Ajutor pe timp de criză. Răspunsul fintech-ului Beez: donaţii către asociaţiile Magic şi Dăruieşte Viaţă

Fintech-ul Beez, ca urmare a unei analize interne a resurselor şi a timpului în care se pot aloca acestea înspre ajutor comunitar, pune la dispoziţia tuturor utilizatorilor posibilitatea sa doneze cashback-ul acumulat la cumpărăturile pe care le fac prin platformă sau dacă doresc, să plătească cu bani proprii, direct de pe cardul bancar, către campaniile partenerilor: Asociaţia Magic şi Asociaţia Dăruieşte Viaţă.

Persoanele care fac cumpărături on-line prin intermediul aplicaţiei primesc o parte din bani înapoi, direct in aplicaţie, pe care pot alege sa ii păstreze sau sa ii direcţioneze către una din campaniile de donaţii pe care le susţinem. Aplicaţia este gratuita si aduce beneficii utilizatorilor, pentru fiecare cumpărătură făcută la partenerii noştri listaţi in aplicaţie.

Pentru fiecare donaţie de cashback, Beez va contribui suplimentar, prin cedarea către aceeaşi cauză a venitului care îi revine, realizat din tranzacţia/tranzacţiile utilizatorilor care se hotărăsc să doneze. Credem că împreună putem face o diferenţă pozitivă, exponenţială în viaţa familiilor noastre, a prietenilor, colegilor, a comunităţii.

”Aplicaţia Beez avea deja un model de alegere a unei cauze la care utilizatorii noştri să poată contribui, ceea ce ne-a permis să pornim foarte repede noua campanie. Prima iniţiativă, prin care am dat posibilitatea donării către Asociaţia MagiCAMP a fost realizată în decembrie 2019. Pornind de la ce aveam deja, ne-am uitat în presă şi online la lipsurile din sistemul medical românesc în lupta cu virusul şi astfel am considerat că strângerea de fonduri a celor de la Asociaţia Dăruieşte Viaţă poate aduce o contribuţie semnificativă în eforturile care se fac pentru a ţine sub control pandemia.

Astfel, de acum 3 săptămâni, orice utilizator al aplicaţiei poate dona direct cashback-ul strâns, caz în care Beez cedează de asemenea partea de cashback care îi revine, multiplicând astfel resursele financiare donate, sau poate sa facă donaţii de pe cardul personal, direct din aplicaţie. Ne-am propus ca împreună cu comunitatea noastră de utilizatori, într-o lună, să adunăm 50.000 lei pentru această campanie”, spune Vasile Tămaş, CEO Beez.