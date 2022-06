Războiul mut româno-maghiar de pe Piatra Secuiului. Două borne din beton sunt vopsite periodic în culorile naţionale ale celor două ţări FOTO

Periodic, cele două borne sunt vopsite în culorile drapelului naţional al Ungariei şi României de către cei care urcă masivul de peste 1000 de metri altitudine, din Munţii Trascău. ”Misiunea” de a vopsi bornele în culorile celor două ţări a fost preluată de ”naţionalişti” din ambele tabere.

Populaţia maghiară majoritară în zonă şi turiştii din ţara vecină sunt cei din cauza cărora bornele, înalte de peste un metru, rămân mai mult timp vopsite în culorile steagului Ungariei, dar românii nu se lasă. Imediat ce află că bornele sunt colorate în verde, alb şi roşu, urcă pe munte şi le revopsesc în roşu, galben şi albastru. Competiţia dintre cele două părţi nu a deranjat, până acum, pe nimeni. La fel de adevărat este faptul că niciunul dintre cei care le vopsesc nu s-a gândit să lase una în culorile drapelului României şi cealaltă în culorile steagului Ungariei.

Disputa a căpătat o conotaţie politică după ce preşedinta Ungariei, Katalin Novak, s-a fotografiat în 21 mai 2022, cu ocazia unei vizite efectuate în România, lângă una dintre cele două borne ce era vopsită în culorile naţionale maghiare. Ulterior, cele două borne au fost revopsite în roşu, galben şi albastru. Este de aşteptat ca această situaţie să nu dureze foarte mult, iar betonul să fie revopsit de către etnicii maghiari.

Bornele vopsite în culorile drapelului României. Foto Adevărul

Viceprimarul comunei Rimetea, Simandi Levente, susţine că cele două borne au fost amplasate înainte de 1989 şi reprezintă delimitarea dintre judeţele Alba şi Cluj. ”Pentru că nu s-au înţeles au construit două borne şi nu una singură cum ar fi fost normal”, spune viceprimarul.

Culorile maghiare pe Piatra Secuiului. Foto Adevărul

Limita între cele două judeţe a rămas netrasată clar până în prezent, pentru că nu s-au făcut măsurători. Cert este că muntele devenit celebru este graniţa dintre judeţe. Reprezentanţii primăriei susţin că nu au cum să împiedice pelerinajul la cele două borne şi vopsirea periodică a acestora.

Masivul Piatra Secuiului are o altitudine de 1128 metri şi reprezintă una dintre atracţiile turistice ale zonei. Zeci de mii de turişti, majoritatea maghiari, vizitează în fiecare an comuna Rimetea şi localitatea componentă,Colţeşti. Rimetea are, de altfel, peste 90 la sută din cei 1.200 de locuitori de etnie maghiară. Muntele calcaros este străbătut de o „râpă“, ceea ce face ca, din mai până în septembrie, soarele să răsară de două ori, Rimetea fiind una dintre puţinele localităţi din lume unde se poate spune că există două răsărituri de soare: după ce răsare în Est, soarele dispare în spatele primului vârf de unde apare din nou, a doua oară.