Cum se cultivă cei mai iuţi ardei din lume în România. Agricultorul cu trei facultăţi care obţine planta exotică FOTO

Florian Hada are 42 de ani şi a dat cariera din învăţământ şi apoi slujba ofertantă de IT-ist pentru a deveni agricultor. A renunţat la ambele fără să clipească deşi nu ştia dacă noua sa pasiune şi activitate îi vor aduce vreun venit. A absolvit o a trei facultate (după Filologie şi Informatică), cea de Horticultură, pentru a putea pune mai bine în practică ideile sale despre agricultură. După cinci ani de activitate a ajuns să cultive şi unele dintre cele mai exotice legume din lume.

Printre acestea se află cel mai iute soi de ardei din lume, Carolina Reaper. Agricultorul vinde leguma exotică în pieţele din Alba Iulia, împreună cu alte multe produse, majoritatea din categorila plantelor aromatice.

„Iuţeala ardeilor se măsoară pe scara Scoville. Ardeii iuţi clasici, cum ar fi Cayenne, pe care îi găsim de vânzare, au undeva la 10.000-50.000 pe scara Scoville, iar Carolina Reaper are şi până la 2.000.000 de unităţi. Înseamnă că este extrem, extrem de iute, dar nu este nici un risc în a-l consuma, chiar are beneficii. Substanţa pe care o conţine, capsaicina, ajută la circulaţia sângelui, dilatarea vaselor şi are multe alte beneficii”, spune Florian Hada.

O zi obişnuită la piaţa din Alba Iulia

Acesta susţine că pentru a se obţine o recoltă bună sunt necesare condiţii speciale: ”Dacă i-am cultiva afară, ar creşte la jumătate, faţă de talia pe care o au în solar. Au nevoie de temperaturi destul de mari şi sezonul la noi este mult mai scurt. Deşi mai am fructe pe plantă, nu o să apuce să se coacă toate din cauză că vine frigul. Sunt originari din Mexic, unde este o cu totul altă climă”.

Agricultorul mai afirmă că soiul mexican de ardei nu este sensibil la boli, dar a avut ca şi dăunători afidele (păduchii plantelor) pe care i-a combătut cu mămăruţe, care le sunt prădători naturali. ”Pentru Carolina Reaper nu este o cerere mare, este şi normal, pentru că este un produs de nişă, dar treptat, oamenii au început să îşi dea seama că există în piaţă şi cumpără câte puţin”, spune agricultorul. Preţul ardeilor este de 15 lei pentru o jumătate de kilogram.

Bărbatul are şi o pagină pe Facebook - Plante Aromatice Florina Hada - unde îşi face reclamă la produsele obţinute în grădina proprie şi unde se pot face comenzi. În prezent are clienţi fideli cărora le livrează legume şi plante aromatice, proaspăt culese din sera din satul Hăpria, dar şi sub formă de condimente uscate şi mărunţite.

Cultivă şi germeni de plante şi microplante – ridichi, floarea soarelui, iarbă de grâu, ingrediente cu tot mai mare căutare pentru o alimentaţie sănătoasă pentru care se cunoaşte o tot mai mare atracţie, dar şi ingrediente pentru aranjarea mâncării în farfurie, utilizate în restaurante. Printre produsele sale cele mai vândute se numără şi castraveţii şi tomatele, pe care el le consideră ca fiind cele mai savuroase şi mai potrivite pentru climatul din România.

Solar în gospodăria agricultorului

”Cultiv plantele într-un mod natural şi firesc, cu îngrăşăminte naturale, nu le forţez să crească. Le cultiv cu mare drag, meticulozitate şi responsabilitate, având în vedere că şi fiica mea le mănâncă. Una dintre satisfacţiile mele este că şi fiica mea are o pasiune pentru plante, multora le ştie denumirile în latină şi le recunoaşte pe stradă. Şi ca să fac o analogie, cresc plantele aşa cum îmi doresc să crească şi această mică afacere care este abia la început – curat, pas cu pas”, mai spune agricultorul.

Vă mai recomandăm: