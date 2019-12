Cei mai înalţi bărbaţi şi cele mai înalte femei din lume, care au trăit sau care mai sunt încă în viaţă

Cel mai înalt om de-a lungul timpului a fost Robert-Pershing Wadlow, cetăţean al Statelor Unite ale Americii, care a trăit în perioada 1918-1940). Cunoscut şi ca Gigantul din Illinois, acesta a fost cel mai înalt om din lume care a fost atestat documentar. Înainte de a muri, a ajuns la o înălţime de 2,72 metri şi o greutate de 199 de kilograme.

Mărimea sa neobişnuită s-a datorat unei hiperplazii a hipofizei care a condus la un nivel înalt de secreţie al hormonului de creştere (somatotropină) una din cele mai rare boli din lume. S-a născut într-o familie care mai avea patru copii, el fiind cel mai mare. După absolvirea şcolii elementare din oraşul natal, intră la Shurtleff College cu intenţia de a studia dreptul. A devenit celebru după 1936 prin intermediul trupei de circ Ringling Brothers Circus.

La 5 ani măsura 1.63, iar la 13 ani a devenit cel mai înalt copil cercetaş din lume, având nevoie de un costum special, dar şi de un echipament adaptat la înălţimea sa. În 1939 l-a depăşit pe John Rogan, care pe atunci era considerat cel mai înalt om din lume. Robert-Pershing Wadlow a murit din cauza unei parazitoze la numai 22 de ani.

Cel mai înalt om în viaţă este Sultan Kösen (36 ani) din Turcia, care are 2,51 metri. Gigantismul i-a fost declaşat de o tumoră la glanda pituitară. Kösen locuieşte cu părinţii săi, trei fraţi şi o soră care sunt de înălţime normală. Nu a putut să îşi termine studiile din cauza înălţimii şi lucrează cu jumătate de normă ca fermier. În ciuda înălţimii, el susţine că duce o viaţă normală şi că îi place să se joace cu prietenii pe calculator. El a spus că, fiind înalt, are avantajul de a vedea la mare distanţă şi îşi ajută familia schimbând becul sau la agăţatul perdelelor. Din cauza înălţimii sale, îşi găseşte greu haine sau pantofi, care chiar să îi vină sau îi este foarte greu să încapă într-o maşină de mărime normală.

Sultan Kosen

Când a fost întrebat care sunt planurile sau speranţele sale după ce i-a fost acordat oficial titlul a spus: ”Să călătoresc să văd lumea şi să am o maşină care să se potrivească cu mărimea mea. Deşi visul meu cel mai mare este să mă căsătoresc şi să am copii - Caut dragostea”. Recordul lui Kösen a fost înregistrat de către Guinness World Records la 25 august 2009, depăşindu-l pe fostul deţinător al recordului Bao Xishun care are o înălţime de 2.36 metri. Kösen este de asemenea deţinătorul celor mai lungi maini şi al celor mai lungi talpi, măsurând: 27.5 cm şi 36.5 cm.

Sung Fang este cea mai înaltă femeie în viaţă