Gheorghe Damian, are o intenţie de vot de peste 70%, PNL neavând, astfel, nicio şansă să impună un alt candidat. Pe lângă trocul politic, înţelegrea prevede şi susţinerea de către Consiliul Judeţean a proiectelor administraţiei locale din Ciugud.





Gheorghe Damian, unul dintre cei mai performanţi primari din România, a fost exclus din PSD în ianuarie 2017. Comuna Ciugud se află lângă Alba Iulia, are peste 3.000 de locuitori şi a devenit, în ultimii ani, un model de dezvoltare rurală în România.