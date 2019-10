Care este diferenţa între calorii, kilocalorii şi kilojouli. Numărul de calorii care „se ard“ în timpul sexului

O kilocalorie este egală cu 1.000 de calorii. Cu toate că multe dintre produsele comercializate au pe ambalaj trecută şi valoarea kilocaloriilor, dietele pentru slăbit (sau pentru îngrăşat) se bazează în mare majoritate pe calculul caloriilor. În plus, anternorii de fitness şi nutriţioniştii, atunci când fac recomandări în privinţa eficienţei anumitor programe de sport sau alimentaţie, se raportează tot la calorii.

Kilojoulul, ca şi kilocaloria, este o unitate de măsură a valorii energetice. O kilocalorie este echivalentă cu 4,18 kilojouli. Diferenţa dintre ele este că, în timp ce prima reprezintă o unitate de măsură non-metrică şi corespunde valorii de masă, cea de a două este o unitate de măsură metrică, ce corespunde kilogramelor.

Dacă un aliment conţine 100 kilocalorii sau 418 kilojouli, înseamnă că la o metabolizare completă această cantitate de energie va fi degajată pentru că organismul să se folosească de ea. Corpul foloseşte această energie pentru activităţi fizice sau pentru a menţine în funcţiune procesul metabolic (digestia, respiraţia etc.). De asemenea, corpul consumă energie chiar şi în timpul somnului sau pentru a-şi păstra temperatura.

La un consum kilocalorii sau kilojouli mai mare decât necesităţile organismului, energia-surplus va fi stocată sub formă de grăsime. În cazul în care cantitatea de kilocalorii sau kilojouli acumulată este sub necesarul zilnic, corpul apelează la propriile depozite de grăsime pentru a obţine energia de care are nevoie, apărând astfel pierderile în greutate.

Fiecare persoană are nevoie de un anumit aport de calorii, în funcţie de greutatea, înălţimea şi activitatea fizică a fiecărui individ:

- Bărbaţi între 20 şi 40 de ani (70 kg): 2700 kcal

- Femei între 20 şi 40 de ani (60 kg): 2200 kcal

- Bărbaţi între 41 şi 60 de ani (70 kg): 2500 kcal

- Femei între 41 şi 60 de ani (60 kg): 2000 kcal

Tabelul arderilor de calorii în funcţie de activitate (în ordine crescătoare):